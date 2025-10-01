РУС
Новости Атака БпЛА на Киевщину
1 245 11

Враг ударил по энергообъекту в Славутиче: есть повреждения, пропал свет у части Чернигова (обновлено)

Атакована нефтеперекачивающая станция в Чувашии

Россияне ударили по Славутичу и повредили энергообъект. Из-за этого у части Чернигова и близлежащих громад исчез свет.

Об этом сообщает председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус и городской голова Славутича Юрий Фомичев, передает Цензор.НЕТ.

Попадание зафиксировано по подстанции 330 кВ в Славутиче. Фомичев подтвердил повреждения и добавил, что соответствующие службы работают над восстановлением электроснабжения.

В части Чернигова и нескольких населенных пунктов области наблюдаются перебои с электричеством.

Враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру.

Обновлено

"Мы стараемся перейти на другие источники, время уточняется. Резерв водоканала, вода будет по часам. Следите за объявлениями. Будет питание на системы связи", - отметил Фомичев.

Он сообщил, что будут развернуты пункты несокрушимости, где можно будет подзарядить телефоны и приготовить еду.

