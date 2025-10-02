Угрозы утечки радиации нет - блэкаут на ЧАЭС ликвидирован
Угрозы утечки радиации нет, опасности для населения также, - сообщила пресс-служба Минэнерго. На объектах ЧАЭС уже полностью восстановлено электроснабжение, информирует Цензор.НЕТ.
"Благодарю наших энергетиков за молниеносную и эффективную работу! Ваш труд - это безопасность для всей Украины и Европы", - отметила министр энергетики Светлана Гринчук.
Вследствие российского удара по одной из энергетических подстанций в Славутиче на объектах Чернобыльской АЭС более трех часов продолжалось отключение электроснабжения. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Это был целенаправленный удар, в котором они применили более 20 дронов - по предварительной оценке, российско-иранских "Шахедов". Часть этих дронов удалось сбить, но удар был организован именно волной дронов, чтобы усложнить защиту объекта", - рассказал президент.
Также после удара по Славутичу 1 октября пропал свет в части Чернигова и близлежащих громадах. На местах работают все экстренные службы.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЗАЭС шесть дней работает без связи с энергосистемой Украины: радиационная угроза возможна и для ЕС, - Госатом
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль