Північ Чернігівщини залишилася без електрики через обстріл РФ

Північні райони Чернігівщини залишилися без електропостачання через черговий обстріл російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Чернігівобленерго", аварія спричинила знеструмлення регіону.

Енергетики зазначають, що відновлять подачу світла одразу, як лише дозволить безпекова ситуація. Жителів просять зберігати спокій і дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, о 20:09 Збройні сили ЗСУ повідомили про БпЛА на сході Чернігівщини, які постійно змінювали напрямок руху. У регіоні оголосили повітряну тривогу.

