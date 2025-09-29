Топливный кризис на оккупированных территориях угрожает безопасности Запорожской АЭС, - Центр нацсопротивления

Системы охлаждения Запорожской АЭС работают на дизельных генераторах, но из-за топливного кризиса на временно оккупированных территориях их работа оказалась под угрозой.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, оккупанты не могут обеспечить работу дизельных генераторов из-за недостатка топлива и хаоса в логистике.

"Истощение запасов дизеля может привести к остановке охлаждения, перегреву реакторов и расплавлению ядерного топлива. Кремль вместо гарантий безопасности шантажирует мир атомной катастрофой, используя станцию как военную базу и инструмент давления", - говорится в сообщении.

В Центре отметили, что ответственность за риск ядерной катастрофы лежит на РФ, которая нарушила все международные нормы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия на ВОТ Донетчины решила проблему с водой "стратегией" ждать дождей, - ЦНС