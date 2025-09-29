ЗАЕС шість днів працює без зв’язку з енергосистемою України: радіаційна загроза можлива і для ЄС, - Держатом
Запорізька атомна електростанція, яка перебуває під російською окупацією, вже шість днів не має зв’язку з українською енергосистемою та отримує живлення лише від дизельних генераторів.
Про це заявив голова Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДІЯРУ.
За його словами, через обстріли російськими військами ліній електропередач, пошкодження інфраструктури та перешкоди у відновленні їх українськими фахівцями, станція перебуває в умовах, які можуть призвести до розвитку подій за найгіршим сценарієм.
Невідомо, які запаси дизельного палива залишаються на промисловому майданчику ЗАЕС та скільки часу генератори зможуть підтримувати роботу систем охолодження опроміненого ядерного палива в усіх шести реакторах і басейнах витримки.
Коріков наголосив, що у випадку вичерпання запасів дизпалива та неможливості відновити з’єднання з українською енергосистемою може виникнути аварійна ситуація з потенційними радіаційними наслідками не лише для України, а й для інших країн Європи.
