Топливный кризис на оккупированных территориях угрожает безопасности Запорожской АЭС, - Центр нацсопротивления

АЭС, Запорожская

Системы охлаждения Запорожской АЭС работают на дизельных генераторах, но из-за топливного кризиса на временно оккупированных территориях их работа оказалась под угрозой.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, оккупанты не могут обеспечить работу дизельных генераторов из-за недостатка топлива и хаоса в логистике.

"Истощение запасов дизеля может привести к остановке охлаждения, перегреву реакторов и расплавлению ядерного топлива. Кремль вместо гарантий безопасности шантажирует мир атомной катастрофой, используя станцию как военную базу и инструмент давления", - говорится в сообщении.

В Центре отметили, что ответственность за риск ядерной катастрофы лежит на РФ, которая нарушила все международные нормы.

То може кацапи ще вимагатимуть, щоб Україна їм дизель постачала?
29.09.2025 13:43 Ответить
Нехай повернуть станцію з нашими тероторіями нам і ми забезпечимо, щоб системи охолодження працювали. Поки туди не вдерлися тупі орки-станція чудово працювала і без резервних дизель-генераторів. А тепер ще ******* що аварія може статися через нас.
29.09.2025 13:47 Ответить
То нехай Гроссі і відробляє свої баблоси разом із магате
29.09.2025 13:58 Ответить
3,14***
29.09.2025 14:02 Ответить
Ну як сказати. Ці рукожопи можуть створити мільйонам людей проблему на сотні років.
29.09.2025 14:05 Ответить
Цікава херня малята...Кацапи мабуть готують появу для звинувачень України в аварії на ЗАЕС?
29.09.2025 14:20 Ответить
 
 