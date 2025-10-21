Харків атакували ворожі КАБи: у місті здійнялася пожежа, є постраждалі (оновлено)
У Харкові пролунала серія вибухів унаслідок атаки ворожих керованих авіаційних бомб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, удари зафіксовані в Індустріальному районі, повідомив міський голова Ігор Терехов.
Пізніше він написав у телеграмі, що на місці ворожого удару виникла пожежа. За повідомленням очільника міста, чотири людини постраждали, пошкоджень зазнали щонайменше 15 приватних будинків.
Згодом Терехов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки зросла до семи, а пізніше - до дев'яти людей.
Атака "Шахедів": що відомо
Ввечері 20 жовтня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками. У низці регіонів пролунала повітряна тривога.
Після вибухів північні райони Чернігівщини залишилися без електропостачання. Енергетики відновлять подачу світла одразу, як лише дозволить безпекова ситуація.
Тим часом у Чернігові радять запастися питною водою. За інформацією "Чернігівводоканалу", подачу води зможуть забезпечувати лише в години пікового споживання.
Також унаслідок російського обстрілу по енергетичній інфраструктурі тимчасово знеструмлено місто Славутич Київської області.
