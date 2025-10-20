Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Вечером 20 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение ударных БПЛА

В 18:37 - сообщалось о БПЛА в Павлоградском районе Днепропетровщины, курс западный.

БПЛА в Лозовском районе Харьковщины, курс юго-западный.

БПЛА в Нежинском районе Черниговщины, курс западный.

БПЛА в Корюковском районе Черниговской области, курс юго-западный.

В 18:38 - Воздушные силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

В 18:44 - пуски КАБ на Запорожье.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах.

Также читайте: Часть портов не принимает грузовые поезда после российских ударов, - Кулеба. ФОТО