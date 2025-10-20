Славутич временно обесточен из-за российского обстрела энергообъекта

В результате российского обстрела по энергетической инфраструктуре временно обесточен город Славутич Киевской области.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

"Страна-террорист не прекращает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. К сожалению, в результате вражеской атаки Славутич временно обесточен. Энергетики работают над ликвидацией последствий и восстановлением энергоснабжения", - отметил он.

Кроме того, системы водоснабжения и водоотведения перевели на резервное питание, теплоснабжение учебных заведений и больницы обеспечено.

В ОВА добавили, что Пункты несокрушимости готовы к работе.

Ранее сообщалось, что северные районы Черниговщины остались без электроснабжения из-за очередного обстрела российских оккупантов.