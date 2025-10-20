Частина портів не приймає вантажні потяги після російських ударів, – Кулеба. ФОТО

Вночі російські окупаційні війська знову вдарили по логістичній інфраструктурі України – під обстрілами опинилися залізниця та портові об'єкти.

Внаслідок ударів жертв немає, рух потягів забезпечено, але частина портів тимчасово не приймає поїзди, повідомив віце-премʼєр міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Зокрема, на Чернігівщині пошкоджень зазнала тягово-підстанційна інфраструктура "Укрзалізниці". Під час відновлення ворог скерував БПЛА на місце робіт, але завдяки системі моніторингу працівників вчасно відвели у безпечне місце, зауважив Кулеба.

Він додав, що рух поїздів підтримали за рахунок резервних тепловозів. Наразі команди залізничників та енергетиків продовжують усувати пошкодження.

Кулеба також повідомив, що російські війська також атакували портову інфраструктуру – пошкоджені окремі об'єкти та приміщення. Пожежі оперативно локалізовано, персонал перебував в укриттях, постраждалих немає.

Однак низка портів тимчасово не приймає поїзди. Вагони роззосереджені по мережі та вирушать за готовністю інфраструктури, зазначив віцепрем'єр.





Раніше повідомлялось, що Росія наростила й підвищила точність ударів по залізничній інфраструктурі України, зокрема по локомотивах, використовуючи модернізовані дрони.

"Тепер, маючи дуже точні "шахеди", вони обирають конкретні локомотиви", – сказав голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.