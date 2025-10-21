УКР
Атака безпілотників на Чернігівщину
У Чернігові можливі перебої з водопостачанням: людей просять підготуватися

Після обстрілу у Чернігові можуть виникнути проблеми з водопостачанням

Жителів Чернігова просять завчасно зробити запас води через можливі проблеми з електропостачанням. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у місті може тимчасово зникати вода у разі повного блекауту.

За інформацією "Чернігівводоканалу", подачу води зможуть забезпечувати лише в години пікового споживання.

Максимальний тиск у мережі підтримуватимуть з 6:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00.

Читайте: Ворог масовано атакував Ніжин та Чернігів: масштабні руйнування, поранені цивільні. ФОТОрепортаж

Комунальники просять людей заздалегідь наповнити резервні ємності та економно використовувати воду. Також у разі тривалого відключення електрики містянам рекомендують стежити за додатковими оголошеннями служб.

Нагадаємо, через черговий обстріл російських окупантів північні райони Чернігівщини залишилися без електропостачання. Енергетики зазначають, що відновлять подачу світла одразу, як лише дозволить безпекова ситуація. Жителів просять зберігати спокій і дотримуватися правил безпеки.

Також унаслідок російського обстрілу по енергетичній інфраструктурі тимчасово знеструмлено місто Славутич Київської області.

Чернігів (848) Чернігівщина (1586)
Під готуватися?
21.10.2025 00:13 Відповісти
А усье. Прартія жаби тоже?
21.10.2025 00:15 Відповісти
а можно так зробити щоб брянці теж готувались до перебоїв з водою??
21.10.2025 00:19 Відповісти
Краще члєнєградци і мокшвичи.
21.10.2025 00:34 Відповісти
це далеко і складно, тому довго. А без енергії Брянськ швидко за одну ніч робиться двома "нептунами" у ПС "Бєлобєрежская" у Карачеві (53°09'03.0"N 34°51'08.0"E, 170 км від Новгород-Сіверського), а ще трьома у ЛПУМГ у Глініщєво (53°17'41.5"N 34°05'38.4"E, 150 км від Новгород-Сіверського) Брянськ залишається без газа для опалення. Тоді 300+ тисяч брянців почнуть готувати їжу на вогнищах прямо у дворах багатоповерхівок, і срати будуть там же. Війна повинна прийти і на їх теріторію, а інакше вона ніколи не закінчиться.
21.10.2025 01:27 Відповісти
Зелена гніда займається імітацією бурхливої діяльністі та торгує територіями, а ні захистом України.
21.10.2025 00:23 Відповісти
А чому люди повинні рятуватись самі і власним коштом?
21.10.2025 01:42 Відповісти
4 рік сво?
по спражньому то обсіралаво...
21.10.2025 03:23 Відповісти
 
 