Сутки в Харьковской области: под ударами Харьков и Купянск, более 60 пострадавших, повреждены больница, общежитие и десятки зданий. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки, 13 октября 2025 года, вражеским ударам подверглись г. Харьков и 8 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По данным ОВА, в результате обстрелов пострадали 62 человека.
Как отмечается, в г. Харьков травмировались мужчины 79 и 68 лет, женщины 75, 73, 44, 69, 74 лет, также острой реакции на стресс испытали 50 пациентов больницы; в г. Купянск пострадали 78-летняя, 58-летняя и 71-летняя женщины и 57-летний, 72 летний мужчины.
По словам Синегубова, враг атаковал БпЛА Киевский район Харькова и 2 КАБ - Салтовский район города.
"Всем потребителям восстановили электроснабжение после вражеского обстрела Харькова", - уточнил он.
Также отмечается, что враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
▪️2 КАБ;
▪️17 БпЛА типа "Герань-2";
▪️4 fpv-дроны.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- ▪️у г. Харьков повреждено общежитие, предприятие, здание учебного заведения, здание больницы, хозяйственное сооружение, 2 нежилых здания, электросети, 24 автомобиля;
- ▪️у Купянском районе поврежден автомобиль (с. Благодатовка), частный дом (г. Купянск), 2 частных дома, 2 хозяйственные постройки (пос. Великий Бурлук);
- ▪️у Харьковском районе поврежден частный дом (пос. Казачья Лопань).
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью 14 октября российские захватчики нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову.
