Новости Отключение электроэнергии
3 664 32

"Не паниковать, но запастись фонариками и павербанками", – гендиректор YASNO Коваленко

украинцам запасаться фонариками и павербанками

После возобновления атак со стороны страны-агрессора на энергосистему Украины генеральный директор YASNO Сергей Коваленко призвал украинцев быть готовыми к любым сценариям. Он также посоветовал запастись фонариками и павербанками.

Такое сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Осень немного тревожная пора для энергетиков. Что будет этой осенью, конечно, никто не знает, но, учитывая последние обстрелы особого оптимизма нет. В любом случае, выводы за все предыдущие атаки на энергетическую инфраструктуру сделаны. Поэтому пока не расслабляемся и я рекомендую населению и бизнесу тоже быть готовыми к различным сценариям", - говорится в сообщении.

Генеральный директор YASNO рекомендует населению:

  • запастись, если еще вдруг не приобрели, павербанками, фонариками, или проверить исправность имеющихся;
  • продумать сценарий на случай, если вдруг не будет света определенное время;
  • подпитывать все гаджеты и павербанки, чтобы они имели полный заряд;
  • держать дома запас воды и еды, которая быстро не портится.

обстрел (29428) отключение света (432) Yasno (14) война в Украине (6015)
Топ комментарии
+14
З ліхтариком сидіти буде спокійніше якщо я знатиму що по рашистським ТЕС летять наші Фламінго і все що в нас є і немає. А якщо ми будемо сидіти з ліхтариками а рашисти будуть над нами ржати і пропонувати здатись то ми з цими ліхтариками прийдемо підсвітити зрадникам які сидять у владі
08.09.2025 14:32 Ответить
+13


в жопу засунь свої поради гнида ахметівська

на вас ніхто не сподівається давно.
08.09.2025 14:34 Ответить
+12
Готовимся к очередной незламности. Будет много-много потужности на квадратный сантиметр.
08.09.2025 14:46 Ответить
Так це логічно. Влітку гатили по газовій мережі, восени спробують удари по енергетиці (з точки зору ерудиції). Я і друзям казав: купуйте зарядні станції, поки на них цінник не "конскій", бо влітку минулого року ціни були захмарні (зрозуміло - попит був шалений)
08.09.2025 14:32 Ответить
З ліхтариком сидіти буде спокійніше якщо я знатиму що по рашистським ТЕС летять наші Фламінго і все що в нас є і немає. А якщо ми будемо сидіти з ліхтариками а рашисти будуть над нами ржати і пропонувати здатись то ми з цими ліхтариками прийдемо підсвітити зрадникам які сидять у владі
08.09.2025 14:32 Ответить
Мені буде спокійніше, коли я бачитиму на форумі суворі коментарі ALEX SUROVV
08.09.2025 14:34 Ответить
Так. Але зарядну станцію купи. На них дійсно зараз дуже ціни впали. Вдвічі в порівнянні з минулим позаминулим роком. Я купив дорого, нажаль, ще тоді. Але інтернет, світло та періодичне включення котла забезпечив.
08.09.2025 14:36 Ответить
З тими Фламінго проблема, на них рожекої фарби не вистачає. А тому поки-що маємо лише фото і відосіки...
08.09.2025 14:51 Ответить


в жопу засунь свої поради гнида ахметівська

на вас ніхто не сподівається давно.
08.09.2025 14:34 Ответить
Герман Глущенко, втікший і накравший на марбелью бувший міністр енергетики: "Українці, потурбуйтеся про себе самі!"
08.09.2025 14:50 Ответить
я так розумію ахметівське "Ясно" за захист об'єктів не потурбувались

тому перекладаю посил гендиректор від ахметівського холуя - "Ми забили буй на захист .. це ваші проблеми, українці" ))))
08.09.2025 14:36 Ответить
А дизель-генератор та "вітряк" чому не пропонуєш? Ще й пічку - буржуйку на додачу у багатоповерхівці??? Що нам робити, ми і так знаємо, а ось що робите ви хотілось би послухать або прочитати
08.09.2025 14:38 Ответить
Добре, що хоч не порадив купляти електро автомобілі.
08.09.2025 14:38 Ответить
"Ми вас завчасно попередили що будете сидіти в темряві, на цьому наші можливості всьо"
08.09.2025 14:39 Ответить
Об`єкти як могли, захистили. Якщо на якийсь об'єкт напрвлять кілька десятків дронів - то тут нічого особливо не зробиш. Не попереджали - погано. Попередили - теж погано
08.09.2025 14:43 Ответить
А від чого тоді ці об'єкти захистили - від влучання дротику? І скільки на це було виділено коштів?
08.09.2025 14:47 Ответить
Почитайте, інформації повно. Захистили від влучання та уламків, але якщо прилітає 500 кг вибухівки, то нічого не зробиш. В принціпі людина яка має загальну освіту і просто розвинена це розуміє. Від чого вас захищає пасок безпеки, якщо на швидкості 200 км/год вам все одне хана? Можна не пристібатися. Єдиний гарантований захист енергетики - припинення бойових дій. Бо мені просто цікаво, як місцеві "енергетики" бачать 100% захисто умовної ТЕЦ: під землю зарити? Тоді питання - а труби теж під землю. чи все ж таки труби залишимо? Думаємо. думаємо... Час пішов. можна попросити допомогу залу Гугла
08.09.2025 14:52 Ответить
думай, ти ж воював
чому чеченів не чипають та взагалі платять данину
08.09.2025 15:21 Ответить
Готовимся к очередной незламности. Будет много-много потужности на квадратный сантиметр.
08.09.2025 14:46 Ответить
А безкоштовну каву на набережній Ялти видавати будуть?
08.09.2025 14:54 Ответить
У нас є "найвеличніший **********"! Нам електрика і вода не потрібна.
08.09.2025 14:56 Ответить
а що нам переживати??? мільйон гігават альтернативної генерації що Потужно обіцяне Надпотужним вже дає струм, мільярд дерев виросло, попиляємо на дрова, погріємось.
08.09.2025 14:59 Ответить
ну так .. фламінги ..нептуни .. паляниці .. летить палає зельоний понос

08.09.2025 15:04 Ответить
на Сонця не треба нам Найпотужніший світить ))))

08.09.2025 15:01 Ответить
Куплю 50 літрів соляри і мій дизель-генератор на 6 ват виручить на всю зиму як і раніше.
08.09.2025 15:01 Ответить
Добре що ще коли служив, екофлошку вдома поставив. Зараз уже по грошах не потіг би...
08.09.2025 15:02 Ответить
Готуйтеся терпіти, кріпаки.
08.09.2025 15:12 Ответить
Цікаво, а монополістами на ринку ліхтариків та повербанків випадково не опинеться фірма виробник Фламінго чи схожа за походженням?
08.09.2025 15:15 Ответить
я ахметову не плачу
він падло підвищів тариф з 1 до 4 без обосновань
під час війни

замість того щоб на крадене за 30 років купувати зброю та каятись
гніда ригівська
08.09.2025 15:20 Ответить
Напугав їжака голою дупою...
08.09.2025 15:26 Ответить
закликав українців бути готовими до будь-яких сценаріїв

не потрібні поради, допомагай грошима

не потрібні поради, допомагай грошима
08.09.2025 15:53 Ответить
акурат під блекаут зеля роздать по 1000 грн зе-підтримки
08.09.2025 16:31 Ответить
Ну есть генератор, только бензина и масла не большой запас 🤔
08.09.2025 16:04 Ответить
 
 