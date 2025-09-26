РУС
Россия на ВОТ Донецкой области решила проблему с водой "стратегией" ждать дождей, - ЦНС

дощ

Россия на временно оккупированных территориях Донетчины заявила о новой "стратегии" для решения проблем с водоснабжением - ждать осадков осенью и зимой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, в Старокрымском водохранилище, которое обеспечивает водой Донецкую область, осталось лишь 15% запасов: вместо 45 млн тонн сейчас хранится около 7 млн тонн. Кроме того, обмелели еще девять водохранилищ, а также пересыхают колодцы и скважины.

"Кремль в очередной раз доказывает: жителей ВОТ обрекают на выживание, пока Москва занимается только вывозом ресурсов и пропагандистскими картинками", - говорится в сообщении.

В центре подчеркнули, что преодолеть кризис с водоснабжением возможно только после деоккупации региона.

Жітєлєй Донецка прізвалі какать нє в пакєти, а брать прімєр с іхнЄВо куміра ***** і какать не в пакЄт, а в чумадани
26.09.2025 10:51 Ответить
А коли взимку, донбасяти, будуть замерзати, то потрібно буде почекати до весни та літа
26.09.2025 11:01 Ответить
бог подаст
26.09.2025 10:54 Ответить
А чо, классна стратегія! А проблему їжі вирішувати стратегією чекати дощу з котлет!
26.09.2025 11:06 Ответить
"Денег нет... Но вы держитесь..."
"Воды нет - ждите дождей...".
"Бензина нет - ходите пешком..."
"Мужиков перебили - рожайте новых..."
"........................................................................?"
26.09.2025 11:16 Ответить
Та то є добра затія) а щеб було добріше, як би замість дощу, посипалося таке ото довгоочікуване каміння
26.09.2025 11:21 Ответить
 
 