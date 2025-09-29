ЗАЭС шесть дней работает без связи с энергосистемой Украины: радиационная угроза возможна и для ЕС, - Госатом
Запорожская атомная электростанция, которая находится под российской оккупацией, уже шесть дней не имеет связи с украинской энергосистемой и получает питание только от дизельных генераторов.
Об этом заявил председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГИЯРУ.
По его словам, из-за обстрелов российскими войсками линий электропередач, повреждения инфраструктуры и препятствия в восстановлении их украинскими специалистами, станция находится в условиях, которые могут привести к развитию событий по наихудшему сценарию.
Неизвестно, какие запасы дизельного топлива остаются на промышленной площадке ЗАЭС и сколько времени генераторы смогут поддерживать работу систем охлаждения облученного ядерного топлива во всех шести реакторах и бассейнах выдержки.
Кориков отметил, что в случае исчерпания запасов дизтоплива и невозможности восстановить соединение с украинской энергосистемой может возникнуть аварийная ситуация с потенциальными радиационными последствиями не только для Украины, но и для других стран Европы.
