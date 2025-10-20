567 5
Север Черниговщины остался без электричества из-за обстрела РФ
Северные районы Черниговщины остались без электроснабжения из-за очередного обстрела российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Чернігівобленерго", авария вызвала обесточивание региона.
Энергетики отмечают, что восстановят подачу света сразу, как только позволит ситуация с безопасностью. Жителей просят сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.
Напомним, в 20:09 Вооруженные силы ВСУ сообщили о БПЛА на востоке Черниговщины, которые постоянно меняли направление движения. В регионе объявили воздушную тревогу.
