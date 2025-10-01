Враг ударил по энергообъекту в Славутиче: есть повреждения, пропал свет у части Чернигова (обновлено)
Россияне ударили по Славутичу и повредили энергообъект. Из-за этого у части Чернигова и близлежащих громад исчез свет.
Об этом сообщает председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус и городской голова Славутича Юрий Фомичев, передает Цензор.НЕТ.
Попадание зафиксировано по подстанции 330 кВ в Славутиче. Фомичев подтвердил повреждения и добавил, что соответствующие службы работают над восстановлением электроснабжения.
В части Чернигова и нескольких населенных пунктов области наблюдаются перебои с электричеством.
Враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру.
Обновлено
"Мы стараемся перейти на другие источники, время уточняется. Резерв водоканала, вода будет по часам. Следите за объявлениями. Будет питание на системы связи", - отметил Фомичев.
Он сообщил, что будут развернуты пункты несокрушимости, где можно будет подзарядить телефоны и приготовить еду.
Жодного спілкування з людьми?
Чи є план звільнення Чернігівщини від дей?
Небо Черігівщини стало хабом для шахедів аби звідси вони били по всій Україні.
«2 мопеда осталось под Славутичем
теперь 10 мопедов в районе Нежина и Конотопа
вопрос защиты Черниговской области походу игнорируется и всем *****
шо поделать»
«около 18 мопедов через Черниговскую область теперь летят в сторону Конотопа
может быть громко!»
Николаевский Ванёк