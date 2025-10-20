Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
Вечером 20 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение ударных БПЛА
- В 18:37 - сообщалось о БПЛА в Павлоградском районе Днепропетровщины, курс западный.
- БПЛА в Лозовском районе Харьковщины, курс юго-западный.
- БПЛА в Нежинском районе Черниговщины, курс западный.
- БПЛА в Корюковском районе Черниговской области, курс юго-западный.
В 18:38 - Воздушные силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
В 18:44 - пуски КАБ на Запорожье.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах.
