Зеленський: Через російський удар блекаут на ЧАЕС тривав понад три години

Внаслідок російського удару по одній з енергетичних підстанцій у Славутичі більш ніж три години тривав блекаут на обʼєктах Чорнобильської атомної станції.

"Через сьогоднішній російський удар по одній з наших енергетичних підстанцій у Славутичі більш ніж три години тривав блекаут на обʼєктах колишньої Чорнобильської атомної станції. Це, зокрема, нове укриття, яке убезпечує навколишнє середовище від залишків четвертого енергоблока станції після вибуху 1986 року та радіоактивних уламків і пилу. Також це сховище для відпрацьованого ядерного палива, в якому зберігається 80% усього такого відпрацьованого палива, що було накопичене за час функціонування АЕС. Це відпрацьовані паливні збірки загальною вагою понад 3250 тонн", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що росіяни не могли не знати, що удар по обʼєктах у Славутичі матиме такі наслідки для Чорнобиля.

"Це був цілеспрямований удар, у якому вони застосували більше 20 дронів – за попередньою оцінкою, російсько-іранських "шахедів". Частину цих дронів вдалося збити, але удар був організований саме хвилею дронів, щоб ускладнити захист обʼєкта", - розповів президент.

Ситуація на ЗАЕС

Також глава держави зазначив, що вже восьмий день триває блекаут на Запорізькій атомній станції, що розпочався через російські обстріли в районі станції.

"І росіяни не роблять абсолютно нічого, щоб виправити ситуацію та дати змогу українським фахівцям відновити зовнішнє живлення ЗАЕС, яке мало б функціонувати безперервно в нормальних умовах. Росія свідомо створює загрозу радіаційних інцидентів, користуючись, на жаль, слабкою позицією МАГАТЕ та директора Рафаеля Гроссі, а також розпорошеністю глобальної уваги", - сказав Зеленський.

Необхідність тиску на РФ

Президент заявив, що для того, щоб виправити ситуацію, слабкі та половинчасті рішення не спрацюють.

"Кожен день затягування Росією війни, російські відмови від повного й надійного припинення вогню, постійні російські удари по всіх обʼєктах нашої енергетики включно з тими, від яких залежить безпека атомних станцій та іншої ядерної інфраструктури, – це глобальна загроза. Включно з обʼєктами ЧАЕС та ЗАЕС в Україні розташовані шість атомних станцій, і кожна з них може бути мішенню для російських дронів та ракет", - сказав він.

Зеленський наголосив, що важливо, щоб країни Європи, Сполучені Штати, країни "Групи семи" і "Групи двадцяти" реально діяли заради миру та безпеки на сто відсотків можливого.

"Потрібне сильне реагування та відповідний тиск на Росію з метою захисту життя", - додав він.

Нагадаємо, що 1 жовтня росіяни вдарили по Славутичу та пошкодили енергооб’єкт. Через це у частини Чернігова та прилеглих громад зникло світло.

На Чорнобильській АЕС стався блекаут через російський обстріл енергетичного об'єкта у місті Славутич 1 жовтня.

