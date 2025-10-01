Графики отключения света ввели на Черниговщине после атаки РФ по Славутичу: "Ситуация мегакритическая"

Вечером 1 октября в Черниговской области вводят графики отключения света после массированного удара россиян по энергетической инфраструктуре города Славутич Киевской области. Также из-за ударов армией РФ частично обесточены два района на Сумщине.

Там отметили, что из-за атаки по энергетике в области без света остались 307 тысяч потребителей. Ситуацию с электроснабжением в облэнерго назвали "мегакритической".

"К сожалению, имеющейся в энергосистеме мощности недостаточно, чтобы запитать сразу всех потребителей, поэтому мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам - введение Графика почасового отключения электроснабжения (ГПВ). Действовать он будет с 20:00 1 октября", - говорится в сообщении.

Задействованы в графике будут сразу четыре очереди. Принцип, по которому он будет применяться: три часа через шесть (три часа со светом и шесть часов без света).

"Мы хорошо понимаем, что объем ограничений очень большой, однако в нынешних условиях не имеем другого выбора. Подчеркнем: это временное решение на время проведения восстановительных работ на поврежденных объектах", - добавили в "Черниговоблэнерго".

Отключение света на Сумщине

"Из-за ударов армией РФ по критической инфраструктуре частично обесточены Конотопский и Шосткинский районы. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - сообщили в "Сумыоблэнерго".

Напомним, 1 октября россияне ударили по Славутичу и повредили энергообъект. Из-за этого у части Чернигова и близлежащих общин исчез свет.

