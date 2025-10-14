Россия атаковала дронами нефтебазу в Черниговской области: вспыхнул пожар

В ночь на 14 октября российские войска нанесли массированные удары по Черниговской и Сумской областях, атаковав дронами гражданскую инфраструктуру, в частности нефтебазу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Север".

По данным военных, россияне 22 раза обстреляли Черниговскую область, зафиксировано 84 взрыва. Под ударами оказались Новгород-Северский, Корюковский и Нежинский районы.

В Семеновке FPV-дрон попал в магазин в центре города - погиб его владелец, местная жительница получила ранения. После взрыва возник пожар, который ликвидировали спасатели. В результате повторных атак повреждены два жилых дома.

В Нежинском районе после попадания четырех ударных дронов вспыхнул пожар на нефтебазе. По информации Черниговской ОГА, речь идет об объекте гражданской инфраструктуры, над ликвидацией возгорания работают подразделения ГСЧС.

На Сумщине зафиксировано около 110 обстрелов по 37 населенным пунктам в 15 громадах, больше всего - в Сумском и Шосткинском районах.

