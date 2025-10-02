[DRAFT] Премьер Свириденко уточнила, где в стране еще продолжаются отключения электричества после атак РФ
На вечер четверга, 2 октября, в Черниговской области из-за российского обстрела продолжается восстановление энергосетей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, премьер Юлия Свириденко уточнила, что в отдельных районах разворачивают пункты несокрушимости для жителей.
В Славутиче электроснабжение на объектах критической инфраструктуры уже восстановлено. Премьер добавила, что энергетики работают над полным запитыванием города.
В Сумской области Конотопский и Шосткинский районы полностью подключены к электросети.
Правительство поручило Минэнерго, Минрегиону, Минфину, Минэкономики, МВД, Киевской, Сумской и Черниговской ОВА, а также НЭК "Укрэнерго" ликвидировать последствия обстрелов и провести все необходимые ремонты. Юлия Свириденко добавила, что враг и в дальнейшем целенаправленно бьет по энергетической инфраструктуре страны.
Также продолжается подготовка энергетических объектов к зимнему сезону: выполняются ремонтные и модернизационные работы, накапливаются запасы оборудования и усиливается защита.
Потребителей призывают рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы утром и вечером, чтобы снизить нагрузку на систему.
Про ці події, Свириденко з члЄНАМИ, нічого не хочуть сказати Українцям????
отака вона дебілка свириденка!
"НПЗ обвешивают сетками, как новогодние ёлки. Думают, поможет.
В Сочи первый дрон врезался в сетку, отпружинил от неё, его отбросило за забор, где он сжёг ангар с антикварными мотоциклами.
Второй сел на сетку и взорвал её, заодно пробив трубопроводы.
Третий взрывом поджёг нефтебазу..."
"Мангали на танках не допомагають хіхі-хаха"
"Шахеди це смішні дрони без користі хіхі-хаха"
"Зуби дракона і лінія Суровікіна не захистить хіхі-хаха"
"Штурми на мотоциклах неефективні хіхі-хаха"
"Сітки на НПЗ не допоможуть хіхі-хаха"
Джерело: https://censor.net/n3577251
Цікаво, скільки "рівнів захисту" рокрадуть із них?