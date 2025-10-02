РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9746 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии
470 11

[DRAFT] Премьер Свириденко уточнила, где в стране еще продолжаются отключения электричества после атак РФ

Премьер-министр Юлия Свириденко: в Черниговской области продолжается восстановление электросетей 2 октября

На вечер четверга, 2 октября, в Черниговской области из-за российского обстрела продолжается восстановление энергосетей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, премьер Юлия Свириденко уточнила, что в отдельных районах разворачивают пункты несокрушимости для жителей.

В Славутиче электроснабжение на объектах критической инфраструктуры уже восстановлено. Премьер добавила, что энергетики работают над полным запитыванием города.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Графики отключения света ввели на Черниговщине после атаки РФ по Славутичу: "Ситуация мегакритическая"

В Сумской области Конотопский и Шосткинский районы полностью подключены к электросети.

Правительство поручило Минэнерго, Минрегиону, Минфину, Минэкономики, МВД, Киевской, Сумской и Черниговской ОВА, а также НЭК "Укрэнерго" ликвидировать последствия обстрелов и провести все необходимые ремонты. Юлия Свириденко добавила, что враг и в дальнейшем целенаправленно бьет по энергетической инфраструктуре страны.

Также продолжается подготовка энергетических объектов к зимнему сезону: выполняются ремонтные и модернизационные работы, накапливаются запасы оборудования и усиливается защита.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Не паниковать, но запастись фонариками и павербанками", - гендиректор YASNO Коваленко

Потребителей призывают рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы утром и вечером, чтобы снизить нагрузку на систему.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

обстрел (29800) ремонт (1184) энергетика (2625) отключение света (436)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
головне фото аби фото було в кольорах прапора який зельоні гниди залили кров'ю
показать весь комментарий
02.10.2025 21:22 Ответить
Офіцер ЗСУ, фахівець з аеророзвідки, засновник громадського дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV" Юрій Касьянов звернувся з попередженням до керівника Офісу Президента Андрія Єрмака через тиск та переслідування. Джерело: https://censor.net/ua/n3577536
Про ці події, Свириденко з члЄНАМИ, нічого не хочуть сказати Українцям????
показать весь комментарий
02.10.2025 21:28 Ответить
відключення тривають! і рекордний екпорт триває!
отака вона дебілка свириденка!
показать весь комментарий
02.10.2025 21:28 Ответить
Вам не набридло маячню нести і дезінформацію? Експорт був тоді, коли у вас світло було цілодобово і ніхто це не відчув
показать весь комментарий
02.10.2025 21:41 Ответить
О! Хто ця, свириденко?
показать весь комментарий
02.10.2025 21:29 Ответить
стюардеса дєрьмака.
показать весь комментарий
02.10.2025 21:31 Ответить
членкиня команди Ze
показать весь комментарий
02.10.2025 21:32 Ответить
Ворог знищує Україну ,влада безпорадна захистити енергетичні та інші інфраструктурні об'єкти , а наш інформаційний простір переповнений пустими розмовами про "томагавки" яких нам ніхто не дасть ,до цього були розмови про мирні перемовини з світовим терористом ,тобто пусті розмови ні про що, замість того щоб думати і щось робити про безпеку України.
показать весь комментарий
02.10.2025 21:32 Ответить
@ (мова оригіналу):
"НПЗ обвешивают сетками, как новогодние ёлки. Думают, поможет.
В Сочи первый дрон врезался в сетку, отпружинил от неё, его отбросило за забор, где он сжёг ангар с антикварными мотоциклами.
Второй сел на сетку и взорвал её, заодно пробив трубопроводы.
Третий взрывом поджёг нефтебазу..."

показать весь комментарий
02.10.2025 21:32 Ответить
"Чмобікі не вміють воювати хіхі-хаха"
"Мангали на танках не допомагають хіхі-хаха"
"Шахеди це смішні дрони без користі хіхі-хаха"
"Зуби дракона і лінія Суровікіна не захистить хіхі-хаха"
"Штурми на мотоциклах неефективні хіхі-хаха"
"Сітки на НПЗ не допоможуть хіхі-хаха"
показать весь комментарий
02.10.2025 21:37 Ответить
Швеція виділить ще $48 мільйонів для Фонду підтримки енергетики України
Джерело: https://censor.net/n3577251

Цікаво, скільки "рівнів захисту" рокрадуть із них?
показать весь комментарий
02.10.2025 21:39 Ответить
 
 