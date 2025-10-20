РУС
Север Черниговщины остался без электричества из-за обстрела РФ

Север Черниговщины без света в результате атаки РФ 20 октября

Северные районы Черниговщины остались без электроснабжения из-за очередного обстрела российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Чернігівобленерго", авария вызвала обесточивание региона.

Энергетики отмечают, что восстановят подачу света сразу, как только позволит ситуация с безопасностью. Жителей просят сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Напомним, в 20:09 Вооруженные силы ВСУ сообщили о БПЛА на востоке Черниговщины, которые постоянно меняли направление движения. В регионе объявили воздушную тревогу.

@ Померла Лідія Степанівна, яка минулого року пішки вийшла з окупованого Очеретиного до позицій ЗСУ. Їй було 98 років.
У квітні 2024 року вона покинула свій зруйнований рашистами будинок і подолала близько 10 км через фронт. На шляху кілька разів падала, але щоразу підводилася і продовжувала йти.
Царство Небесне!
20.10.2025 22:36 Ответить
Як там поживає мародер з Чернігівської ОВА, призначений ЗЄ?
Багато вже захистив, відновив?
20.10.2025 22:41 Ответить
Де відповідь по кацапської енергетики?
20.10.2025 22:56 Ответить
 
 