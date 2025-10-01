РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9149 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии
2 236 9

Графики отключения света ввели на Черниговщине после атаки РФ по Славутичу: "Ситуация мегакритическая"

В Черниговской области ввели графики отключений света 1 октября

Вечером 1 октября в Черниговской области вводят графики отключения света после массированного удара россиян по энергетической инфраструктуре города Славутич Киевской области. Также из-за ударов армией РФ частично обесточены два района на Сумщине.

Об этом сообщает "Черниговоблэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что из-за атаки по энергетике в области без света остались 307 тысяч потребителей. Ситуацию с электроснабжением в облэнерго назвали "мегакритической".

"К сожалению, имеющейся в энергосистеме мощности недостаточно, чтобы запитать сразу всех потребителей, поэтому мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам - введение Графика почасового отключения электроснабжения (ГПВ). Действовать он будет с 20:00 1 октября", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Будут массовые отключения света, а количество ударов будет расти с 10 октября по всей Украине, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив. ВИДЕО

Задействованы в графике будут сразу четыре очереди. Принцип, по которому он будет применяться: три часа через шесть (три часа со светом и шесть часов без света).

"Мы хорошо понимаем, что объем ограничений очень большой, однако в нынешних условиях не имеем другого выбора. Подчеркнем: это временное решение на время проведения восстановительных работ на поврежденных объектах", - добавили в "Черниговоблэнерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одна из областей осталась без света в результате российских ударов

Отключение света на Сумщине

"Из-за ударов армией РФ по критической инфраструктуре частично обесточены Конотопский и Шосткинский районы. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - сообщили в "Сумыоблэнерго".

Напомним, 1 октября россияне ударили по Славутичу и повредили энергообъект. Из-за этого у части Чернигова и близлежащих общин исчез свет.

Читайте также: РФ хочет вызвать блэкауты в Украине накануне зимы, - генсек ООН Гутерриш

Автор: 

Сумская область (3715) Чернигов (920) Славутич (21) отключение света (435) Черниговская область (1290) Черниговский район (73)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну ОК, відновите світло - а що далі? А якщо завтра знов буде удар? Хтось про це влітку думав? Якісь заходи вживалися? Чи як завжди сподівалися на те, що пронесе?
показать весь комментарий
01.10.2025 20:39 Ответить
Херачте по енергетиці Сосії поки не пізно. Бо як тільки Сосія знищить енергетику України відразу ж запросить повітряне перемир'я.
показать весь комментарий
01.10.2025 20:42 Ответить
Та вже йдуть закулісні перемовини на цю тему.
показать весь комментарий
01.10.2025 21:08 Ответить
Не сумніваюся. І Україну як завжди Тампон знову поставить в становище терпіли. Мовляв, погоджуйтесь на всі умови ато Сосія знищить всю вашу енергетику і економіку
показать весь комментарий
01.10.2025 21:15 Ответить
«Якщо погрожують блекаутом, наприклад, у столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут у столиці Росії».

нууу....
зе!гніда чекає поки в києві буде.
у києві ж нема блекауту, то нехай чернігів терпить.
показать весь комментарий
01.10.2025 20:47 Ответить
З 2019 року, і Гончарук, і Шмигаль, а тепер і Свириденко,професійно і з знанням справи, готувалися усим Урядом щоденно до таких дій московитів, і відповідно завчасно все підготували необхідне, як цього вимагають Закони України!??? Особливий період діє в Україні з 2014 року!!!! Яценюк і гройсман з генпрокурорами, можуть підтвердити!,
Там же ціла бригада держсекретарів на посадах, не дарма ж штани протирала!?!? Невже, знову САБОТАЖ з Урядового кварталу і не підготувалися???.
показать весь комментарий
01.10.2025 20:53 Ответить
Вова обіцяв симметрично вирубити Москву.
показать весь комментарий
01.10.2025 20:58 Ответить
Четвертий рік війни, захист критичних об'єктів, посилене ППО в їх зоні? Ні, не чули, нах треба, сидіть бидло, без світла. І це ж, вашу машу - не балістика, а 20 сраних шахедів! Ска, та цих нероб зелених за такий саботаж оборони лінчувати треба!
показать весь комментарий
01.10.2025 21:07 Ответить
 
 