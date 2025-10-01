В Славутиче подача воды восстановлена, работают резервные источники энергии

После удара российских оккупантов в Славутиче Киевской области частично восстановили водоснабжение, однако город до сих пор остался без централизованного электроснабжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, глава ОГА Николай Калашник отметил, что продолжаются работы по подключению города к резервным источникам энергии.

Жизненно важные объекты обеспечены генераторами и продолжают работать в штатном режиме, в частности Центральное учреждение здравоохранения. В городе развернули стационарные пункты несокрушимости и круглосуточно работающие супермаркеты, где можно зарядить телефоны и получить помощь.

Также функционируют 10 пунктов несокрушимости с теплом, едой и электричеством, а к утру заработают 10 палаток ГСЧС с подключением к Starlink для стабильного интернета. Дополнительно привлечено по две выездные бригады от операторов "Киевстар", "Vodafone" и "Lifecell" для стабильной мобильной связи, которая постоянно мониторится.

Местные провайдеры обеспечивают скоростной интернет, ключевые узлы оборудованы генераторами, поэтому резервные источники питания поддерживают работу сети. Мэр города Юрий Фомичев сообщил, что из-за попадания в подстанцию город остался без света, однако водоснабжение работает по графику.

Россияне ударили по Славутичу 1 октября, повредив энергообъект. Из-за этого у части Чернигова и близлежащих общин исчез свет. В Черниговской области и в самом областном центре ввели графики отключения электроэнергии.

