"Не паниковать, но запастись фонариками и павербанками", – гендиректор YASNO Коваленко
После возобновления атак со стороны страны-агрессора на энергосистему Украины генеральный директор YASNO Сергей Коваленко призвал украинцев быть готовыми к любым сценариям. Он также посоветовал запастись фонариками и павербанками.
Такое сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Осень немного тревожная пора для энергетиков. Что будет этой осенью, конечно, никто не знает, но, учитывая последние обстрелы особого оптимизма нет. В любом случае, выводы за все предыдущие атаки на энергетическую инфраструктуру сделаны. Поэтому пока не расслабляемся и я рекомендую населению и бизнесу тоже быть готовыми к различным сценариям", - говорится в сообщении.
Генеральный директор YASNO рекомендует населению:
- запастись, если еще вдруг не приобрели, павербанками, фонариками, или проверить исправность имеющихся;
- продумать сценарий на случай, если вдруг не будет света определенное время;
- подпитывать все гаджеты и павербанки, чтобы они имели полный заряд;
- держать дома запас воды и еды, которая быстро не портится.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в жопу засунь свої поради гнида ахметівська
на вас ніхто не сподівається давно.
тому перекладаю посил гендиректор від ахметівського холуя - "Ми забили буй на захист .. це ваші проблеми, українці" ))))
Гугла
чому чеченів не чипають та взагалі платять данину
він падло підвищів тариф з 1 до 4 без обосновань
під час війни
замість того щоб на крадене за 30 років купувати зброю та каятись
гніда ригівська
не потрібні поради, допомагай грошима