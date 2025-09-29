УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9946 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на АЕС
882 7

Паливна криза на окупованих територіях загрожує безпеці Запорізької АЕС, - Центр нацспротиву

аес,запорізька

Системи охолодження Запорізької АЕС працюють на дизельних генераторах, але через паливну кризу на тимчасово окупованих територіях їх робота опинилася під загрозою.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупанти не можуть забезпечити роботу дизельних генераторів через нестачу пального та хаос у логістиці.

"Виснаження запасів дизелю може призвести до зупинки охолодження, перегріву реакторів і розплавлення ядерного палива. Кремль замість гарантій безпеки шантажує світ атомною катастрофою, використовуючи станцію як військову базу та інструмент тиску", - йдеться в повідомленні.

У Центрі наголосили, що відповідальність за ризик ядерної катастрофи лежить на РФ, яка порушила всі міжнародні норми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія на ТОТ Донеччини вирішила проблему з водою "стратегією" чекати дощів, - ЦНС

Автор: 

паливо (905) Запорізька АЕС (1462) Центр національного спротиву (858)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То може кацапи ще вимагатимуть, щоб Україна їм дизель постачала?
показати весь коментар
29.09.2025 13:43 Відповісти
Нехай повернуть станцію з нашими тероторіями нам і ми забезпечимо, щоб системи охолодження працювали. Поки туди не вдерлися тупі орки-станція чудово працювала і без резервних дизель-генераторів. А тепер ще ******* що аварія може статися через нас.
показати весь коментар
29.09.2025 13:47 Відповісти
То нехай Гроссі і відробляє свої баблоси разом із магате
показати весь коментар
29.09.2025 13:58 Відповісти
3,14***
показати весь коментар
29.09.2025 14:02 Відповісти
Ну як сказати. Ці рукожопи можуть створити мільйонам людей проблему на сотні років.
показати весь коментар
29.09.2025 14:05 Відповісти
Цікава херня малята...Кацапи мабуть готують появу для звинувачень України в аварії на ЗАЕС?
показати весь коментар
29.09.2025 14:20 Відповісти
Немає ніяких проблем з ЗАЕС в України - її можна заглушити. В кацапів є: перебили лінії, щоб МАГАТЕ легалізувало підключення до кацаполіній. Всі хто говорить про нібито загрози - працюють на ворога. Проблема одна -ЗАЕС окупована, це ядерний тероризм. Кричіть про це з чайників по всьому світі!
показати весь коментар
29.09.2025 14:36 Відповісти
 
 