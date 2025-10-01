РУС
Зеленский: Из-за российского удара блэкаут на ЧАЭС длился более трех часов

Вследствие российского удара по одной из энергетических подстанций в Славутиче более трех часов продолжался блэкаут на объектах Чернобыльской атомной станции.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за сегодняшнего российского удара по одной из наших энергетических подстанций в Славутиче более трех часов продолжался блэкаут на объектах бывшей Чернобыльской атомной станции. Это, в частности, новое укрытие, которое защищает окружающую среду от остатков четвертого энергоблока станции после взрыва 1986 года и радиоактивных обломков и пыли. Также это хранилище для отработанного ядерного топлива, в котором хранится 80% всего такого отработанного топлива, которое было накоплено за время функционирования АЭС. Это отработанные топливные сборки общим весом более 3250 тонн", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что россияне не могли не знать, что удар по объектам в Славутиче будет иметь такие последствия для Чернобыля.

"Это был целенаправленный удар, в котором они применили более 20 дронов - по предварительной оценке, российско-иранских "Шахедов". Часть этих дронов удалось сбить, но удар был организован именно волной дронов, чтобы усложнить защиту объекта", - рассказал президент.

Читайте также: Чернобыльская АЭС в блэкауте из-за российского обстрела энергообъекта в Славутиче

Ситуация на ЗАЭС

Также глава государства отметил, что уже восьмой день продолжается блекаут на Запорожской атомной станции, начавшийся из-за российских обстрелов в районе станции.

"И россияне не делают абсолютно ничего, чтобы исправить ситуацию и дать возможность украинским специалистам восстановить внешнее питание ЗАЭС, которое должно было функционировать непрерывно в нормальных условиях. Россия сознательно создает угрозу радиационных инцидентов, пользуясь, к сожалению, слабой позицией МАГАТЭ и директора Рафаэля Гросси, а также распыленностью глобального внимания", - сказал Зеленский.

Читайте также: На ЗАЭС произошел блэкаут - уже десятый за время российской оккупации

Необходимость давления на РФ

Президент заявил, что для того чтобы исправить ситуацию, слабые и половинчатые решения не сработают.

"Каждый день затягивания Россией войны, российские отказы от полного и надежного прекращения огня, постоянные российские удары по всем объектам нашей энергетики включительно с теми, от которых зависит безопасность атомных станций и другой ядерной инфраструктуры, – это глобальная угроза. Включая объекты ЧАЭС и ЗАЭС, в Украине расположены шесть атомных станций, и каждая из них может быть мишенью для российских дронов и ракет", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы страны Европы, Соединенные Штаты, страны "Группы семи" и "Группы двадцати" реально действовали ради мира и безопасности на сто процентов возможного.

"Нужно сильное реагирование и давление на Россию с целью защиты жизни", - добавил он.

Напомним, что 1 октября россияне ударили по Славутичу и повредили энергообъект. Из-за этого у части Чернигова и близлежащих общин исчез свет.

На Чернобыльской АЭС произошел блекаут из-за российского обстрела энергетического объекта в городе Славутич 1 октября.

Читайте также: Чернобыльская АЭС в блэкауте из-за российского обстрела энергообъекта в Славутиче

Здохни мразото зелена,брехло,мородер,зрадник.
01.10.2025 23:03 Ответить
Оте відпрацьоване паливо в кількості 3250 тон зарядити в дрони та відправити на відповідальне зберігання до Москви!
01.10.2025 23:23 Ответить
Здохни мразото зелена,брехло,мородер,зрадник.
01.10.2025 23:03 Ответить
01.10.2025 23:26 Ответить
тим часом креосана арештовують біля фукусіми#
01.10.2025 23:04 Ответить
Все так і є.
Крім згадування про збиття дронів.
Для Чернігівської області це хіба що мрія. Пане президенте допоможіть закрити небо над Чернігівщиною, це і Київ рятуватме і не тільки.
01.10.2025 23:05 Ответить
Жінко нерозумна! Ти як царю чєлобітную подайошь? Чому без приставки сонцесяйний Пане Президент?
показать весь комментарий
То, напевно, ішак дав доручення і блекаут ліквідували. Не знали шо робити.
показать весь комментарий
внаслідок рашистського удару чи внаслідок неналежної організації захисту АЕС?! 3,14дори розхерячили Чернігівщину, де ППО, де антидронова робота?! гідранту не звиздіти потрібно незламно, щоденно і потужно, а захищати не любих і незамінних корупціонерів, а Україну!
показать весь комментарий
Ну шо брехливе де це грошики розпилили лапши навішав хуже чим брехливе та не відповідальне за свох обіцянки гундосикк
показать весь комментарий
Їбани "Фламінгом" по Курській АЄС. Не далеко (не зіб'ють по дорозі) і промахнутись важко (велика територія). Не будь ганчіркою, не сци перед залякуваннями! Відповідай, ти ж обіцяв (...Мало чого я обіцяв!..)
показать весь комментарий
Довбоклюй , тоді вже ми будемо агресорами (рашка роздує цю тему дай Боже) і ніяких грошей і допомоги Україні не бачити ( у нас нема нафти стільки як у них)
показать весь комментарий
Оте відпрацьоване паливо в кількості 3250 тон зарядити в дрони та відправити на відповідальне зберігання до Москви!
показать весь комментарий
Знові підер-и виділять міліар і *****-ять
показать весь комментарий
А що там МАГАТЕ і Гросі в моцкві ***** гарно вилизав чобати? це ж до ворожки не ходи, як тільки по якомусь питанню переговори з ****** так зразу рашисти в те саме місце і б'ють. Скільки потрібно кувалдою по башці вам дати щоб зрозуміли що з терористами не можна вести переговори
показать весь комментарий
