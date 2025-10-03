УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8977 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Київщину
297 0

У Славутичі частково відновили електропостачання після атаки РФ, - ОВА

електрика

До Славутича частково повернули світло після російської атаки 1 жовтня. 

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає Цензор.НЕТ.

Наразі заживлено об’єкти критичної інфраструктури - водоканал, лікарня, дві школи та головна каналізаційно-насосна станція. За словами Калашника, у місті працюють магазини, є продукти й паливо, логістика налагоджена, а маломобільні хворі забезпечені гарячим харчуванням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Шахеди" знищили трансформатор за $7 млн на енергооб’єкті Київщини. Захисний бетонний саркофаг будують другий рік, - нардеп Кучеренко

Також у Славутичі розгорнули 10 стаціонарних пунктів незламності та 5 мобільних пунктів ДСНС, якими вже скористалися понад 3 тисячі людей. Для підтримання порядку й допомоги жителям у місто направлені додаткові сили поліції з Київської та Чернігівської областей.

Нагадаємо, що 1 жовтня росіяни вдарили по Славутичу та пошкодили енергооб’єкт. Через це у частини Чернігова та прилеглих громад зникло світло.

На Чорнобильській АЕС стався блекаут через російський обстріл.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

Київська область (4294) Електрика (2048) Славутич (34) Вишгородський район (33)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 