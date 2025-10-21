УКР
Харків атакували ворожі КАБи: у місті здійнялася пожежа, є постраждалі (оновлено)

Окупанти вдарили КАБами по Харкову, є потерпілі

У Харкові пролунала серія вибухів унаслідок атаки ворожих керованих авіаційних бомб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ,  удари зафіксовані в Індустріальному районі, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Пізніше він написав у телеграмі, що на місці ворожого удару виникла пожежа. За повідомленням очільника міста, чотири людини постраждали, пошкоджень зазнали щонайменше 15 приватних будинків.

Згодом Терехов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки зросла до семи, а пізніше - до дев'яти людей.

Атака "Шахедів": що відомо

Ввечері 20 жовтня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками. У низці регіонів пролунала повітряна тривога.

Після вибухів північні райони Чернігівщини залишилися без електропостачання. Енергетики відновлять подачу світла одразу, як лише дозволить безпекова ситуація. 

Також читайте: Частина портів не приймає вантажні потяги після російських ударів, – Кулеба. ФОТО

Тим часом у Чернігові радять запастися питною водою. За інформацією "Чернігівводоканалу", подачу води зможуть забезпечувати лише в години пікового споживання.

Також унаслідок російського обстрілу по енергетичній інфраструктурі тимчасово знеструмлено місто Славутич Київської області.

