Сутки в Харьковской области: под ударами Харьков и Купянск, более 60 пострадавших, повреждены больница, общежитие и десятки зданий. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 13 октября 2025 года, вражеским ударам подверглись г. Харьков и 8 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов

По данным ОВА, в результате обстрелов пострадали 62 человека.

Как отмечается, в г. Харьков травмировались мужчины 79 и 68 лет, женщины 75, 73, 44, 69, 74 лет, также острой реакции на стресс испытали 50 пациентов больницы; в г. Купянск пострадали 78-летняя, 58-летняя и 71-летняя женщины и 57-летний, 72 летний мужчины.

По словам Синегубова, враг атаковал БпЛА Киевский район Харькова и 2 КАБ - Салтовский район города.

"Всем потребителям восстановили электроснабжение после вражеского обстрела Харькова", - уточнил он.

Также отмечается, что враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

▪️2 КАБ;

▪️17 БпЛА типа "Герань-2";

▪️4 fpv-дроны.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

▪️у г. Харьков повреждено общежитие, предприятие, здание учебного заведения, здание больницы, хозяйственное сооружение, 2 нежилых здания, электросети, 24 автомобиля;

▪️у Купянском районе поврежден автомобиль (с. Благодатовка), частный дом (г. Купянск), 2 частных дома, 2 хозяйственные постройки (пос. Великий Бурлук);

▪️у Харьковском районе поврежден частный дом (пос. Казачья Лопань).





















Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью 14 октября российские захватчики нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову.

