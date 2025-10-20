РУС
Славутич временно обесточен из-за российского обстрела энергообъекта

Славутич временно обесточен

В результате российского обстрела по энергетической инфраструктуре временно обесточен город Славутич Киевской области.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

"Страна-террорист не прекращает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. К сожалению, в результате вражеской атаки Славутич временно обесточен. Энергетики работают над ликвидацией последствий и восстановлением энергоснабжения", - отметил он.

Кроме того, системы водоснабжения и водоотведения перевели на резервное питание, теплоснабжение учебных заведений и больницы обеспечено.

В ОВА добавили, что Пункты несокрушимости готовы к работе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Славутиче частично восстановили электроснабжение после атаки РФ, - ОВА

Ранее сообщалось, что северные районы Черниговщины остались без электроснабжения из-за очередного обстрела российских оккупантов.

Киевская область (4409) Тарифы на электроэнергию (2260) Славутич (26) отключение света (465) Вышгородский район (34)
В'їбіть по Брянську. Де симетричні відповіді анонсовані найголовнокомандуючим?
20.10.2025 23:05 Ответить
ми вже дві доби як не наносимо ударів по ПС, і якщо ми три тижні тому розїбали "нептунами" на гівно Карачевський завод "Електродеталь", то не зрозуміло чому ми тими ж "нептунами" не зрівняємо там же у Карачеві ПС «Бєлобєрєжскую» 500/220 кВ, потужністю 1002 МVA???
Хай би Брянськ разом з усією областю тиждень посиділи у темряві, без води з розмороженим оапленням.
20.10.2025 23:37 Ответить
3 дні читаю це - не втомився копіювати текст?
20.10.2025 23:08 Ответить
Ех... Славутич через відсутність світла пропустить вечірній гундосик і не почує про фламінги, які летять бомбити кацапські енергообʼєкти.
20.10.2025 23:16 Ответить
Ті, хто голосував за армію, мову, віру повинні відчувати емпатію до тих, хто голосував за мародерство, ******** та ржаку?
20.10.2025 23:30 Ответить
трохи є.
20.10.2025 23:38 Ответить
Ничего! Газету "ИСКРА" печатали и в худших условиях подполье!
