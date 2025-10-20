УКР
Північ Чернігівщини залишилася без електрики через обстріл РФ

Північ Чернігівщини без світла унаслідок атаки РФ 20 жовтня

Північні райони Чернігівщини залишилися без електропостачання через черговий обстріл російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Чернігівобленерго", аварія спричинила знеструмлення регіону.

Енергетики зазначають, що відновлять подачу світла одразу, як лише дозволить безпекова ситуація. Жителів просять зберігати спокій і дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, о 20:09 Збройні сили ЗСУ повідомили про БпЛА на сході Чернігівщини, які постійно змінювали напрямок руху. У регіоні оголосили повітряну тривогу.

@ Померла Лідія Степанівна, яка минулого року пішки вийшла з окупованого Очеретиного до позицій ЗСУ. Їй було 98 років.
У квітні 2024 року вона покинула свій зруйнований рашистами будинок і подолала близько 10 км через фронт. На шляху кілька разів падала, але щоразу підводилася і продовжувала йти.
Царство Небесне!
20.10.2025 22:36 Відповісти
Як там поживає мародер з Чернігівської ОВА, призначений ЗЄ?
Багато вже захистив, відновив?
20.10.2025 22:41 Відповісти
Де відповідь по кацапської енергетики?
20.10.2025 22:56 Відповісти
 
 