Новини Атака БпЛА на Київщину
2 191 11

Ворог вдарив по енергооб’єкту в Славутичі: є пошкодження, зникло світло у частини Чернігова (оновлено)

Атаковано нафтоперекачувальну станцію в Чувашії

Росіяни вдарили по Славутичу та пошкодили енергооб’єкт. Через це у частини Чернігова та прилеглих громад зникло світло.

Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус та міський голова Славутича Юрій Фомічев, передає Цензор.НЕТ.

Влучання зафіксовано по підстанції 330 кВ у Славутичі. Фомічев підтвердив пошкодження та додав, що відповідні служби працюють над відновленням електропостачання.

У частині Чернігова та кількох населених пунктів області спостерігаються перебої з електрикою.

Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру.

Оновлено

"Ми намагаємося перейти на інші джерела, час уточнюється. Резерв водоканалу, вода буде по годинам. Слідкуйте за оголошеннями. Буде живлення на системи зв'язку", - зазначив Фомічев.

Він повідомив, що буде розгорнуто пункти незламності, де можна буде підзарядити телефони та приготувати їжу.

+9
Ударів у відповідь як завжди не буде, бо рассіане не можуть бути без світла, бо в них там жінки, діти, літні люди. Про наших людей думати нема кому.
показати весь коментар
01.10.2025 17:08 Відповісти
А чому б воронежу сраку не влаштувати?
показати весь коментар
01.10.2025 17:21 Відповісти
Атвєтка вже споряджається? Скільки фламінгів полетить?
показати весь коментар
01.10.2025 17:23 Відповісти
Споряджаються декорації для чергового суворого відосіка бубачкі.
показати весь коментар
01.10.2025 17:32 Відповісти
Те що я і казав. Рашисти потихеньку вибивають нашу енергетику а на кінець осені ***** анонсував нову зустріч з Тампоном і скоріш за все приймуть зимнє перемир'я. Щоб рашисти до нового весняного наступу підготувались і щоб Україна за зиму нічого не відбила чи не вибила рашистську енергетику
показати весь коментар
01.10.2025 17:28 Відповісти
Єнергетика рашистів під надійним захистом клоунів. Вони ніколи не дозволять жодного удару по енергетиці ворога.
показати весь коментар
01.10.2025 17:50 Відповісти
Бубачка вже пригрозив вазьмєздієм?
показати весь коментар
01.10.2025 17:31 Відповісти
НУ ВСЕ,
СЬОГОДНІ БУДЕ ПРОЛАНГОВАНИЙ ВЕЧЕРНІЙ ВІДОСИК,
ЧИ МОЖЕ ТАКИ ПО ТЕПЛОСТАНЦІЯМ КАЦАПІВ ВЇБАТИ?
А МОЖЕ ВЖЕ ПО ДРУЖБІ В УНЕЧІ?
ТА НІ МИ ВИМАГАЄМО БІЛЬШЕ ВІДОСИКІВ!!! А ЩЕ ПОЗАЧОРГОВИЙ СПЕЦВИПУСК КВАРТАЛУ,З ЖЕНЕЧКОМ,ЮРЧИКОМ ТА СІСКАДОВСЬКОЮ ПОТВОРОЮ.
показати весь коментар
01.10.2025 17:56 Відповісти
Дивно, що немає жодної можоивості спитати у Чауса та Бриживського, що взагалі відбувається?
Жодного спілкування з людьми?
Чи є план звільнення Чернігівщини від дей?
Небо Черігівщини стало хабом для шахедів аби звідси вони били по всій Україні.

«2 мопеда осталось под Славутичем

теперь 10 мопедов в районе Нежина и Конотопа

вопрос защиты Черниговской области походу игнорируется и всем *****

шо поделать»

«около 18 мопедов через Черниговскую область теперь летят в сторону Конотопа
может быть громко!»

Николаевский Ванёк
показати весь коментар
01.10.2025 17:57 Відповісти
Чернигов это одно, но Славутич это ЧАЭС! Т.е. и там блэкаут? Реакторы заглушены, но, вопросы есть к ядерной безопасности!
показати весь коментар
01.10.2025 18:05 Відповісти
 
 