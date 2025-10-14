Росія атакувала дронами нафтобазу на Чернігівщині: спалахнула пожежа

У ніч проти 14 жовтня російські війська завдали масованих ударів по Чернігівській і Сумській областях, атакувавши дронами цивільну інфраструктуру, зокрема нафтобазу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Північ".

За даними військових, росіяни 22 рази обстріляли Чернігівську область, зафіксовано 84 вибухи. Під ударами опинилися Новгород-Сіверський, Корюківський та Ніжинський райони.

У Семенівці FPV-дрон влучив у магазин у центрі міста - загинув його власник, місцева жителька дістала поранення. Після вибуху виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Внаслідок повторних атак пошкоджено два житлові будинки.

У Ніжинському районі після влучання чотирьох ударних дронів спалахнула пожежа на нафтобазі. За інформацією Чернігівської ОВА, йдеться про об’єкт цивільної інфраструктури, над ліквідацією займання працюють підрозділи ДСНС.

На Сумщині зафіксовано близько 110 обстрілів по 37 населених пунктах у 15 громадах, найбільше - у Сумському та Шосткинському районах.

