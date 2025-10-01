Чернобыльская АЭС в блэкауте из-за российского обстрела энергообъекта в Славутиче

На Чернобыльской АЭС произошел блэкаут из-за российского обстрела энергетического объекта в городе Славутич 1 октября.

Об этом сообщили в Минэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что из-за российского обстрела энергетической инфраструктуры в Киевской области в городе Славутич на объектах ГСП "Чернобыльская АЭС" возникла чрезвычайная ситуация.

"Вследствие скачков напряжения без электроснабжения оказался Новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Графики отключения света ввели на Черниговщине после атаки РФ по Славутичу: "Ситуация мегакритическая"

Ранее в Черниговской области ввели графики отключения света после массированного удара россиян по энергетической инфраструктуре города Славутич Киевской области.

1 октября россияне ударили по Славутичу и повредили энергообъект. Из-за этого у части Чернигова и близлежащих общин исчез свет.