УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11054 відвідувача онлайн
Новини Відключення електроенергії
3 072 29

"Не панікувати, але запастися ліхтариками та павербанками", – гендиректор YASNO Коваленко

українців запасатися ліхтариками та павербанками

Після поновлення атак з боку країни-агресора на енергосистему України генеральний директор YASNO Сергій Коваленко закликав українців бути готовими до будь-яких сценаріїв. Він також порадив запастися ліхтариками та павербанками.

Такий допис він опублікував на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Осінь трохи тривожна пора для енергетиків. Що буде цієї осені, звісно, ніхто не знає, але, враховуючи останні обстріли особливого оптимізму немає. У будь-якому разі, висновки за усі попередні атаки на енергетичну інфраструктуру зроблені. Тому поки не розслабляємось і я рекомендую населенню і бізнесу теж готовими до різних сценаріїв", - йдеться у повідомленні.

Генеральний директор YASNO рекомендує населенню:

  • запастись, якщо ще раптом не придбали, павербанками, ліхтариками, або перевірити справність наявних;
  • продумати сценарій на випадок, якщо раптом не буде світла певний час;
  • підживлювати усі гаджети та павербанки, щоб вони мали повний заряд;
  • тримати вдома запас води та їжі, яка швидко не псується.

Читайте: Суми залишилися без електроенергії через удар армії РФ по критичній інфраструктурі

Автор: 

обстріл (30765) відключення світла (1109) Yasno (21) війна в Україні (6060)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Готовимся к очередной незламности. Будет много-много потужности на квадратный сантиметр.
показати весь коментар
08.09.2025 14:46 Відповісти
+9
З ліхтариком сидіти буде спокійніше якщо я знатиму що по рашистським ТЕС летять наші Фламінго і все що в нас є і немає. А якщо ми будемо сидіти з ліхтариками а рашисти будуть над нами ржати і пропонувати здатись то ми з цими ліхтариками прийдемо підсвітити зрадникам які сидять у владі
показати весь коментар
08.09.2025 14:32 Відповісти
+9


в жопу засунь свої поради гнида ахметівська

на вас ніхто не сподівається давно.
показати весь коментар
08.09.2025 14:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так це логічно. Влітку гатили по газовій мережі, восени спробують удари по енергетиці (з точки зору ерудиції). Я і друзям казав: купуйте зарядні станції, поки на них цінник не "конскій", бо влітку минулого року ціни були захмарні (зрозуміло - попит був шалений)
показати весь коментар
08.09.2025 14:32 Відповісти
З ліхтариком сидіти буде спокійніше якщо я знатиму що по рашистським ТЕС летять наші Фламінго і все що в нас є і немає. А якщо ми будемо сидіти з ліхтариками а рашисти будуть над нами ржати і пропонувати здатись то ми з цими ліхтариками прийдемо підсвітити зрадникам які сидять у владі
показати весь коментар
08.09.2025 14:32 Відповісти
Мені буде спокійніше, коли я бачитиму на форумі суворі коментарі ALEX SUROVV
показати весь коментар
08.09.2025 14:34 Відповісти
Так. Але зарядну станцію купи. На них дійсно зараз дуже ціни впали. Вдвічі в порівнянні з минулим позаминулим роком. Я купив дорого, нажаль, ще тоді. Але інтернет, світло та періодичне включення котла забезпечив.
показати весь коментар
08.09.2025 14:36 Відповісти
З тими Фламінго проблема, на них рожекої фарби не вистачає. А тому поки-що маємо лише фото і відосіки...
показати весь коментар
08.09.2025 14:51 Відповісти


в жопу засунь свої поради гнида ахметівська

на вас ніхто не сподівається давно.
показати весь коментар
08.09.2025 14:34 Відповісти
Герман Глущенко, втікший і накравший на марбелью бувший міністр енергетики: "Українці, потурбуйтеся про себе самі!"
показати весь коментар
08.09.2025 14:50 Відповісти
я так розумію ахметівське "Ясно" за захист об'єктів не потурбувались

тому перекладаю посил гендиректор від ахметівського холуя - "Ми забили буй на захист .. це ваші проблеми, українці" ))))
показати весь коментар
08.09.2025 14:36 Відповісти
А дизель-генератор та "вітряк" чому не пропонуєш? Ще й пічку - буржуйку на додачу у багатоповерхівці??? Що нам робити, ми і так знаємо, а ось що робите ви хотілось би послухать або прочитати
показати весь коментар
08.09.2025 14:38 Відповісти
Добре, що хоч не порадив купляти електро автомобілі.
показати весь коментар
08.09.2025 14:38 Відповісти
"Ми вас завчасно попередили що будете сидіти в темряві, на цьому наші можливості всьо"
показати весь коментар
08.09.2025 14:39 Відповісти
Об`єкти як могли, захистили. Якщо на якийсь об'єкт напрвлять кілька десятків дронів - то тут нічого особливо не зробиш. Не попереджали - погано. Попередили - теж погано
показати весь коментар
08.09.2025 14:43 Відповісти
А від чого тоді ці об'єкти захистили - від влучання дротику? І скільки на це було виділено коштів?
показати весь коментар
08.09.2025 14:47 Відповісти
Почитайте, інформації повно. Захистили від влучання та уламків, але якщо прилітає 500 кг вибухівки, то нічого не зробиш. В принціпі людина яка має загальну освіту і просто розвинена це розуміє. Від чого вас захищає пасок безпеки, якщо на швидкості 200 км/год вам все одне хана? Можна не пристібатися. Єдиний гарантований захист енергетики - припинення бойових дій. Бо мені просто цікаво, як місцеві "енергетики" бачать 100% захисто умовної ТЕЦ: під землю зарити? Тоді питання - а труби теж під землю. чи все ж таки труби залишимо? Думаємо. думаємо... Час пішов. можна попросити допомогу залу Гугла
показати весь коментар
08.09.2025 14:52 Відповісти
думай, ти ж воював
чому чеченів не чипають та взагалі платять данину
показати весь коментар
08.09.2025 15:21 Відповісти
Готовимся к очередной незламности. Будет много-много потужности на квадратный сантиметр.
показати весь коментар
08.09.2025 14:46 Відповісти
А безкоштовну каву на набережній Ялти видавати будуть?
показати весь коментар
08.09.2025 14:54 Відповісти
У нас є "найвеличніший **********"! Нам електрика і вода не потрібна.
показати весь коментар
08.09.2025 14:56 Відповісти
а що нам переживати??? мільйон гігават альтернативної генерації що Потужно обіцяне Надпотужним вже дає струм, мільярд дерев виросло, попиляємо на дрова, погріємось.
показати весь коментар
08.09.2025 14:59 Відповісти
ну так .. фламінги ..нептуни .. паляниці .. летить палає зельоний понос

показати весь коментар
08.09.2025 15:04 Відповісти
на Сонця не треба нам Найпотужніший світить ))))

показати весь коментар
08.09.2025 15:01 Відповісти
Куплю 50 літрів соляри і мій дизель-генератор на 6 ват виручить на всю зиму як і раніше.
показати весь коментар
08.09.2025 15:01 Відповісти
Добре що ще коли служив, екофлошку вдома поставив. Зараз уже по грошах не потіг би...
показати весь коментар
08.09.2025 15:02 Відповісти
Готуйтеся терпіти, кріпаки.
показати весь коментар
08.09.2025 15:12 Відповісти
Цікаво, а монополістами на ринку ліхтариків та повербанків випадково не опинеться фірма виробник Фламінго чи схожа за походженням?
показати весь коментар
08.09.2025 15:15 Відповісти
я ахметову не плачу
він падло підвищів тариф з 1 до 4 без обосновань
під час війни

замість того щоб на крадене за 30 років купувати зброю та каятись
гніда ригівська
показати весь коментар
08.09.2025 15:20 Відповісти
Напугав їжака голою дупою...
показати весь коментар
08.09.2025 15:26 Відповісти
 
 