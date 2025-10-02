УКР
1 213 18

Прем’єрка Свириденко уточнила, де в країні ще тривають відключення електрики після атак РФ

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко: в Чернігівській області триває відновлення електромереж 2 жовтня

На вечір четверга, 2 жовтня, у Чернігівській області через російський обстріл продовжується відновлення енергомереж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, прем’єрка Юлія Свириденко уточнила, що в окремих районах розгортають пункти незламності для мешканців.

У Славутичі електропостачання на об’єктах критичної інфраструктури вже відновлено. Прем’єрка додала, що енергетики працюють над повним заживленням міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Графіки відключення світла ввели на Чернігівщині після атаки РФ по Славутичу: "Ситуація мегакритична"

У Сумській області Конотопський та Шосткинський райони повністю підключені до електромережі.

Уряд доручив Міненерго, Мінрегіону, Мінфіну, Мінекономіки, МВС, Київській, Сумській та Чернігівській ОВА, а також НЕК "Укренерго" ліквідувати наслідки обстрілів та провести всі необхідні ремонти. Юлія Свириденко додала, що ворог і надалі цілеспрямовано б’є по енергетичній інфраструктурі країни.

Також триває підготовка енергетичних об'єктів до зимового сезону: виконуються ремонтні та модернізаційні роботи, накопичуються запаси обладнання і посилюється захист.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Не панікувати, але запастися ліхтариками та павербанками", – гендиректор YASNO Коваленко

Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години вранці та ввечері, щоб знизити навантаження на систему.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

обстріл (31141) ремонт (2360) енергетика (2708) відключення світла (1118)
Топ коментарі
+3
головне фото аби фото було в кольорах прапора який зельоні гниди залили кров'ю
показати весь коментар
02.10.2025 21:22 Відповісти
+3
стюардеса дєрьмака.
показати весь коментар
02.10.2025 21:31 Відповісти
+2
бухарь собєсєднік.
а, ви?
показати весь коментар
02.10.2025 22:11 Відповісти
головне фото аби фото було в кольорах прапора який зельоні гниди залили кров'ю
показати весь коментар
02.10.2025 21:22 Відповісти
Витягніть оту подушку з-під жопи, не позорьте прапор
показати весь коментар
02.10.2025 22:48 Відповісти
Офіцер ЗСУ, фахівець з аеророзвідки, засновник громадського дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV" Юрій Касьянов звернувся з попередженням до керівника Офісу Президента Андрія Єрмака через тиск та переслідування. Джерело: https://censor.net/ua/n3577536
Про ці події, Свириденко з члЄНАМИ, нічого не хочуть сказати Українцям????
показати весь коментар
02.10.2025 21:28 Відповісти
відключення тривають! і рекордний екпорт триває!
отака вона дебілка свириденка!
показати весь коментар
02.10.2025 21:28 Відповісти
Вам не набридло маячню нести і дезінформацію? Експорт був тоді, коли у вас світло було цілодобово і ніхто це не відчув
показати весь коментар
02.10.2025 21:41 Відповісти
а, зараз експорту немає?
я ж не знав!
бо саме сьогодні цензор написав, що ми експортували рекордну цифру.
а, коли ми експортували?
показати весь коментар
02.10.2025 21:45 Відповісти
Ви хто за фахом?
показати весь коментар
02.10.2025 22:09 Відповісти
бухарь собєсєднік.
а, ви?
показати весь коментар
02.10.2025 22:11 Відповісти
Я теж! 🍾✌️🤟
показати весь коментар
02.10.2025 22:13 Відповісти
О! Хто ця, свириденко?
показати весь коментар
02.10.2025 21:29 Відповісти
стюардеса дєрьмака.
показати весь коментар
02.10.2025 21:31 Відповісти
Ворог знищує Україну ,влада безпорадна захистити енергетичні та інші інфраструктурні об'єкти , а наш інформаційний простір переповнений пустими розмовами про "томагавки" яких нам ніхто не дасть ,до цього були розмови про мирні перемовини з світовим терористом ,тобто пусті розмови ні про що, замість того щоб думати і щось робити про безпеку України.
показати весь коментар
02.10.2025 21:32 Відповісти
Будь-яка влада будь-якої країни безпорадна заприти всю енергоситему під землю. Мабуть ті, хто хочуть "воювати до талого" не мали технічної освіти та елементарної логіки. А тут для нех нєжданчік - оппа, оказується електростанції не витримують удари ракетами по пів тонни
показати весь коментар
02.10.2025 21:42 Відповісти
@ (мова оригіналу):
"НПЗ обвешивают сетками, как новогодние ёлки. Думают, поможет.
В Сочи первый дрон врезался в сетку, отпружинил от неё, его отбросило за забор, где он сжёг ангар с антикварными мотоциклами.
Второй сел на сетку и взорвал её, заодно пробив трубопроводы.
Третий взрывом поджёг нефтебазу..."

показати весь коментар
02.10.2025 21:32 Відповісти
"Чмобікі не вміють воювати хіхі-хаха"
"Мангали на танках не допомагають хіхі-хаха"
"Шахеди це смішні дрони без користі хіхі-хаха"
"Зуби дракона і лінія Суровікіна не захистить хіхі-хаха"
"Штурми на мотоциклах неефективні хіхі-хаха"
"Сітки на НПЗ не допоможуть хіхі-хаха"
показати весь коментар
02.10.2025 21:37 Відповісти
Швеція виділить ще $48 мільйонів для Фонду підтримки енергетики України
Джерело: https://censor.net/n3577251

Цікаво, скільки "рівнів захисту" рокрадуть із них?
показати весь коментар
02.10.2025 21:39 Відповісти
 
 