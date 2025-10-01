Чорнобильська АЕС в блекауті через російський обстріл енергооб’єкта в Славутичі

На Чорнобильській АЕС стався блекаут через російський обстріл енергетичного об'єкта у місті Славутич 1 жовтня.

Про це повідомили в Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що через російський обстріл енергетичної інфраструктури в Київській області в місті Славутич на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" виникла надзвичайна ситуація.

"Унаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля", - йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Графіки відключення світла ввели на Чернігівщині після атаки РФ по Славутичу: "Ситуація мегакритична"

Раніше у Чернігівській області запровадили графіки відключення світла після масованого удару росіян по енергетичній інфраструктур міста Славутич на Київщині.

1 жовтня росіяни вдарили по Славутичу та пошкодили енергооб’єкт. Через це у частини Чернігова та прилеглих громад зникло світло.