УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9645 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Харківщини
436 0

Доба на Харківщині: під ударами Харків та Куп’янськ, понад 60 постраждалих, пошкоджено лікарню, гуртожиток і десятки будівель. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби, 13 жовтня 2025 року, ворожих ударів зазнали м. Харків і 8 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ОВА, внаслідок обстрілів постраждали 62 людини.

Як зазначається, у м. Харків травмувалися чоловіки 79 і 68 років, жінки 75, 73, 44, 69, 74 років, також гострої реакції на стрес зазнали 50 пацієнтів лікарні; у м. Куп’янськ постраждали 78-річна, 58-річна і 71-річна жінки та 57-річний, 72 річний чоловіки.

За словами Синєгубова, ворог атакував БпЛА Київський район Харкова та 2 КАБ - Салтівський район міста.

"Усім споживачам відновили електропостачання після ворожого обстрілу Харкова", - уточнив він.

Також читайте: Шестеро поранених після удару по Харкову: пошкоджена лікарня, пацієнтів евакуювали

Також зазначається, що ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️2 КАБ;
▪️17 БпЛА типу "Герань-2";
▪️4 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • ▪️у м. Харків пошкоджено гуртожиток, підприємство, будівлю навчального закладу, будівлю лікарні, господарчу споруду, 2 нежитлові будівлі, електромережі, 24 автомобілі;
  • ▪️у Куп'янському районі пошкоджено автомобіль (с. Благодатівка), приватний будинок (м. Куп’янськ), 2 приватні будинки, 2 господарчі споруди (сел. Великий Бурлук);
  • ▪️у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Козача Лопань).

Рашисти обстріляли Харківщину
Рашисти обстріляли Харківщину
Рашисти обстріляли Харківщину
Рашисти обстріляли Харківщину
Рашисти обстріляли Харківщину
Рашисти обстріляли Харківщину
Рашисти обстріляли Харківщину
Рашисти обстріляли Харківщину
Рашисти обстріляли Харківщину
Рашисти обстріляли Харківщину

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі 14 жовтня російські загарбники завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

обстріл (31349) Харків (5905) Харківська область (1736) Куп’янський район (452) Харківський район (591) Куп’янськ (919)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 