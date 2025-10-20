Север Черниговщины остался без электричества из-за обстрела РФ

Северные районы Черниговщины остались без электроснабжения из-за очередного обстрела российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Чернігівобленерго", авария вызвала обесточивание региона.

Энергетики отмечают, что восстановят подачу света сразу, как только позволит ситуация с безопасностью. Жителей просят сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Напомним, в 20:09 Вооруженные силы ВСУ сообщили о БПЛА на востоке Черниговщины, которые постоянно меняли направление движения. В регионе объявили воздушную тревогу.

