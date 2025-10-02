Загрози витоку радіації немає - блекаут на ЧАЕС ліквідовано

Загрози витоку радіації немає, небезпеки для населення також, - повідомила пресслужба Міненерго. На об’єктах ЧАЕС уже повністю відновлено електропостачання, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую нашим енергетикам за блискавичну та ефективну роботу! Ваша праця - це безпека для всієї України та Європи", - наголосила міністрка енергетики Світлана Гринчук.

Внаслідок російського удару по одній з енергетичних підстанцій у Славутичі на об’єктах Чорнобильської АЕС понад три години тривало відключення електропостачання. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Це був цілеспрямований удар, у якому вони застосували більше 20 дронів – за попередньою оцінкою, російсько-іранських "шахедів". Частину цих дронів вдалося збити, але удар був організований саме хвилею дронів, щоб ускладнити захист обʼєкта", - розповів президент.

Також після удару по Славутичу 1 жовтня зникло світло у частини Чернігова та прилеглих громад. На місцях працюють усі екстрені служби.

