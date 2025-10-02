"Шахеди" знищили трансформатор за $7 млн на енергооб’єкті Київщини. Захисний бетонний саркофаг будують другий рік, - нардеп Кучеренко
На підстанції на Київщині російські дрони вдруге за місяць вивели з ладу трансформатор вартістю близько $7 млн. Попри плани ще з 2023 року збудувати бетонний саркофаг другого рівня захисту та встановити антидронову сітку, цього й досі немає.
Про це повідомив у Facebook перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко ("Батьківщина"), інформує Цензор.НЕТ.
"Там всередині цієї "конструкції" роздовбаний дронами трансформатор вартістю під 7 млн доларів. Дрони коштують кардинально менше. Це другий за останній місяць на цій підстанції. Як бачите - навколо лише габіони з піском, які від дронів не захистили.
Хоча по документах тут давно має стояти бетонний саркофаг другого рівня захисту, в якому мав би бути цей трансформатор. Ще й захищений антидроновою сіткою", - зазначає він.
За його словами, будівництво почали влітку 2023 року, але за два роки роботи досі незавершені – немає навіть половини із вказаного.
"За цим стоїть невігластво та пофігізм абсолютно конкретних посадовців однієї державної компанії. Її колишнього керівника - дуже красивого та набріоліненого майстра піару, його профільних заступників, які освоювали цей потужний грошовий потік і мали б це контролювати.
8 разів (!!!) переносилися терміни завершення, три заміни підрядників, проплачені авансом значні гроші, які, мабуть, вже давно "освоєні" дотичними посадовцями, значне підвищення кошторису від начального для прикриття одного місця - і все одно обʼєкт далекий від завершення. А мешканці регіону сидять без світла", - наголосив Кучеренко.
Нардеп зауважив, що це і є справжня причина "маніпуляцій та спроб "переворотів" в одній державній компанії, авантюрної поведінки окремих членів наглядової ради – іноземних та одного "нашого", кулуарні інтриги та відчайдушні колишнього менеджменту зберегти свої схеми та свої таємниці".
"А люди тим часом сидять без світла і схоже надовго. Локацію та назву обʼєкту звісно не вказую - воєнну таємницю дотримано! Але вона не може бути індульгенцією та ширмою для авантюристів.
Позицію міненерго з наведення порядку підтримую, але вважаю процес незавершеним - звільнення та посадки. Іншого варіанту не бачу!" - резюмував Кучеренко.
Нагадаємо, внаслідок російського удару по одній з енергетичних підстанцій у Славутичі на об’єктах Чорнобильської АЕС понад три години тривало відключення електропостачання.
Також після удару по Славутичу 1 жовтня зникло світло у частини Чернігова та прилеглих громад.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не підтримуйте щелені нарративи, плз..
бетонулапші ще у тому ж 2023 році!
Які як обіцяли патрушеву (то биш путіну) "Київ за три дні" - так й працюють в тому напрямі…
у всіх перечисллених є прізвища?
чи правдоруб кучеренко, такий же балабол, як його багіня жюлька піввареника?
ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526){Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
ПОТУЖНАПОТУЖНІСТЬ
ФЛАМІНГО ЧИ ФАЛОМІНГО?