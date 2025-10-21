У Чернігові можливі перебої з водопостачанням: людей просять підготуватися

Жителів Чернігова просять завчасно зробити запас води через можливі проблеми з електропостачанням. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у місті може тимчасово зникати вода у разі повного блекауту.

За інформацією "Чернігівводоканалу", подачу води зможуть забезпечувати лише в години пікового споживання.

Максимальний тиск у мережі підтримуватимуть з 6:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00.

Читайте: Ворог масовано атакував Ніжин та Чернігів: масштабні руйнування, поранені цивільні. ФОТОрепортаж

Комунальники просять людей заздалегідь наповнити резервні ємності та економно використовувати воду. Також у разі тривалого відключення електрики містянам рекомендують стежити за додатковими оголошеннями служб.

Нагадаємо, через черговий обстріл російських окупантів північні райони Чернігівщини залишилися без електропостачання. Енергетики зазначають, що відновлять подачу світла одразу, як лише дозволить безпекова ситуація. Жителів просять зберігати спокій і дотримуватися правил безпеки.

Також унаслідок російського обстрілу по енергетичній інфраструктурі тимчасово знеструмлено місто Славутич Київської області.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі