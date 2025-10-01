У Славутичі подача води відновлена, працюють резервні джерела енергії

Після удару російських окупантів у Славутичі Київської області частково відновили водопостачання, однак місто досі залишилося без централізованого електропостачання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, очільник ОВА Микола Калашник зазначив, що тривають роботи з підключення міста до резервних джерел енергії.

Життєво важливі об’єкти забезпечені генераторами та продовжують працювати у штатному режимі, зокрема Центральний заклад охорони здоров’я. У місті розгорнули стаціонарні пункти незламності та цілодобово працюючі супермаркети, де можна зарядити телефони та отримати допомогу.

Також функціонують 10 пунктів незламності з теплом, їжею та електрикою, а до ранку запрацюють 10 наметів ДСНС з підключенням до Starlink для стабільного інтернету. Додатково залучено по дві виїзні бригади від операторів "Київстар", "Vodafone" та "Lifecell" для стабільного мобільного зв’язку, який постійно моніториться.

Місцеві провайдери забезпечують швидкісний інтернет, ключові вузли обладнані генераторами, тож резервні джерела живлення підтримують роботу мережі. Мер міста Юрій Фомічев повідомив, що через влучання в підстанцію місто залишилось без світла, проте водопостачання працює за графіком.

Росіяни вдарили по Славутичу 1 жовтня, пошкодивши енергооб’єкт. Через це у частини Чернігова та прилеглих громад зникло світло. В Чернігівській області та у самому обласному центрі запровадили графіки відключення електроенергії.

