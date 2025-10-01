Зеленский: Из-за российского удара блэкаут на ЧАЭС длился более трех часов

Вследствие российского удара по одной из энергетических подстанций в Славутиче более трех часов продолжался блэкаут на объектах Чернобыльской атомной станции.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Из-за сегодняшнего российского удара по одной из наших энергетических подстанций в Славутиче более трех часов продолжался блэкаут на объектах бывшей Чернобыльской атомной станции. Это, в частности, новое укрытие, которое защищает окружающую среду от остатков четвертого энергоблока станции после взрыва 1986 года и радиоактивных обломков и пыли. Также это хранилище для отработанного ядерного топлива, в котором хранится 80% всего такого отработанного топлива, которое было накоплено за время функционирования АЭС. Это отработанные топливные сборки общим весом более 3250 тонн", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что россияне не могли не знать, что удар по объектам в Славутиче будет иметь такие последствия для Чернобыля.

"Это был целенаправленный удар, в котором они применили более 20 дронов - по предварительной оценке, российско-иранских "Шахедов". Часть этих дронов удалось сбить, но удар был организован именно волной дронов, чтобы усложнить защиту объекта", - рассказал президент.

Ситуация на ЗАЭС

Также глава государства отметил, что уже восьмой день продолжается блекаут на Запорожской атомной станции, начавшийся из-за российских обстрелов в районе станции.

"И россияне не делают абсолютно ничего, чтобы исправить ситуацию и дать возможность украинским специалистам восстановить внешнее питание ЗАЭС, которое должно было функционировать непрерывно в нормальных условиях. Россия сознательно создает угрозу радиационных инцидентов, пользуясь, к сожалению, слабой позицией МАГАТЭ и директора Рафаэля Гросси, а также распыленностью глобального внимания", - сказал Зеленский.

Необходимость давления на РФ

Президент заявил, что для того чтобы исправить ситуацию, слабые и половинчатые решения не сработают.

"Каждый день затягивания Россией войны, российские отказы от полного и надежного прекращения огня, постоянные российские удары по всем объектам нашей энергетики включительно с теми, от которых зависит безопасность атомных станций и другой ядерной инфраструктуры, – это глобальная угроза. Включая объекты ЧАЭС и ЗАЭС, в Украине расположены шесть атомных станций, и каждая из них может быть мишенью для российских дронов и ракет", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы страны Европы, Соединенные Штаты, страны "Группы семи" и "Группы двадцати" реально действовали ради мира и безопасности на сто процентов возможного.

"Нужно сильное реагирование и давление на Россию с целью защиты жизни", - добавил он.

Напомним, что 1 октября россияне ударили по Славутичу и повредили энергообъект. Из-за этого у части Чернигова и близлежащих общин исчез свет.

