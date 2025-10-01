Ворог вдарив по енергооб’єкту в Славутичі: є пошкодження, зникло світло у частини Чернігова (оновлено)
Росіяни вдарили по Славутичу та пошкодили енергооб’єкт. Через це у частини Чернігова та прилеглих громад зникло світло.
Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус та міський голова Славутича Юрій Фомічев, передає Цензор.НЕТ.
Влучання зафіксовано по підстанції 330 кВ у Славутичі. Фомічев підтвердив пошкодження та додав, що відповідні служби працюють над відновленням електропостачання.
У частині Чернігова та кількох населених пунктів області спостерігаються перебої з електрикою.
Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру.
Оновлено
"Ми намагаємося перейти на інші джерела, час уточнюється. Резерв водоканалу, вода буде по годинам. Слідкуйте за оголошеннями. Буде живлення на системи зв'язку", - зазначив Фомічев.
Він повідомив, що буде розгорнуто пункти незламності, де можна буде підзарядити телефони та приготувати їжу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
СЬОГОДНІ БУДЕ ПРОЛАНГОВАНИЙ ВЕЧЕРНІЙ ВІДОСИК,
ЧИ МОЖЕ ТАКИ ПО ТЕПЛОСТАНЦІЯМ КАЦАПІВ ВЇБАТИ?
А МОЖЕ ВЖЕ ПО ДРУЖБІ В УНЕЧІ?
ТА НІ МИ ВИМАГАЄМО БІЛЬШЕ ВІДОСИКІВ!!! А ЩЕ ПОЗАЧОРГОВИЙ СПЕЦВИПУСК КВАРТАЛУ,З ЖЕНЕЧКОМ,ЮРЧИКОМ ТА СІСКАДОВСЬКОЮ ПОТВОРОЮ.
Жодного спілкування з людьми?
Чи є план звільнення Чернігівщини від дей?
Небо Черігівщини стало хабом для шахедів аби звідси вони били по всій Україні.
«2 мопеда осталось под Славутичем
теперь 10 мопедов в районе Нежина и Конотопа
вопрос защиты Черниговской области походу игнорируется и всем *****
шо поделать»
«около 18 мопедов через Черниговскую область теперь летят в сторону Конотопа
может быть громко!»
Николаевский Ванёк