Славутич тимчасово знеструмлений через російський обстріл енергооб’єкту

Славутич тимчасово знеструмлений

Унаслідок російського обстрілу по енергетичній інфраструктурі тимчасово знеструмлено місто Славутич Київської області.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

"Країна-терорист не припиняє завдавати удари по енергетичній інфраструктурі України. На жаль, унаслідок ворожої атаки Славутич тимчасово знеструмлено. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків та відновленням енергопостачання", - зазначив він.

Крім того, системи водопостачання та водовідведення перевели на резервне живлення, теплопостачання закладів освіти та лікарні забезпечено.

В ОВА додали, що Пункти незламності готові до роботи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Славутичі частково відновили електропостачання після атаки РФ, - ОВА

Раніше повідомлялося, що північні райони Чернігівщини залишилися без електропостачання через черговий обстріл російських окупантів.

Київська область (4318) електроенергія (6471) Славутич (35) відключення світла (1175) Вишгородський район (36)
Топ коментарі
+3
Ех... Славутич через відсутність світла пропустить вечірній гундосик і не почує про фламінги, які летять бомбити кацапські енергообʼєкти.
показати весь коментар
20.10.2025 23:16 Відповісти
+2
В'їбіть по Брянську. Де симетричні відповіді анонсовані найголовнокомандуючим?
показати весь коментар
20.10.2025 23:05 Відповісти
+2
ми вже дві доби як не наносимо ударів по ПС, і якщо ми три тижні тому розїбали "нептунами" на гівно Карачевський завод "Електродеталь", то не зрозуміло чому ми тими ж "нептунами" не зрівняємо там же у Карачеві ПС «Бєлобєрєжскую» 500/220 кВ, потужністю 1002 МVA???
Хай би Брянськ разом з усією областю тиждень посиділи у темряві, без води з розмороженим оапленням.
показати весь коментар
20.10.2025 23:37 Відповісти
ми вже дві доби як не наносимо ударів по ПС, і якщо ми три тижні тому розїбали "нептунами" на гівно Карачевський завод "Електродеталь", то не зрозуміло чому ми тими ж "нептунами" не зрівняємо там же у Карачеві ПС «Бєлобєрєжскую» 500/220 кВ, потужністю 1002 МVA???
Хай би Брянськ разом з усією областю тиждень посиділи у темряві, без води з розмороженим оапленням.
показати весь коментар
20.10.2025 23:37 Відповісти
3 дні читаю це - не втомився копіювати текст?
показати весь коментар
20.10.2025 23:08 Відповісти
Ті, хто голосував за армію, мову, віру повинні відчувати емпатію до тих, хто голосував за мародерство, ******** та ржаку?
показати весь коментар
20.10.2025 23:30 Відповісти
трохи є.
показати весь коментар
20.10.2025 23:38 Відповісти
Думаю, що тут і залишаться жити лише ті хто голосував за мародерство, ******** та ржаку.
показати весь коментар
20.10.2025 23:47 Відповісти
Ні. Є ще ті, хто просто не зможе у силу різних причин поїхати. Нажаль.

А так да - все йде до того, що це буде країна наливайок та ментів. Тим, у кого буде хоч скількись фаху, розуму та порядності, тут ловити не буде що.

Фламіндічі - це тільки початок.
Те ж саме поступово буде з всіма галузями - багато фоточек, потужні доповіді і занепад.
показати весь коментар
20.10.2025 23:59 Відповісти
Ничего! Газету "ИСКРА" печатали и в худших условиях подполье!
показати весь коментар
20.10.2025 23:32 Відповісти
 
 