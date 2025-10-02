УКР
Новини Удар дрона по ЧАЕС Блекаут на ЧАЕС
2 915 36

"Шахеди" знищили трансформатор за $7 млн на енергооб’єкті Київщини. Захисний бетонний саркофаг будують другий рік, - нардеп Кучеренко

Кучеренко про удар РФ по енергооб’єкту на Київщині

На підстанції на Київщині російські дрони вдруге за місяць вивели з ладу трансформатор вартістю близько $7 млн. Попри плани ще з 2023 року збудувати бетонний саркофаг другого рівня захисту та встановити антидронову сітку, цього й досі немає.

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко ("Батьківщина"), інформує Цензор.НЕТ.

"Там всередині цієї "конструкції" роздовбаний дронами трансформатор вартістю під 7 млн доларів. Дрони коштують кардинально менше. Це другий за останній місяць на цій підстанції. Як бачите - навколо лише габіони з піском, які від дронів не захистили.

Хоча по документах тут давно має стояти бетонний саркофаг другого рівня захисту, в якому мав би бути цей трансформатор. Ще й захищений антидроновою сіткою", - зазначає він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загрози витоку радіації немає - блекаут на ЧАЕС ліквідовано

За його словами, будівництво почали влітку 2023 року, але за два роки роботи досі незавершені – немає навіть половини із вказаного.

"За цим стоїть невігластво та пофігізм абсолютно конкретних посадовців однієї державної компанії. Її колишнього керівника - дуже красивого та набріоліненого майстра піару, його профільних заступників, які освоювали цей потужний грошовий потік і мали б це контролювати.

8 разів (!!!) переносилися терміни завершення, три заміни підрядників, проплачені авансом значні гроші, які, мабуть, вже давно "освоєні" дотичними посадовцями, значне підвищення кошторису від начального для прикриття одного місця - і все одно обʼєкт далекий від завершення. А мешканці регіону сидять без світла", - наголосив Кучеренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єрка Свириденко уточнила, де в країні ще тривають відключення електрики після атак РФ

Нардеп зауважив, що це і є справжня причина "маніпуляцій та спроб "переворотів" в одній державній компанії, авантюрної поведінки окремих членів наглядової ради – іноземних та одного "нашого", кулуарні інтриги та відчайдушні колишнього менеджменту зберегти свої схеми та свої таємниці".

"А люди тим часом сидять без світла і схоже надовго. Локацію та назву обʼєкту звісно не вказую - воєнну таємницю дотримано! Але вона не може бути індульгенцією та ширмою для авантюристів.

Позицію міненерго з наведення порядку підтримую, але вважаю процес незавершеним - звільнення та посадки. Іншого варіанту не бачу!" - резюмував Кучеренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Славутичі подача води відновлена, працюють резервні джерела енергії

Кучеренко про удар РФ по енергооб'єкту на Київщині

Нагадаємо, внаслідок російського удару по одній з енергетичних підстанцій у Славутичі на об’єктах Чорнобильської АЕС понад три години тривало відключення електропостачання. 

Також після удару по Славутичу 1 жовтня зникло світло у частини Чернігова та прилеглих громад. 

Автор: 

Київська область (4293) Кучеренко Олексій (82) обстріл (31141) ЧАЕС (551) енергетика (2708) Міненерго (1464) Славутич (33) Вишгородський район (32)
Топ коментарі
+20
Всюди потужная перемога, куда Зелька засунув своє потужное рило.
показати весь коментар
02.10.2025 22:07 Відповісти
+20
А при чому тут Кличко, якщо за все це відповідав Найєм, який розвовідав казки про "багато рівнів захисту"....
показати весь коментар
02.10.2025 22:09 Відповісти
+10
То як там блекаут у Моцкві фламінгами, час настав, чи пару потужних відосів ще слід випустити?
показати весь коментар
02.10.2025 22:08 Відповісти
Всюди потужная перемога, куда Зелька засунув своє потужное рило.
показати весь коментар
02.10.2025 22:07 Відповісти
Можливо, «потужні менегери» з Оманськими помічниками зеленського, якось там Динамо крутитимуть, «незламно»??! Українці, бачил б їх роботу!?!?! На захисну сітку, для ТРАНСФОРМАТОРА за 7 млн, не хватило грошей та рішучості???
показати весь коментар
02.10.2025 22:29 Відповісти
За те Кличко бордюри будує...
показати весь коментар
02.10.2025 22:07 Відповісти
А при чому тут Кличко, якщо за все це відповідав Найєм, який розвовідав казки про "багато рівнів захисту"....
показати весь коментар
02.10.2025 22:09 Відповісти
Так це область...
показати весь коментар
02.10.2025 22:12 Відповісти
А Кличко і Порошенко працюють на цьому енергооб'єкті Київщини?
показати весь коментар
02.10.2025 22:20 Відповісти
Кацапе, досить нести пургу.
показати весь коментар
02.10.2025 22:33 Відповісти
Пане Вячеслав, ви, якийсь дурнуватий.
показати весь коментар
02.10.2025 22:37 Відповісти
А що, Порошенко вже відповідає за розкрадання Зеленьським і Найомом держдбюджету України?
показати весь коментар
02.10.2025 22:37 Відповісти
Від початку року Кличко передав на фронт понад 40 000 БпЛА, 200 систем РЕБ, наземні роботизовані комплекси, автівки. У вересні Київрада збільшила фінансування потреб Сил безпеки та оборони ще на 4 млрд грн - за програмою «Захисник Києва». Загалом це вже майже 11 млрд грн від початку 2025-го»,
показати весь коментар
02.10.2025 22:15 Відповісти
з опи прийшов наказ - обісрати Кличка. крім того, що бордюри теж потрвбні.
показати весь коментар
02.10.2025 22:17 Відповісти
До чого Кличко? Він відповідає за Київ, і справляється. На відміну від тих, хто хоче його зіпхнути і вперти якихось Мамєдових, або поклонниць Аллатарри.
показати весь коментар
02.10.2025 22:33 Відповісти
А шо, мера столиці теж Зеленський призначає?
показати весь коментар
02.10.2025 23:02 Відповісти
Ремонтує балансоутримувач. Київська мерія точно не воно. Питання до КЕК. Раніше вони були на балансі Київобленерго.

Не підтримуйте щелені нарративи, плз..
показати весь коментар
02.10.2025 22:45 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2025 22:08 Відповісти
То як там блекаут у Моцкві фламінгами, час настав, чи пару потужних відосів ще слід випустити?
показати весь коментар
02.10.2025 22:08 Відповісти
🤢Це не може бути правдоюууу. Найєм ще у 2023 році запевняв, що всі енергооб'єкти зелена влада прикрила трьома шарами бетону лапші ще у тому ж 2023 році!
показати весь коментар
02.10.2025 22:10 Відповісти
НЕ мішайте ім гроши роспихувати по своім карманам ім тут не рідна земля а трудові будні заробітку на крові та страджаннях народу
показати весь коментар
02.10.2025 22:10 Відповісти
Це ж не дороги робити, де можна мільйони на декількох кілометрах спи@дити.
показати весь коментар
02.10.2025 22:10 Відповісти
А Найема Вже посадили ?
показати весь коментар
02.10.2025 22:14 Відповісти
зелені в день в рази більше, як би це все сказати, освоюють!
показати весь коментар
02.10.2025 22:15 Відповісти
Чи може бути інакше - поки влада України узурпована агентами московії (зеленським…)?
Які як обіцяли патрушеву (то биш путіну) "Київ за три дні" - так й працюють в тому напрямі…
показати весь коментар
02.10.2025 22:21 Відповісти
За цим стоїть невігластво та пофігізм абсолютно конкретних посадовців однієї державної компанії. Її колишнього керівника - дуже красивого та набріоліненого майстра піару, його профільних заступників, які освоювали цей потужний грошовий потік і мали б це контролювати.

у всіх перечисллених є прізвища?
чи правдоруб кучеренко, такий же балабол, як його багіня жюлька піввареника?
показати весь коментар
02.10.2025 22:24 Відповісти
Так він же сказав, що це воєнна таємниця
показати весь коментар
02.10.2025 23:05 Відповісти
Як же ******* ця зрадлива "зелена"влада...
показати весь коментар
02.10.2025 22:32 Відповісти
Ось що значить саботування, з 2019 року, керівниками на посадах в Урядовому кварталі та ОДА, норм

ЗАКОНУ УКРАЇНИ

«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526){Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
показати весь коментар
02.10.2025 22:34 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/307-16#Text
показати весь коментар
02.10.2025 22:36 Відповісти
ці бариги ні на що путнє не здатні. вороги народу
показати весь коментар
02.10.2025 22:36 Відповісти
Міндіч, аброхамія, катлєта з ригоАНАЛАМИ і тиМошенницею, глибоко і не турбуються, це ж не в Дубаї, біля їх житла??
показати весь коментар
02.10.2025 22:38 Відповісти
МОСКВА ВЖЕ ПОТУХЛА?
ПОТУЖНАПОТУЖНІСТЬ
ФЛАМІНГО ЧИ ФАЛОМІНГО?
показати весь коментар
02.10.2025 22:37 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2025 22:38 Відповісти
В России такой подрядчик уже где-нибудь в посадке застрелился бы в затылок. Хорошо бы и у нас так..
показати весь коментар
02.10.2025 22:47 Відповісти
А в нас такий підрядник - "тихенько в ліс піде"... І опиниться десь в Европе. Якщо, звичайно, ділиться з ким потрібно.
показати весь коментар
02.10.2025 23:09 Відповісти
 
 