В Славутиче частично восстановили электроснабжение после атаки РФ, - ОВА

В Славутиче частично вернули свет после российской атаки 1 октября.

Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас запитаны объекты критической инфраструктуры - водоканал, больница, две школы и главная канализационно-насосная станция. По словам Калашника, в городе работают магазины, есть продукты и топливо, логистика налажена, а маломобильные больные обеспечены горячим питанием.

Также в Славутиче развернули 10 стационарных пунктов несокрушимости и 5 мобильных пунктов ГСЧС, которыми уже воспользовались более 3 тысяч человек. Для поддержания порядка и помощи жителям в город направлены дополнительные силы полиции из Киевской и Черниговской областей.

Напомним, что 1 октября россияне ударили по Славутичу и повредили энергообъект. Из-за этого у части Чернигова и близлежащих общин исчез свет.

На Чернобыльской АЭС произошел блэкаут из-за российского обстрела.

