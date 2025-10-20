Славутич тимчасово знеструмлений через російський обстріл енергооб’єкту

Унаслідок російського обстрілу по енергетичній інфраструктурі тимчасово знеструмлено місто Славутич Київської області.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

"Країна-терорист не припиняє завдавати удари по енергетичній інфраструктурі України. На жаль, унаслідок ворожої атаки Славутич тимчасово знеструмлено. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків та відновленням енергопостачання", - зазначив він.

Крім того, системи водопостачання та водовідведення перевели на резервне живлення, теплопостачання закладів освіти та лікарні забезпечено.

В ОВА додали, що Пункти незламності готові до роботи.

