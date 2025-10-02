"Шахеды" уничтожили трансформатор за $7 млн на энергообъекте Киевской области. Защитный бетонный саркофаг строят второй год, - нардеп Кучеренко

На подстанции в Киевской области российские дроны второй раз за месяц вывели из строя трансформатор стоимостью около $7 млн. Несмотря на планы еще с 2023 года построить бетонный саркофаг второго уровня защиты и установить антидронную сетку, этого до сих пор нет.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко ("Батькивщина"), информирует Цензор.НЕТ.

"Там внутри этой "конструкции" раздолбанный дронами трансформатор стоимостью под 7 млн долларов. Дроны стоят кардинально меньше. Это второй за последний месяц на этой подстанции. Как видите - вокруг только габионы с песком, которые от дронов не защитили.

Хотя по документам здесь давно должен стоять бетонный саркофаг второго уровня защиты, в котором должен быть этот трансформатор. Еще и защищен антидроновой сеткой", - отмечает он.

По его словам, строительство начали летом 2023 года, но за два года работы до сих пор незавершены - нет даже половины из указанного.

"За этим стоит невежество и пофигизм абсолютно конкретных должностных лиц одной государственной компании. Ее бывшего руководителя - очень красивого и набриолиненого мастера пиара, его профильных заместителей, которые осваивали этот мощный денежный поток и должны были бы это контролировать.

8 раз (!!!) переносились сроки завершения, три замены подрядчиков, проплаченные авансом значительные деньги, которые, видимо, уже давно "освоены" причастными чиновниками, значительное повышение сметы от начальной для прикрытия одного места - и все равно объект далек от завершения. А жители региона сидят без света", - подчеркнул Кучеренко.

Нардеп отметил, что это и есть настоящая причина "манипуляций и попыток "переворотов" в одной государственной компании, авантюрного поведения отдельных членов наблюдательного совета - иностранных и одного "нашего", кулуарные интриги и желание бывшего менеджмента сохранить свои схемы и свои тайны".

"А люди тем временем сидят без света и похоже надолго. Локацию и название объекта конечно не указываю - военная тайна соблюдена! Но она не может быть индульгенцией и ширмой для авантюристов.

Позицию минэнерго по наведению порядка поддерживаю, но считаю процесс незавершенным - увольнение и посадки. Другого варианта не вижу!" - резюмировал Кучеренко.

Напомним, в результате российского удара по одной из энергетических подстанций в Славутиче на объектах Чернобыльской АЭС более трех часов продолжалось отключение электроснабжения.

Также после удара по Славутичу 1 октября исчез свет в части Чернигова и близлежащих общин.