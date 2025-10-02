Атака БпЛА: у кількох областях частково знеструмлено споживачів. Найскладніша ситуація - на Сумщині та Чернігівщині, - Міненерго
Через удари ворожих дронів у кількох областях України частково знеструмлено споживачів. Енергетики проводять ремонтні роботи та відновлюють постачання, пріоритет – критична інфраструктура та комунальні споживачі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго.
Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання, пріоритет надається критичній інфраструктурі та комунально-побутовим споживачам. Проводяться ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах, що зазнали пошкоджень під час обстрілів, а також комплекс заходів для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми.
"Найскладніша ситуація на Сумщині та Чернігівщині. Енергетики зробити все можливо, щоб якнайшвидше повернути енергопостачання. В пріоритеті - заживлення критичної інфраструктури та комунально-побутових споживачів", - йдеться в повідомленні.
Станом на 2 жовтня у окремих регіонах діють обмеження споживання електроенергії. Паралельно енергосистема готується до зимового сезону: виконуються ремонтні та модернізаційні роботи, накопичуються необхідні запаси обладнання, посилюється захист ключової інфраструктури.
Усі ці заходи спрямовані на забезпечення українців надійним постачанням електроенергії та тепла. Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години вранці та ввечері, щоб знизити навантаження на систему.
Для початку - хоча б НПЗ їхні добити ...
ещё 7 мопедов курсом на/через Славутич, вероятно полетят к этому табуну
сбитий в Черниговской области по состоянию на сейчас - 0
всё хорошо
угроза для Киева/Вышгорода/Гостомеля/Бучи/Ирпеня актуальна
Николаевский Ванёк.
Чаус говорит, что все зае...ист как хорошо со сбитиями в Черниговской области. Дайте ему орден!