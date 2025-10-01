Графіки відключення світла ввели на Чернігівщині після атаки РФ по Славутичу: "Ситуація мегакритична"

Увечері 1 жовтня у Чернігівській області запроваджують графіки відключення світла після масованого удару росіян по енергетичній інфраструктур міста Славутич на Київщині. Також через удари армією РФ частково знеструмлені два райони на Сумщині.

Про це повідомляє "Чернігівобленерго", інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що через атаку по енергетиці в області без світла залишились 307 тисяч споживачів. Ситуацію з електропостачанням в обленерго назвали "мегакритичною".

"На жаль, наявної в енергосистемі потужності недостатньо, щоб заживити одразу всіх споживачів, тож ми вимушені вдатися до крайніх заходів – введення Графіка погодинного відключення електропостачання (ГПВ). Діяти він буде з 20:00 1 жовтня", - йдеться у повідомленні.

Задіяні у графіку будуть одразу чотири черги. Принцип, за яким він застосовуватиметься: три години через шість (три години зі світлом і шість годин без світла).

"Ми добре розуміємо, що обсяг обмежень дуже великий, однак у нинішніх умовах не маємо іншого вибору. Наголосимо: це тимчасове рішення на час проведення відновлювальних робіт на пошкоджених об’єктах", - додали у "Чернігівобленерго".

Відключення світла на Сумщині

"Через удари армією РФ по критичній інфраструктурі частково знеструмлені Конотопський та Шосткинський райони. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", - повідомили в "Сумиобленерго".

Нагадаємо, 1 жовтня росіяни вдарили по Славутичу та пошкодили енергооб’єкт. Через це у частини Чернігова та прилеглих громад зникло світло.

