Паливна криза на окупованих територіях загрожує безпеці Запорізької АЕС, - Центр нацспротиву

Системи охолодження Запорізької АЕС працюють на дизельних генераторах, але через паливну кризу на тимчасово окупованих територіях їх робота опинилася під загрозою.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупанти не можуть забезпечити роботу дизельних генераторів через нестачу пального та хаос у логістиці.

"Виснаження запасів дизелю може призвести до зупинки охолодження, перегріву реакторів і розплавлення ядерного палива. Кремль замість гарантій безпеки шантажує світ атомною катастрофою, використовуючи станцію як військову базу та інструмент тиску", - йдеться в повідомленні.

У Центрі наголосили, що відповідальність за ризик ядерної катастрофи лежить на РФ, яка порушила всі міжнародні норми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія на ТОТ Донеччини вирішила проблему з водою "стратегією" чекати дощів, - ЦНС