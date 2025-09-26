Россия на ВОТ Донецкой области решила проблему с водой "стратегией" ждать дождей, - ЦНС

Россия на временно оккупированных территориях Донетчины заявила о новой "стратегии" для решения проблем с водоснабжением - ждать осадков осенью и зимой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, в Старокрымском водохранилище, которое обеспечивает водой Донецкую область, осталось лишь 15% запасов: вместо 45 млн тонн сейчас хранится около 7 млн тонн. Кроме того, обмелели еще девять водохранилищ, а также пересыхают колодцы и скважины.

"Кремль в очередной раз доказывает: жителей ВОТ обрекают на выживание, пока Москва занимается только вывозом ресурсов и пропагандистскими картинками", - говорится в сообщении.

В центре подчеркнули, что преодолеть кризис с водоснабжением возможно только после деоккупации региона.

