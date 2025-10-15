Росія почала використовувати дуже точні "шахеди" для атак на локомотиви, – голова "Укрзалізниці"

Росія наростила й підвищила точність ударів по залізничній інфраструктурі України, зокрема по локомотивах, використовуючи модернізовані дрони.

Про це голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський розповів Associated Press.

"Тепер, маючи дуже точні "шахеди", вони обирають конкретні локомотиви", – сказав голова компанії.

Українські експерти фіксують модернізацію російських БпЛА: встановлення камер і радіомодемів дає змогу коригувати маршрут у реальному часі та підвищує точність ураження. Такі апарати здатні заходити вглиб на до 200 км, передаючи відео операторам.

"Якщо росіяни й надалі битимуть по дизельних і електролокомотивах, скоро колії лишаться цілими – але нічим буде їздити", – пояснює військовий фахівець Сергій Бескрестнов.

Офіційно зафіксовано випадок, коли збитий "Герань" був оснащений цивільною камерою і модемом – це свідчить про тестування РФ нових техрішень. Камери також дозволяють ідентифікувати українські системи ППО й оцінювати наслідки ударів.

За підрахунками АР, від початку повномасштабного вторгнення фіксували в середньому близько одного удару по залізниці на тиждень. Від середини літа темп зріс до 2-3 на тиждень. За даними уряду, від серпня зафіксовано близько 300 атак на залізничні об’єкти – орієнтовно 10 на тиждень.

Залізниця залишається ключовою артерією для комерційної логістики та оборони, вона перевозить понад 63% вантажів країни та 37% пасажирів. За січень-серпень 2025 вантажопотоки знизилися на 11,7% р/р, пасажирські – на 4,2%. Економісти оцінюють поточний вплив як негативний, але обмежений завдяки швидким ремонтам і маршрутизації.

Раніше повідомлялось, що російські окупанти 30 вересня, двічі за день обстріляли залізничну інфраструктуру на Чернігівщині.