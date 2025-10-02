Атака БПЛА: в нескольких областях частично обесточены потребители. Самая сложная ситуация - на Сумщине и Черниговщине, - Минэнерго
Из-за ударов вражеских дронов в нескольких областях Украины частично обесточены потребители. Энергетики проводят ремонтные работы и восстанавливают поставки, приоритет - критическая инфраструктура и коммунальные потребители.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.
Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения, приоритет отдается критической инфраструктуре и коммунально-бытовым потребителям. Проводятся ремонтно-восстановительные работы на объектах, получивших повреждения во время обстрелов, а также комплекс мероприятий для обеспечения стабильного функционирования энергосистемы.
"Самая сложная ситуация на Сумщине и Черниговщине. Энергетики сделать все возможно, чтобы как можно быстрее вернуть энергоснабжение. В приоритете - запитка критической инфраструктуры и коммунально-бытовых потребителей", - говорится в сообщении.
По состоянию на 2 октября в отдельных регионах действуют ограничения потребления электроэнергии. Параллельно энергосистема готовится к зимнему сезону: выполняются ремонтные и модернизационные работы, накапливаются необходимые запасы оборудования, усиливается защита ключевой инфраструктуры.
Все эти меры направлены на обеспечение украинцев надежными поставками электроэнергии и тепла. Потребителей призывают рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы утром и вечером, чтобы снизить нагрузку на систему.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Для початку - хоча б НПЗ їхні добити ...
ещё 7 мопедов курсом на/через Славутич, вероятно полетят к этому табуну
сбитий в Черниговской области по состоянию на сейчас - 0
всё хорошо
угроза для Киева/Вышгорода/Гостомеля/Бучи/Ирпеня актуальна
Николаевский Ванёк.
Чаус говорит, что все зае...ист как хорошо со сбитиями в Черниговской области. Дайте ему орден!