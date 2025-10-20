Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 20 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ударних БпЛА

О 18: 37 - повідомлялося про БпЛА в Павлоградському районі Дніпропетровщини, курс західний.

БпЛА в Лозівському районі Харківщини, курс південно-західний.

БпЛА в Ніжинському районі Чернігівщини, курс західний.

БпЛА в Корюківському районі Чернігівщини, курс південно-західний.

О 18:38 - Повітряні сили ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

О 18:44 - пуски КАБ на Запоріжжі.

Оновлена інформація

О 20:09 Збройні сили ЗСУ повідомляють про БпЛА на сході Чернігівщини, які постійно змінюють напрямок руху. Також повідомляється про безпілотники на півдні Чернігівщини, курс південний.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях.

