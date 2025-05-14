Ремонт укриття на ЧАЕС після удару російського дрона оцінили у 100 мільйонів євро. Франція вже виділила 10 млн євро

Уряд Франції внесе 10 мільйонів євро на рахунок Чорнобильського фонду ЄБРР, щоб профінансувати роботи з ремонту захисного укриття над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, який зазнав пошкоджень через атаку російського дрона.

Угоду про внесок підписали спеціальний уповноважений президента Франції з питань економічної допомоги та відбудови України П’єр Ельброн та віцепрезидент ЄБРР з питань політики та партнерств Марк Боуман під час щорічної зустрічі та бізнес-форуму ЄБРР у Лондоні, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Кошти надійдуть на Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля (​​The International Chornobyl Cooperation Account - ICCA).

Згідно із повідомленням, наразі ЄБРР працює з ЧАЕС, українськими експертами та французькою компанією Bouygues, залученою до початкового будівництва нового захисного укриття, щоб оцінити ступінь пошкоджень та розробити варіанти для довгострокового відновлення. Для підтримки цих заходів, планується виділити 5 млн євро з наявних ресурсів Фонду.

"Зважаючи на масштаби пошкоджень нового укриття над четвертим енергоблоком, зокрема до облицювання, очікується, що вартість відновлення буде суттєвою і значно перевищать наразі доступні ресурси. Загальні витрати на повне відновлення Нового безпечного конфайнменту можуть перевищити 100 млн євро. На сьогодні на рахунку Фонду знаходиться понад 19 млн євро. Загалом за час роботи Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля було залучено понад 26 млн євро", – уточнили у Мінфіні.

Читайте також: Чорнобильську зону не змогли підготувати до пожеж через відсутність фінансування, – ДАЗВ

Як повідомлялося, уночі 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття, яке захищає від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Унаслідок удару зафіксовані суттєві пошкодження, а тління обшивки укриття вдалося загасити лише 7 березня.

Нагадаємо, Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля було створено Європейським банком реконструкції та розвитку у 2020 році, він є правонаступником Рахунку ядерної безпеки (NSA) та Чорнобильського фонду "Укриття" (CSF).

Його метою є, зокрема, підтримка України в подоланні складних викликів з демонтажу нестабільних конструкцій укриття над четвертим енергоблоком ЧАЕС, здійснення ремонтних робіт задля безпечної експлуатації нового захисного укриття та поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом.