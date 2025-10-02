УКР
Новини Відключення електроенергії
Атака БпЛА: у кількох областях частково знеструмлено споживачів. Найскладніша ситуація - на Сумщині та Чернігівщині, - Міненерго

відновлення,електроенергія,ремонт,світло

Через удари ворожих дронів у кількох областях України частково знеструмлено споживачів. Енергетики проводять ремонтні роботи та відновлюють постачання, пріоритет – критична інфраструктура та комунальні споживачі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго.

Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання, пріоритет надається критичній інфраструктурі та комунально-побутовим споживачам. Проводяться ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах, що зазнали пошкоджень під час обстрілів, а також комплекс заходів для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми.

"Найскладніша ситуація на Сумщині та Чернігівщині. Енергетики зробити все можливо, щоб якнайшвидше повернути енергопостачання. В пріоритеті - заживлення критичної інфраструктури та комунально-побутових споживачів",  - йдеться в повідомленні.

Станом на 2 жовтня у окремих регіонах діють обмеження споживання електроенергії. Паралельно енергосистема готується до зимового сезону: виконуються ремонтні та модернізаційні роботи, накопичуються необхідні запаси обладнання, посилюється захист ключової інфраструктури.

Усі ці заходи спрямовані на забезпечення українців надійним постачанням електроенергії та тепла. Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години вранці та ввечері, щоб знизити навантаження на систему.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Графіки відключення світла ввели на Чернігівщині після атаки РФ по Славутичу: "Ситуація мегакритична"

обстріл (31141) Сумська область (4276) Міненерго (1464) відключення світла (1115) Чернігівська область (1074)
+3
Ну , ми ж 3 роки , до цього , готувалися ... чи не так ? Які можуть бути проблєми ...?
02.10.2025 13:46 Відповісти
+2
Саме час, зеленському, дістати свою "Фламінгу"...
02.10.2025 13:50 Відповісти
+2
мопеды накапливаются севернее Гостомеля, уже около 8 шт. там наматывают круги

ещё 7 мопедов курсом на/через Славутич, вероятно полетят к этому табуну

сбитий в Черниговской области по состоянию на сейчас - 0

всё хорошо

угроза для Киева/Вышгорода/Гостомеля/Бучи/Ирпеня актуальна

Николаевский Ванёк.

Чаус говорит, что все зае...ист как хорошо со сбитиями в Черниговской области. Дайте ему орден!
02.10.2025 13:56 Відповісти
Треба симетричний удар по Брянскій, Курській, Білгородській обл.
02.10.2025 13:49 Відповісти
Насправді - пофігу ! Навіть , якщо пів Рашки залишиться без тепла і світла - кремлю пофігу ! Єдиний можливий дошкульний удар - по Москві ... але там зібрано більшість кацапських ППО
02.10.2025 13:52 Відповісти
ну, на холопів пофігу. А от економіка, заводи, виробництва - не пофігу. Мінус бабло для війни.
02.10.2025 13:55 Відповісти
Не можна розпилятися на все ! Сил не вистачить
Для початку - хоча б НПЗ їхні добити ...
02.10.2025 14:05 Відповісти
а і не треба розпилюватись. В області дві-три ПС на 1000+ МVA. на кожну прилітає три-чотири дрона, і цього достатньо для тривалого блекауту по всій області. А якщо подібна ситуація у сусідніх областях, то це призведе до розбалансу енергетичної системи на сході рф.
02.10.2025 14:21 Відповісти
...і так,по сім разів на день!
02.10.2025 13:51 Відповісти
черниговская вообще ни куе ни меле,закрыть бы по хорошему этого ****** чауса
02.10.2025 14:11 Відповісти
Схоже що кацапи почали поступове знищення української енергетики масованими шахедними ударами в одну точку. Зате в Криму максимум по 20 літрів бензину на руки дають.
02.10.2025 14:10 Відповісти
ну тут если тронут киев думаю масквабад тоже посидит без света там 2 точки буквалноо которые надо ******* и писец електрохарчуванню на масквабаде)) и лететь всего ничего 700+ км,как гриться ыло б бажання.нам то что страна генератором каждая кофейня с генератором или екофлоу иблюети а дорогим масквичам это был бы новый приятный опыт лично,готов хоть неделю бех того света централизваного сидеть а бы пслушать вой масквичей аля " а нас за что",просто мечта
02.10.2025 14:14 Відповісти
 
 