Прем’єрка Свириденко уточнила, де в країні ще тривають відключення електрики після атак РФ
На вечір четверга, 2 жовтня, у Чернігівській області через російський обстріл продовжується відновлення енергомереж.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, прем’єрка Юлія Свириденко уточнила, що в окремих районах розгортають пункти незламності для мешканців.
У Славутичі електропостачання на об’єктах критичної інфраструктури вже відновлено. Прем’єрка додала, що енергетики працюють над повним заживленням міста.
У Сумській області Конотопський та Шосткинський райони повністю підключені до електромережі.
Уряд доручив Міненерго, Мінрегіону, Мінфіну, Мінекономіки, МВС, Київській, Сумській та Чернігівській ОВА, а також НЕК "Укренерго" ліквідувати наслідки обстрілів та провести всі необхідні ремонти. Юлія Свириденко додала, що ворог і надалі цілеспрямовано б’є по енергетичній інфраструктурі країни.
Також триває підготовка енергетичних об'єктів до зимового сезону: виконуються ремонтні та модернізаційні роботи, накопичуються запаси обладнання і посилюється захист.
Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години вранці та ввечері, щоб знизити навантаження на систему.
Про ці події, Свириденко з члЄНАМИ, нічого не хочуть сказати Українцям????
отака вона дебілка свириденка!
я ж не знав!
бо саме сьогодні цензор написав, що ми експортували рекордну цифру.
а, коли ми експортували?
а, ви?
"НПЗ обвешивают сетками, как новогодние ёлки. Думают, поможет.
В Сочи первый дрон врезался в сетку, отпружинил от неё, его отбросило за забор, где он сжёг ангар с антикварными мотоциклами.
Второй сел на сетку и взорвал её, заодно пробив трубопроводы.
Третий взрывом поджёг нефтебазу..."
"Мангали на танках не допомагають хіхі-хаха"
"Шахеди це смішні дрони без користі хіхі-хаха"
"Зуби дракона і лінія Суровікіна не захистить хіхі-хаха"
"Штурми на мотоциклах неефективні хіхі-хаха"
"Сітки на НПЗ не допоможуть хіхі-хаха"
Джерело: https://censor.net/n3577251
Цікаво, скільки "рівнів захисту" рокрадуть із них?