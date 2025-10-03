В Славутиче частично восстановили электроснабжение после атаки РФ, - ОВА
В Славутиче частично вернули свет после российской атаки 1 октября.
Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.
Сейчас запитаны объекты критической инфраструктуры - водоканал, больница, две школы и главная канализационно-насосная станция. По словам Калашника, в городе работают магазины, есть продукты и топливо, логистика налажена, а маломобильные больные обеспечены горячим питанием.
Также в Славутиче развернули 10 стационарных пунктов несокрушимости и 5 мобильных пунктов ГСЧС, которыми уже воспользовались более 3 тысяч человек. Для поддержания порядка и помощи жителям в город направлены дополнительные силы полиции из Киевской и Черниговской областей.
Напомним, что 1 октября россияне ударили по Славутичу и повредили энергообъект. Из-за этого у части Чернигова и близлежащих общин исчез свет.
На Чернобыльской АЭС произошел блэкаут из-за российского обстрела.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль