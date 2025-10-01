УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8792 відвідувача онлайн
Новини Відключення електроенергії
3 437 11

Графіки відключення світла ввели на Чернігівщині після атаки РФ по Славутичу: "Ситуація мегакритична"

На Чернігівщині ввели графіки відключень світла 1 жовтня

Увечері 1 жовтня у Чернігівській області запроваджують графіки відключення світла після масованого удару росіян по енергетичній інфраструктур міста Славутич на Київщині. Також через удари армією РФ частково знеструмлені два райони на Сумщині.

Про це повідомляє "Чернігівобленерго", інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що через атаку по енергетиці в області без світла залишились 307 тисяч споживачів. Ситуацію з електропостачанням в обленерго назвали "мегакритичною".

"На жаль, наявної в енергосистемі потужності недостатньо, щоб заживити одразу всіх споживачів, тож ми вимушені вдатися до крайніх заходів – введення Графіка погодинного відключення електропостачання (ГПВ). Діяти він буде з 20:00 1 жовтня", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Будуть масові відключення світла, а кількість ударів зростатиме з 10 жовтня по всій Україні, - мер Івано-Франківська Марцінків. ВIДЕО

Задіяні у графіку будуть одразу чотири черги. Принцип, за яким він застосовуватиметься: три години через шість (три години зі світлом і шість годин без світла).

"Ми добре розуміємо, що обсяг обмежень дуже великий, однак у нинішніх умовах не маємо іншого вибору. Наголосимо: це тимчасове рішення на час проведення відновлювальних робіт на пошкоджених об’єктах", - додали у "Чернігівобленерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одна з областей залишилася без світла внаслідок російських ударів

Відключення світла на Сумщині

"Через удари армією РФ по критичній інфраструктурі частково знеструмлені Конотопський та Шосткинський райони. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", - повідомили в "Сумиобленерго". 

Нагадаємо, 1 жовтня росіяни вдарили по Славутичу та пошкодили енергооб’єкт. Через це у частини Чернігова та прилеглих громад зникло світло.

Читайте також: РФ хоче спричинити блекаути в Україні напередодні зими, - генсек ООН Гутерріш

Автор: 

Сумська область (4276) Чернігів (822) Славутич (28) відключення світла (1115) Чернігівська область (1069) Чернігівський район (74)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Херачте по енергетиці Сосії поки не пізно. Бо як тільки Сосія знищить енергетику України відразу ж запросить повітряне перемир'я.
показати весь коментар
01.10.2025 20:42 Відповісти
+9
«Якщо погрожують блекаутом, наприклад, у столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут у столиці Росії».

нууу....
зе!гніда чекає поки в києві буде.
у києві ж нема блекауту, то нехай чернігів терпить.
показати весь коментар
01.10.2025 20:47 Відповісти
+6
Ну ОК, відновите світло - а що далі? А якщо завтра знов буде удар? Хтось про це влітку думав? Якісь заходи вживалися? Чи як завжди сподівалися на те, що пронесе?
показати весь коментар
01.10.2025 20:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну ОК, відновите світло - а що далі? А якщо завтра знов буде удар? Хтось про це влітку думав? Якісь заходи вживалися? Чи як завжди сподівалися на те, що пронесе?
показати весь коментар
01.10.2025 20:39 Відповісти
Херачте по енергетиці Сосії поки не пізно. Бо як тільки Сосія знищить енергетику України відразу ж запросить повітряне перемир'я.
показати весь коментар
01.10.2025 20:42 Відповісти
Та вже йдуть закулісні перемовини на цю тему.
показати весь коментар
01.10.2025 21:08 Відповісти
Не сумніваюся. І Україну як завжди Тампон знову поставить в становище терпіли. Мовляв, погоджуйтесь на всі умови ато Сосія знищить всю вашу енергетику і економіку
показати весь коментар
01.10.2025 21:15 Відповісти
«Якщо погрожують блекаутом, наприклад, у столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут у столиці Росії».

нууу....
зе!гніда чекає поки в києві буде.
у києві ж нема блекауту, то нехай чернігів терпить.
показати весь коментар
01.10.2025 20:47 Відповісти
З 2019 року, і Гончарук, і Шмигаль, а тепер і Свириденко,професійно і з знанням справи, готувалися усим Урядом щоденно до таких дій московитів, і відповідно завчасно все підготували необхідне, як цього вимагають Закони України!??? Особливий період діє в Україні з 2014 року!!!! Яценюк і гройсман з генпрокурорами, можуть підтвердити!,
Там же ціла бригада держсекретарів на посадах, не дарма ж штани протирала!?!? Невже, знову САБОТАЖ з Урядового кварталу і не підготувалися???.
показати весь коментар
01.10.2025 20:53 Відповісти
Вова обіцяв симметрично вирубити Москву.
показати весь коментар
01.10.2025 20:58 Відповісти
Четвертий рік війни, захист критичних об'єктів, посилене ППО в їх зоні? Ні, не чули, нах треба, сидіть бидло, без світла. І це ж, вашу машу - не балістика, а 20 сраних шахедів! Ска, та цих нероб зелених за такий саботаж оборони лінчувати треба!
показати весь коментар
01.10.2025 21:07 Відповісти
За Київ відрубали світло в...Білгороді, а за Чернігів, Конотоп, Ніжин, Шостку, Дніпро і інших що будемо відрубати рашистам щось? А чи готові ми до блекатутів більше чим рік тому? Час покаже.
показати весь коментар
01.10.2025 21:37 Відповісти
знову шмарофон і сруязикі тєлєграм анали мразєнського будуть виправдовувати диверсії ахметки
показати весь коментар
01.10.2025 21:51 Відповісти
 
 