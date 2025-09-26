Росія на ТОТ Донеччини вирішила проблему з водою "стратегією" чекати дощів, - ЦНС

Росія на тимчасово окупованих територіях Донеччини заявила про нову "стратегію" для вирішення проблем з водопостачанням - чекати опадів восени та взимку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, у Старокримському водосховищі, яке забезпечує водою Донеччину, залишилося лише 15% запасів: замість 45 млн тонн наразі зберігається близько 7 млн тонн. Крім того, обміліли ще дев’ять водосховищ, а також пересихають колодязі та свердловини.

"Кремль вкотре доводить: мешканців ТОТ прирікають на виживання, поки Москва займається лише вивезенням ресурсів і пропагандистськими картинками", - йдеться у повідомленні.

У центрі підкреслили, що подолати кризу з водопостачанням можливо лише після деокупації регіону.

