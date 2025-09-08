"Не панікувати, але запастися ліхтариками та павербанками", – гендиректор YASNO Коваленко
Після поновлення атак з боку країни-агресора на енергосистему України генеральний директор YASNO Сергій Коваленко закликав українців бути готовими до будь-яких сценаріїв. Він також порадив запастися ліхтариками та павербанками.
Такий допис він опублікував на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Осінь трохи тривожна пора для енергетиків. Що буде цієї осені, звісно, ніхто не знає, але, враховуючи останні обстріли особливого оптимізму немає. У будь-якому разі, висновки за усі попередні атаки на енергетичну інфраструктуру зроблені. Тому поки не розслабляємось і я рекомендую населенню і бізнесу теж готовими до різних сценаріїв", - йдеться у повідомленні.
Генеральний директор YASNO рекомендує населенню:
- запастись, якщо ще раптом не придбали, павербанками, ліхтариками, або перевірити справність наявних;
- продумати сценарій на випадок, якщо раптом не буде світла певний час;
- підживлювати усі гаджети та павербанки, щоб вони мали повний заряд;
- тримати вдома запас води та їжі, яка швидко не псується.
Топ коментарі
+10 Люций
показати весь коментар08.09.2025 14:46 Відповісти Посилання
+9 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар08.09.2025 14:32 Відповісти Посилання
+9 Alex G.
показати весь коментар08.09.2025 14:34 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
в жопу засунь свої поради гнида ахметівська
на вас ніхто не сподівається давно.
тому перекладаю посил гендиректор від ахметівського холуя - "Ми забили буй на захист .. це ваші проблеми, українці" ))))
Гугла
чому чеченів не чипають та взагалі платять данину
він падло підвищів тариф з 1 до 4 без обосновань
під час війни
замість того щоб на крадене за 30 років купувати зброю та каятись
гніда ригівська