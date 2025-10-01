УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8792 відвідувача онлайн
Новини Відключення електроенергії Блекаут на ЧАЕС
2 479 9

Чорнобильська АЕС в блекауті через російський обстріл енергооб’єкта в Славутичі

На ЧАЕС стався блекаут 1 жовтня

На Чорнобильській АЕС стався блекаут через російський обстріл енергетичного об'єкта у місті Славутич 1 жовтня.

Про це повідомили в Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що через російський обстріл енергетичної інфраструктури в Київській області в місті Славутич на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" виникла надзвичайна ситуація.

"Унаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля", - йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Графіки відключення світла ввели на Чернігівщині після атаки РФ по Славутичу: "Ситуація мегакритична"

Раніше у Чернігівській області запровадили графіки відключення світла після масованого удару росіян по енергетичній інфраструктур міста Славутич на Київщині.

1 жовтня росіяни вдарили по Славутичу та пошкодили енергооб’єкт. Через це у частини Чернігова та прилеглих громад зникло світло.

Автор: 

Київська область (4284) ЧАЕС (547) електроенергія (6377) Міненерго (1462) Славутич (28) блекаут (95) Вишгородський район (28)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗАЕС+ЧАЕС= ... (ще б розу вітрів знати)
Рудій мавпі ще про це не сказали? Ой! Я ж забув, що проблеми в Європі - то проблеми Європи.
МАГАТЕ вже обурилося/занепокоїлося/стурбувалося? ООН вже виклало на офіційній сторінці потужну резолюцію? ОБРЄ, як завше, нічого не чуло, нічого не бачило тому нічого й не скаже...
показати весь коментар
01.10.2025 21:18 Відповісти
жесть. ЗАЕС без електрики, ЧАЕС теж. хто там кричав що треба атомні станції підірвати? ваші бажання скоро можуть реалізуватися
показати весь коментар
01.10.2025 21:20 Відповісти
Я кричав,підривайте.
показати весь коментар
01.10.2025 21:36 Відповісти
ти з кацапами заодно, виходить.
показати весь коментар
01.10.2025 21:38 Відповісти
Дивно аби таким «захистом» неба Чернінівщини, рашисти не скористалися.
Люди благали , захистити небо УКРАЇНИ, СТОЛИЦІ яке починається з Чернігівщини, яка обкладена площадками по запуску дронів з раши.
Але всі забили болт, поклали х... і чекали чим все це обернеться😡😡😡😡
Комусь і в нас двіжухи не вистачає?😡😡😡
Рік, цілий рік танув захист неба Чернігівщини майже до нуля і.ті кому президент.доручив керувати ВА пальцем не поворушили.аби недопусти цього😡😡😡😡

«

ещё раз, уважаемые господа и дамы великих кабинетов

к кому обращаться?

что вам нужно? деньги? внимание? люди?

уже где-то год, а то и больше, у нас на севере пробитый кран

кран течет мопедным говном, всегда с севера более массированные налёты мопедной *****, учитывая что количество площадок там больше

но ещё так происходит потому что на севере, как видно по всем статистикам (вашим же, которые публичные), антидроновая деятельность объективно очень ******

если в Сумской области раздуплились и начали активно этим заниматься, и есть результат. и то понятное дело что всё ещё прилетает

но из условных 10 там прилетает условных 5 сейчас, а не условные 9-10 как в Черниговской области

мне продолжают писать просто толпы людей по этому поводу. даже пишут те самые экипажи, которых на севере понты, и рассказывают как у них обстановка по сбитиям

наведите пожалуйста порядок с этим ****** краном в Черниговской области и начните заниматься вопросом. хоть какую-то коммуникацию высрите, а не просто забейте хер и думайте что тема сама собой пройдёт

не пройдёт, пока не будет шагов вперёд, о которых нам точно будет известно

опять же, повторюсь - тема не касается всех тех кто и так там работает, и своими силами сбивает хоть по мопеду, хоть по двум. вам всем спасибо за работу!

простые люди (то есть основная аудитория данного канала) тоже не в состоянии проблему решить, учитывая что гражданским у нас по этим целям работать запрещено - можете ещё проблем себе заработать

поэтому, в пятый раз наверное обращаюсь к местным королям и их начальникам - займитесь антидроновой обороной

в приоритете

и быстрее

иначе толку нет абсолютно никакого от того что вы там находитесь»

Николаевский Ваньок

Сподобалось, як буденно Чаус повідовив про відключення світла 6 годин через 3: «це було передбачувано», наче зарис в журналі виконаних мрій робіт.🤔
показати весь коментар
01.10.2025 21:26 Відповісти
ЗАЕС тримається на дизельних генераторах - А ЧАЕС шо не підготовили до блекауту
показати весь коментар
01.10.2025 21:27 Відповісти
Дуже весело..навряд чи сьогодні вночі буде спокійно
показати весь коментар
01.10.2025 21:35 Відповісти
Підстанція 330 кіловольт майже на кордоні з бульбостаном...
показати весь коментар
01.10.2025 21:53 Відповісти
їбаште по курчатову!
показати весь коментар
01.10.2025 22:28 Відповісти
 
 