"Не паниковать, но запастись фонариками и павербанками", – гендиректор YASNO Коваленко

После возобновления атак со стороны страны-агрессора на энергосистему Украины генеральный директор YASNO Сергей Коваленко призвал украинцев быть готовыми к любым сценариям. Он также посоветовал запастись фонариками и павербанками.

Такое сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Осень немного тревожная пора для энергетиков. Что будет этой осенью, конечно, никто не знает, но, учитывая последние обстрелы особого оптимизма нет. В любом случае, выводы за все предыдущие атаки на энергетическую инфраструктуру сделаны. Поэтому пока не расслабляемся и я рекомендую населению и бизнесу тоже быть готовыми к различным сценариям", - говорится в сообщении.

Генеральный директор YASNO рекомендует населению:

запастись, если еще вдруг не приобрели, павербанками, фонариками, или проверить исправность имеющихся;

продумать сценарий на случай, если вдруг не будет света определенное время;

подпитывать все гаджеты и павербанки, чтобы они имели полный заряд;

держать дома запас воды и еды, которая быстро не портится.

