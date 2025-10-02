Прем’єрка Свириденко уточнила, де в країні ще тривають відключення електрики після атак РФ

На вечір четверга, 2 жовтня, у Чернігівській області через російський обстріл продовжується відновлення енергомереж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, прем’єрка Юлія Свириденко уточнила, що в окремих районах розгортають пункти незламності для мешканців.

У Славутичі електропостачання на об’єктах критичної інфраструктури вже відновлено. Прем’єрка додала, що енергетики працюють над повним заживленням міста.

У Сумській області Конотопський та Шосткинський райони повністю підключені до електромережі.

Уряд доручив Міненерго, Мінрегіону, Мінфіну, Мінекономіки, МВС, Київській, Сумській та Чернігівській ОВА, а також НЕК "Укренерго" ліквідувати наслідки обстрілів та провести всі необхідні ремонти. Юлія Свириденко додала, що ворог і надалі цілеспрямовано б’є по енергетичній інфраструктурі країни.

Також триває підготовка енергетичних об'єктів до зимового сезону: виконуються ремонтні та модернізаційні роботи, накопичуються запаси обладнання і посилюється захист.

Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години вранці та ввечері, щоб знизити навантаження на систему.

