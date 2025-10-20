Славутич временно обесточен из-за российского обстрела энергообъекта
В результате российского обстрела по энергетической инфраструктуре временно обесточен город Славутич Киевской области.
Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.
"Страна-террорист не прекращает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. К сожалению, в результате вражеской атаки Славутич временно обесточен. Энергетики работают над ликвидацией последствий и восстановлением энергоснабжения", - отметил он.
Кроме того, системы водоснабжения и водоотведения перевели на резервное питание, теплоснабжение учебных заведений и больницы обеспечено.
В ОВА добавили, что Пункты несокрушимости готовы к работе.
Ранее сообщалось, что северные районы Черниговщины остались без электроснабжения из-за очередного обстрела российских оккупантов.
Хай би Брянськ разом з усією областю тиждень посиділи у темряві, без води з розмороженим оапленням.