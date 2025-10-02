[DRAFT] Премьер Свириденко уточнила, где в стране еще продолжаются отключения электричества после атак РФ

На вечер четверга, 2 октября, в Черниговской области из-за российского обстрела продолжается восстановление энергосетей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, премьер Юлия Свириденко уточнила, что в отдельных районах разворачивают пункты несокрушимости для жителей.

В Славутиче электроснабжение на объектах критической инфраструктуры уже восстановлено. Премьер добавила, что энергетики работают над полным запитыванием города.

В Сумской области Конотопский и Шосткинский районы полностью подключены к электросети.

Правительство поручило Минэнерго, Минрегиону, Минфину, Минэкономики, МВД, Киевской, Сумской и Черниговской ОВА, а также НЭК "Укрэнерго" ликвидировать последствия обстрелов и провести все необходимые ремонты. Юлия Свириденко добавила, что враг и в дальнейшем целенаправленно бьет по энергетической инфраструктуре страны.

Также продолжается подготовка энергетических объектов к зимнему сезону: выполняются ремонтные и модернизационные работы, накапливаются запасы оборудования и усиливается защита.

Потребителей призывают рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы утром и вечером, чтобы снизить нагрузку на систему.

