Чорнобильська АЕС в блекауті через російський обстріл енергооб’єкта в Славутичі
На Чорнобильській АЕС стався блекаут через російський обстріл енергетичного об'єкта у місті Славутич 1 жовтня.
Про це повідомили в Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що через російський обстріл енергетичної інфраструктури в Київській області в місті Славутич на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" виникла надзвичайна ситуація.
"Унаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля", - йдеться у повідомленні.
Наразі фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання.
Раніше у Чернігівській області запровадили графіки відключення світла після масованого удару росіян по енергетичній інфраструктур міста Славутич на Київщині.
1 жовтня росіяни вдарили по Славутичу та пошкодили енергооб’єкт. Через це у частини Чернігова та прилеглих громад зникло світло.
Рудій мавпі ще про це не сказали? Ой! Я ж забув, що проблеми в Європі - то проблеми Європи.
МАГАТЕ вже обурилося/занепокоїлося/стурбувалося? ООН вже виклало на офіційній сторінці потужну резолюцію? ОБРЄ, як завше, нічого не чуло, нічого не бачило тому нічого й не скаже...
Люди благали , захистити небо УКРАЇНИ, СТОЛИЦІ яке починається з Чернігівщини, яка обкладена площадками по запуску дронів з раши.
Але всі забили болт, поклали х... і чекали чим все це обернеться😡😡😡😡
Комусь і в нас двіжухи не вистачає?😡😡😡
Рік, цілий рік танув захист неба Чернігівщини майже до нуля і.ті кому президент.доручив керувати ВА пальцем не поворушили.аби недопусти цього😡😡😡😡
«
ещё раз, уважаемые господа и дамы великих кабинетов
к кому обращаться?
что вам нужно? деньги? внимание? люди?
уже где-то год, а то и больше, у нас на севере пробитый кран
кран течет мопедным говном, всегда с севера более массированные налёты мопедной *****, учитывая что количество площадок там больше
но ещё так происходит потому что на севере, как видно по всем статистикам (вашим же, которые публичные), антидроновая деятельность объективно очень ******
если в Сумской области раздуплились и начали активно этим заниматься, и есть результат. и то понятное дело что всё ещё прилетает
но из условных 10 там прилетает условных 5 сейчас, а не условные 9-10 как в Черниговской области
мне продолжают писать просто толпы людей по этому поводу. даже пишут те самые экипажи, которых на севере понты, и рассказывают как у них обстановка по сбитиям
наведите пожалуйста порядок с этим ****** краном в Черниговской области и начните заниматься вопросом. хоть какую-то коммуникацию высрите, а не просто забейте хер и думайте что тема сама собой пройдёт
не пройдёт, пока не будет шагов вперёд, о которых нам точно будет известно
опять же, повторюсь - тема не касается всех тех кто и так там работает, и своими силами сбивает хоть по мопеду, хоть по двум. вам всем спасибо за работу!
простые люди (то есть основная аудитория данного канала) тоже не в состоянии проблему решить, учитывая что гражданским у нас по этим целям работать запрещено - можете ещё проблем себе заработать
поэтому, в пятый раз наверное обращаюсь к местным королям и их начальникам - займитесь антидроновой обороной
в приоритете
и быстрее
иначе толку нет абсолютно никакого от того что вы там находитесь»
Николаевский Ваньок
Сподобалось, як буденно Чаус повідовив про відключення світла 6 годин через 3: «це було передбачувано», наче зарис в журналі виконаних
мрійробіт.🤔