Ворог вдарив по енергооб’єкту в Славутичі: є пошкодження, зникло світло у частини Чернігова (оновлено)

Росіяни вдарили по Славутичу та пошкодили енергооб’єкт. Через це у частини Чернігова та прилеглих громад зникло світло.

Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус та міський голова Славутича Юрій Фомічев, передає Цензор.НЕТ.

Влучання зафіксовано по підстанції 330 кВ у Славутичі. Фомічев підтвердив пошкодження та додав, що відповідні служби працюють над відновленням електропостачання.

У частині Чернігова та кількох населених пунктів області спостерігаються перебої з електрикою.

Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру.

Оновлено

"Ми намагаємося перейти на інші джерела, час уточнюється. Резерв водоканалу, вода буде по годинам. Слідкуйте за оголошеннями. Буде живлення на системи зв'язку", - зазначив Фомічев.

Він повідомив, що буде розгорнуто пункти незламності, де можна буде підзарядити телефони та приготувати їжу.

