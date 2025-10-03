У Славутичі частково відновили електропостачання після атаки РФ, - ОВА

До Славутича частково повернули світло після російської атаки 1 жовтня.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає Цензор.НЕТ.

Наразі заживлено об’єкти критичної інфраструктури - водоканал, лікарня, дві школи та головна каналізаційно-насосна станція. За словами Калашника, у місті працюють магазини, є продукти й паливо, логістика налагоджена, а маломобільні хворі забезпечені гарячим харчуванням.

Також у Славутичі розгорнули 10 стаціонарних пунктів незламності та 5 мобільних пунктів ДСНС, якими вже скористалися понад 3 тисячі людей. Для підтримання порядку й допомоги жителям у місто направлені додаткові сили поліції з Київської та Чернігівської областей.

Нагадаємо, що 1 жовтня росіяни вдарили по Славутичу та пошкодили енергооб’єкт. Через це у частини Чернігова та прилеглих громад зникло світло.

На Чорнобильській АЕС стався блекаут через російський обстріл.

