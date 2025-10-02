РУС
Атака БПЛА: в нескольких областях частично обесточены потребители. Самая сложная ситуация - на Сумщине и Черниговщине, - Минэнерго

Из-за ударов вражеских дронов в нескольких областях Украины частично обесточены потребители. Энергетики проводят ремонтные работы и восстанавливают поставки, приоритет - критическая инфраструктура и коммунальные потребители.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.

Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения, приоритет отдается критической инфраструктуре и коммунально-бытовым потребителям. Проводятся ремонтно-восстановительные работы на объектах, получивших повреждения во время обстрелов, а также комплекс мероприятий для обеспечения стабильного функционирования энергосистемы.

"Самая сложная ситуация на Сумщине и Черниговщине. Энергетики сделать все возможно, чтобы как можно быстрее вернуть энергоснабжение. В приоритете - запитка критической инфраструктуры и коммунально-бытовых потребителей", - говорится в сообщении.

По состоянию на 2 октября в отдельных регионах действуют ограничения потребления электроэнергии. Параллельно энергосистема готовится к зимнему сезону: выполняются ремонтные и модернизационные работы, накапливаются необходимые запасы оборудования, усиливается защита ключевой инфраструктуры.

Все эти меры направлены на обеспечение украинцев надежными поставками электроэнергии и тепла. Потребителей призывают рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы утром и вечером, чтобы снизить нагрузку на систему.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Графики отключения света ввели на Черниговщине после атаки РФ по Славутичу: "Ситуация мегакритическая"

обстрел (29800) Сумская область (3715) Минэнерго (384) отключение света (436) Черниговская область (1295)
+3
Ну , ми ж 3 роки , до цього , готувалися ... чи не так ? Які можуть бути проблєми ...?
показать весь комментарий
02.10.2025 13:46 Ответить
Треба симетричний удар по Брянскій, Курській, Білгородській обл.
показать весь комментарий
02.10.2025 13:49 Ответить
Насправді - пофігу ! Навіть , якщо пів Рашки залишиться без тепла і світла - кремлю пофігу ! Єдиний можливий дошкульний удар - по Москві ... але там зібрано більшість кацапських ППО
показать весь комментарий
02.10.2025 13:52 Ответить
ну, на холопів пофігу. А от економіка, заводи, виробництва - не пофігу. Мінус бабло для війни.
показать весь комментарий
02.10.2025 13:55 Ответить
Не можна розпилятися на все ! Сил не вистачить
Для початку - хоча б НПЗ їхні добити ...
показать весь комментарий
02.10.2025 14:05 Ответить
а і не треба розпилюватись. В області дві-три ПС на 1000+ МVA. на кожну прилітає три-чотири дрона, і цього достатньо для тривалого блекауту по всій області. А якщо подібна ситуація у сусідніх областях, то це призведе до розбалансу енергетичної системи на сході рф.
показать весь комментарий
02.10.2025 14:21 Ответить
Саме час, зеленському, дістати свою "Фламінгу"...
показать весь комментарий
02.10.2025 13:50 Ответить
...і так,по сім разів на день!
показать весь комментарий
02.10.2025 13:51 Ответить
мопеды накапливаются севернее Гостомеля, уже около 8 шт. там наматывают круги

ещё 7 мопедов курсом на/через Славутич, вероятно полетят к этому табуну

сбитий в Черниговской области по состоянию на сейчас - 0

всё хорошо

угроза для Киева/Вышгорода/Гостомеля/Бучи/Ирпеня актуальна

Николаевский Ванёк.

Чаус говорит, что все зае...ист как хорошо со сбитиями в Черниговской области. Дайте ему орден!
показать весь комментарий
02.10.2025 13:56 Ответить
черниговская вообще ни куе ни меле,закрыть бы по хорошему этого ****** чауса
показать весь комментарий
02.10.2025 14:11 Ответить
Схоже що кацапи почали поступове знищення української енергетики масованими шахедними ударами в одну точку. Зате в Криму максимум по 20 літрів бензину на руки дають.
показать весь комментарий
02.10.2025 14:10 Ответить
ну тут если тронут киев думаю масквабад тоже посидит без света там 2 точки буквалноо которые надо ******* и писец електрохарчуванню на масквабаде)) и лететь всего ничего 700+ км,как гриться ыло б бажання.нам то что страна генератором каждая кофейня с генератором или екофлоу иблюети а дорогим масквичам это был бы новый приятный опыт лично,готов хоть неделю бех того света централизваного сидеть а бы пслушать вой масквичей аля " а нас за что",просто мечта
показать весь комментарий
02.10.2025 14:14 Ответить
 
 