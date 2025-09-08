"Не панікувати, але запастися ліхтариками та павербанками", – гендиректор YASNO Коваленко

Після поновлення атак з боку країни-агресора на енергосистему України генеральний директор YASNO Сергій Коваленко закликав українців бути готовими до будь-яких сценаріїв. Він також порадив запастися ліхтариками та павербанками.

Такий допис він опублікував на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Осінь трохи тривожна пора для енергетиків. Що буде цієї осені, звісно, ніхто не знає, але, враховуючи останні обстріли особливого оптимізму немає. У будь-якому разі, висновки за усі попередні атаки на енергетичну інфраструктуру зроблені. Тому поки не розслабляємось і я рекомендую населенню і бізнесу теж готовими до різних сценаріїв", - йдеться у повідомленні.

Генеральний директор YASNO рекомендує населенню:

запастись, якщо ще раптом не придбали, павербанками, ліхтариками, або перевірити справність наявних;

продумати сценарій на випадок, якщо раптом не буде світла певний час;

підживлювати усі гаджети та павербанки, щоб вони мали повний заряд;

тримати вдома запас води та їжі, яка швидко не псується.

Читайте: Суми залишилися без електроенергії через удар армії РФ по критичній інфраструктурі