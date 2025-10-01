Графики отключения света ввели на Черниговщине после атаки РФ по Славутичу: "Ситуация мегакритическая"
Вечером 1 октября в Черниговской области вводят графики отключения света после массированного удара россиян по энергетической инфраструктуре города Славутич Киевской области. Также из-за ударов армией РФ частично обесточены два района на Сумщине.
Об этом сообщает "Черниговоблэнерго", информирует Цензор.НЕТ.
Там отметили, что из-за атаки по энергетике в области без света остались 307 тысяч потребителей. Ситуацию с электроснабжением в облэнерго назвали "мегакритической".
"К сожалению, имеющейся в энергосистеме мощности недостаточно, чтобы запитать сразу всех потребителей, поэтому мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам - введение Графика почасового отключения электроснабжения (ГПВ). Действовать он будет с 20:00 1 октября", - говорится в сообщении.
Задействованы в графике будут сразу четыре очереди. Принцип, по которому он будет применяться: три часа через шесть (три часа со светом и шесть часов без света).
"Мы хорошо понимаем, что объем ограничений очень большой, однако в нынешних условиях не имеем другого выбора. Подчеркнем: это временное решение на время проведения восстановительных работ на поврежденных объектах", - добавили в "Черниговоблэнерго".
Отключение света на Сумщине
"Из-за ударов армией РФ по критической инфраструктуре частично обесточены Конотопский и Шосткинский районы. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - сообщили в "Сумыоблэнерго".
Напомним, 1 октября россияне ударили по Славутичу и повредили энергообъект. Из-за этого у части Чернигова и близлежащих общин исчез свет.
нууу....
зе!гніда чекає поки в києві буде.
у києві ж нема блекауту, то нехай чернігів терпить.
Там же ціла бригада держсекретарів на посадах, не дарма ж штани протирала!?!? Невже, знову САБОТАЖ з Урядового кварталу і не підготувалися???.