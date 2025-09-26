УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9901 відвідувач онлайн
Новини Окуповані території
633 6

Росія на ТОТ Донеччини вирішила проблему з водою "стратегією" чекати дощів, - ЦНС

дощ

Росія на тимчасово окупованих територіях Донеччини заявила про нову "стратегію" для вирішення проблем з водопостачанням - чекати опадів восени та взимку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, у Старокримському водосховищі, яке забезпечує водою Донеччину, залишилося лише 15% запасів: замість 45 млн тонн наразі зберігається близько 7 млн тонн. Крім того, обміліли ще дев’ять водосховищ, а також пересихають колодязі та свердловини.

"Кремль вкотре доводить: мешканців ТОТ прирікають на виживання, поки Москва займається лише вивезенням ресурсів і пропагандистськими картинками", - йдеться у повідомленні.

У центрі підкреслили, що подолати кризу з водопостачанням можливо лише після деокупації регіону.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

Донецька область (9671) вода (1207) Центр національного спротиву (857)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жітєлєй Донецка прізвалі какать нє в пакєти, а брать прімєр с іхнЄВо куміра ***** і какать не в пакЄт, а в чумадани
показати весь коментар
26.09.2025 10:51 Відповісти
А коли взимку, донбасяти, будуть замерзати, то потрібно буде почекати до весни та літа
показати весь коментар
26.09.2025 11:01 Відповісти
бог подаст
показати весь коментар
26.09.2025 10:54 Відповісти
А чо, классна стратегія! А проблему їжі вирішувати стратегією чекати дощу з котлет!
показати весь коментар
26.09.2025 11:06 Відповісти
"Денег нет... Но вы держитесь..."
"Воды нет - ждите дождей...".
"Бензина нет - ходите пешком..."
"Мужиков перебили - рожайте новых..."
"........................................................................?"
показати весь коментар
26.09.2025 11:16 Відповісти
Та то є добра затія) а щеб було добріше, як би замість дощу, посипалося таке ото довгоочікуване каміння
показати весь коментар
26.09.2025 11:21 Відповісти
 
 