РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9825 посетителей онлайн
Новости питание оккупированной ЗАЭС
536 6

ЗАЭС шесть дней работает без связи с энергосистемой Украины: радиационная угроза возможна и для ЕС, - Госатом

аэс,заэс,запорожская

Запорожская атомная электростанция, которая находится под российской оккупацией, уже шесть дней не имеет связи с украинской энергосистемой и получает питание только от дизельных генераторов.

Об этом заявил председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГИЯРУ.

По его словам, из-за обстрелов российскими войсками линий электропередач, повреждения инфраструктуры и препятствия в восстановлении их украинскими специалистами, станция находится в условиях, которые могут привести к развитию событий по наихудшему сценарию.

Неизвестно, какие запасы дизельного топлива остаются на промышленной площадке ЗАЭС и сколько времени генераторы смогут поддерживать работу систем охлаждения облученного ядерного топлива во всех шести реакторах и бассейнах выдержки.

Кориков отметил, что в случае исчерпания запасов дизтоплива и невозможности восстановить соединение с украинской энергосистемой может возникнуть аварийная ситуация с потенциальными радиационными последствиями не только для Украины, но и для других стран Европы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Топливный кризис на оккупированных территориях угрожает безопасности Запорожской АЭС, - Центр нацсопротивления

Автор: 

радиация (323) энергетика (2622) Запорожская АЭС (750)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
..то вже в рожок трубіть... Буде підключення до кац..пелектромережі.. Будуть дякувати дятлам з .........які не одного разу не вє..али по тим новозбудованим електромережам... потім МАГАТЕ.. і іншим під..рам..
показать весь комментарий
29.09.2025 17:56 Ответить
Не хотите напомнить заодно, кто без боя сдал ЗАЭС }{уйлу?
показать весь комментарий
29.09.2025 18:05 Ответить
хто?
показать весь комментарий
29.09.2025 18:08 Ответить
А, правда, хто?
Тот кто дал приказ элите Нацгвардии (охране АЭС) в Чернобыле, не обороняться, не уйти через самый, самый Рыжий лес, а тупа сложить оружие.
Неужели он?
показать весь комментарий
29.09.2025 18:22 Ответить
показать весь комментарий
29.09.2025 19:00 Ответить
Стефанчуки-Зеленський-сидоренко, разом з Оманськими, цим не переймаються!! Плівки, на групу осіб з Урядового кварталу та приблуд95, їх хвилюют набагато більше!! Це ж, та сама радіація, яку не видно, а вона УБИВАЄ!
показать весь комментарий
29.09.2025 18:22 Ответить
 
 