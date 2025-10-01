РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8893 посетителя онлайн
Новости Отключение электроэнергии Блэкаут на ЧАЭ
2 351 8

Чернобыльская АЭС в блэкауте из-за российского обстрела энергообъекта в Славутиче

На ЧАЭС произошел блэкаут 1 октября

На Чернобыльской АЭС произошел блэкаут из-за российского обстрела энергетического объекта в городе Славутич 1 октября.

Об этом сообщили в Минэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что из-за российского обстрела энергетической инфраструктуры в Киевской области в городе Славутич на объектах ГСП "Чернобыльская АЭС" возникла чрезвычайная ситуация.

"Вследствие скачков напряжения без электроснабжения оказался Новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Графики отключения света ввели на Черниговщине после атаки РФ по Славутичу: "Ситуация мегакритическая"

Ранее в Черниговской области ввели графики отключения света после массированного удара россиян по энергетической инфраструктуре города Славутич Киевской области.

1 октября россияне ударили по Славутичу и повредили энергообъект. Из-за этого у части Чернигова и близлежащих общин исчез свет.

Автор: 

Киевская область (4379) ЧАЭС (570) Тарифы на электроэнергию (2208) Минэнерго (384) Славутич (21) блэкаут (38) Вышгородский район (26)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗАЕС+ЧАЕС= ... (ще б розу вітрів знати)
Рудій мавпі ще про це не сказали? Ой! Я ж забув, що проблеми в Європі - то проблеми Європи.
МАГАТЕ вже обурилося/занепокоїлося/стурбувалося? ООН вже виклало на офіційній сторінці потужну резолюцію? ОБРЄ, як завше, нічого не чуло, нічого не бачило тому нічого й не скаже...
показать весь комментарий
01.10.2025 21:18 Ответить
жесть. ЗАЕС без електрики, ЧАЕС теж. хто там кричав що треба атомні станції підірвати? ваші бажання скоро можуть реалізуватися
показать весь комментарий
01.10.2025 21:20 Ответить
Я кричав,підривайте.
показать весь комментарий
01.10.2025 21:36 Ответить
ти з кацапами заодно, виходить.
показать весь комментарий
01.10.2025 21:38 Ответить
Дивно аби таким «захистом» неба Чернінівщини, рашисти не скористалися.
Люди благали , захистити небо УКРАЇНИ, СТОЛИЦІ яке починається з Чернігівщини, яка обкладена площадками по запуску дронів з раши.
Але всі забили болт, поклали х... і чекали чим все це обернеться😡😡😡😡
Комусь і в нас двіжухи не вистачає?😡😡😡
Рік, цілий рік танув захист неба Чернігівщини майже до нуля і.ті кому президент.доручив керувати ВА пальцем не поворушили.аби недопусти цього😡😡😡😡

«

ещё раз, уважаемые господа и дамы великих кабинетов

к кому обращаться?

что вам нужно? деньги? внимание? люди?

уже где-то год, а то и больше, у нас на севере пробитый кран

кран течет мопедным говном, всегда с севера более массированные налёты мопедной *****, учитывая что количество площадок там больше

но ещё так происходит потому что на севере, как видно по всем статистикам (вашим же, которые публичные), антидроновая деятельность объективно очень ******

если в Сумской области раздуплились и начали активно этим заниматься, и есть результат. и то понятное дело что всё ещё прилетает

но из условных 10 там прилетает условных 5 сейчас, а не условные 9-10 как в Черниговской области

мне продолжают писать просто толпы людей по этому поводу. даже пишут те самые экипажи, которых на севере понты, и рассказывают как у них обстановка по сбитиям

наведите пожалуйста порядок с этим ****** краном в Черниговской области и начните заниматься вопросом. хоть какую-то коммуникацию высрите, а не просто забейте хер и думайте что тема сама собой пройдёт

не пройдёт, пока не будет шагов вперёд, о которых нам точно будет известно

опять же, повторюсь - тема не касается всех тех кто и так там работает, и своими силами сбивает хоть по мопеду, хоть по двум. вам всем спасибо за работу!

простые люди (то есть основная аудитория данного канала) тоже не в состоянии проблему решить, учитывая что гражданским у нас по этим целям работать запрещено - можете ещё проблем себе заработать

поэтому, в пятый раз наверное обращаюсь к местным королям и их начальникам - займитесь антидроновой обороной

в приоритете

и быстрее

иначе толку нет абсолютно никакого от того что вы там находитесь»

Николаевский Ваньок

Сподобалось, як буденно Чаус повідовив про відключення світла 6 годин через 3: «це було передбачувано», наче зарис в журналі виконаних мрій робіт.🤔
показать весь комментарий
01.10.2025 21:26 Ответить
ЗАЕС тримається на дизельних генераторах - А ЧАЕС шо не підготовили до блекауту
показать весь комментарий
01.10.2025 21:27 Ответить
Дуже весело..навряд чи сьогодні вночі буде спокійно
показать весь комментарий
01.10.2025 21:35 Ответить
Підстанція 330 кіловольт майже на кордоні з бульбостаном...
показать весь комментарий
01.10.2025 21:53 Ответить
 
 