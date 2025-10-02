Атака БПЛА: в нескольких областях частично обесточены потребители. Самая сложная ситуация - на Сумщине и Черниговщине, - Минэнерго

Из-за ударов вражеских дронов в нескольких областях Украины частично обесточены потребители. Энергетики проводят ремонтные работы и восстанавливают поставки, приоритет - критическая инфраструктура и коммунальные потребители.

Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения, приоритет отдается критической инфраструктуре и коммунально-бытовым потребителям. Проводятся ремонтно-восстановительные работы на объектах, получивших повреждения во время обстрелов, а также комплекс мероприятий для обеспечения стабильного функционирования энергосистемы.

"Самая сложная ситуация на Сумщине и Черниговщине. Энергетики сделать все возможно, чтобы как можно быстрее вернуть энергоснабжение. В приоритете - запитка критической инфраструктуры и коммунально-бытовых потребителей", - говорится в сообщении.

По состоянию на 2 октября в отдельных регионах действуют ограничения потребления электроэнергии. Параллельно энергосистема готовится к зимнему сезону: выполняются ремонтные и модернизационные работы, накапливаются необходимые запасы оборудования, усиливается защита ключевой инфраструктуры.

Все эти меры направлены на обеспечение украинцев надежными поставками электроэнергии и тепла. Потребителей призывают рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы утром и вечером, чтобы снизить нагрузку на систему.

