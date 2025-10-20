РУС
Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Россия запустила Шахеды по территории Украины 20 октября

Вечером 20 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение ударных БПЛА

  • В 18:37 - сообщалось о БПЛА в Павлоградском районе Днепропетровщины, курс западный.
  • БПЛА в Лозовском районе Харьковщины, курс юго-западный.
  • БПЛА в Нежинском районе Черниговщины, курс западный.
  • БПЛА в Корюковском районе Черниговской области, курс юго-западный.

В 18:38 - Воздушные силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

В 18:44 - пуски КАБ на Запорожье.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах.

