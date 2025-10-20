Славутич тимчасово знеструмлений через російський обстріл енергооб’єкту
Унаслідок російського обстрілу по енергетичній інфраструктурі тимчасово знеструмлено місто Славутич Київської області.
Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.
"Країна-терорист не припиняє завдавати удари по енергетичній інфраструктурі України. На жаль, унаслідок ворожої атаки Славутич тимчасово знеструмлено. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків та відновленням енергопостачання", - зазначив він.
Крім того, системи водопостачання та водовідведення перевели на резервне живлення, теплопостачання закладів освіти та лікарні забезпечено.
В ОВА додали, що Пункти незламності готові до роботи.
Раніше повідомлялося, що північні райони Чернігівщини залишилися без електропостачання через черговий обстріл російських окупантів.
Хай би Брянськ разом з усією областю тиждень посиділи у темряві, без води з розмороженим оапленням.
А так да - все йде до того, що це буде країна наливайок та ментів. Тим, у кого буде хоч скількись фаху, розуму та порядності, тут ловити не буде що.
Фламіндічі - це тільки початок.
Те ж саме поступово буде з всіма галузями - багато фоточек, потужні доповіді і занепад.