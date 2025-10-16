Ворог масовано атакував Ніжин та Чернігів: масштабні руйнування, поранені цивільні. ФОТОрепортаж

З вечора 15 жовтня російські загарбники атакують Чернігівщину. Під ударами опинилися обласний центр, Ніжин та Семенівська громада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.

Увечері в Ніжині БпЛА влучив у житлову багатоповерхівку. Отримали поранення двоє цивільних – чоловік та жінка. Також атакою пошкоджено термінал "Нової пошти", магазин та відділення служб доставки. Вогнем знищено 2 вантажні та легкове авто. Під ранок – повторна атака на місто, поранено чоловіка.

Вранці у Чернігові вибухами пошкоджене одне з підприємств міста, виникла пожежа. Уламки одного з безпілотників впали на присадибну ділянку на околиці міста.

В одному із сіл Семенівської громади внаслідок мінометного обстрілу спалахнув нежилий будинок.

