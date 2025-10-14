Доба на Харківщині: під ударами Харків та Куп’янськ, понад 60 постраждалих, пошкоджено лікарню, гуртожиток і десятки будівель. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби, 13 жовтня 2025 року, ворожих ударів зазнали м. Харків і 8 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ОВА, внаслідок обстрілів постраждали 62 людини.

Як зазначається, у м. Харків травмувалися чоловіки 79 і 68 років, жінки 75, 73, 44, 69, 74 років, також гострої реакції на стрес зазнали 50 пацієнтів лікарні; у м. Куп’янськ постраждали 78-річна, 58-річна і 71-річна жінки та 57-річний, 72 річний чоловіки.

За словами Синєгубова, ворог атакував БпЛА Київський район Харкова та 2 КАБ - Салтівський район міста.

"Усім споживачам відновили електропостачання після ворожого обстрілу Харкова", - уточнив він.

Також зазначається, що ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️2 КАБ;

▪️17 БпЛА типу "Герань-2";

▪️4 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у м. Харків пошкоджено гуртожиток, підприємство, будівлю навчального закладу, будівлю лікарні, господарчу споруду, 2 нежитлові будівлі, електромережі, 24 автомобілі;

▪️у Куп'янському районі пошкоджено автомобіль (с. Благодатівка), приватний будинок (м. Куп’янськ), 2 приватні будинки, 2 господарчі споруди (сел. Великий Бурлук);

▪️у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Козача Лопань).





















