"Шахеди" знищили трансформатор за $7 млн на енергооб’єкті Київщини. Захисний бетонний саркофаг будують другий рік, - нардеп Кучеренко

На підстанції на Київщині російські дрони вдруге за місяць вивели з ладу трансформатор вартістю близько $7 млн. Попри плани ще з 2023 року збудувати бетонний саркофаг другого рівня захисту та встановити антидронову сітку, цього й досі немає.

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко ("Батьківщина"), інформує Цензор.НЕТ.

"Там всередині цієї "конструкції" роздовбаний дронами трансформатор вартістю під 7 млн доларів. Дрони коштують кардинально менше. Це другий за останній місяць на цій підстанції. Як бачите - навколо лише габіони з піском, які від дронів не захистили.

Хоча по документах тут давно має стояти бетонний саркофаг другого рівня захисту, в якому мав би бути цей трансформатор. Ще й захищений антидроновою сіткою", - зазначає він.

За його словами, будівництво почали влітку 2023 року, але за два роки роботи досі незавершені – немає навіть половини із вказаного.

"За цим стоїть невігластво та пофігізм абсолютно конкретних посадовців однієї державної компанії. Її колишнього керівника - дуже красивого та набріоліненого майстра піару, його профільних заступників, які освоювали цей потужний грошовий потік і мали б це контролювати.

8 разів (!!!) переносилися терміни завершення, три заміни підрядників, проплачені авансом значні гроші, які, мабуть, вже давно "освоєні" дотичними посадовцями, значне підвищення кошторису від начального для прикриття одного місця - і все одно обʼєкт далекий від завершення. А мешканці регіону сидять без світла", - наголосив Кучеренко.

Нардеп зауважив, що це і є справжня причина "маніпуляцій та спроб "переворотів" в одній державній компанії, авантюрної поведінки окремих членів наглядової ради – іноземних та одного "нашого", кулуарні інтриги та відчайдушні колишнього менеджменту зберегти свої схеми та свої таємниці".

"А люди тим часом сидять без світла і схоже надовго. Локацію та назву обʼєкту звісно не вказую - воєнну таємницю дотримано! Але вона не може бути індульгенцією та ширмою для авантюристів.

Позицію міненерго з наведення порядку підтримую, але вважаю процес незавершеним - звільнення та посадки. Іншого варіанту не бачу!" - резюмував Кучеренко.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по одній з енергетичних підстанцій у Славутичі на об’єктах Чорнобильської АЕС понад три години тривало відключення електропостачання.

Також після удару по Славутичу 1 жовтня зникло світло у частини Чернігова та прилеглих громад.