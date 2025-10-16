Враг массированно атаковал Нежин и Чернигов: масштабные разрушения, раненые гражданские. ФОТОРЕПОРТАЖ

С вечера 15 октября русские захватчики атакуют Черниговщину. Под ударами оказались областной центр, Нежин и Семеновская громада.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вячеслав Чаус.

Вечером в Нежине БпЛА попал в жилую многоэтажку. Получили ранения двое гражданских - мужчина и женщина. Также атакой поврежден терминал "Новой почты", магазин и отделение служб доставки. Огнем уничтожено 2 грузовых и легковое авто. Под утро - повторная атака на город, ранен мужчина.

Утром в Чернигове взрывами повреждено одно из предприятий города, возник пожар. Обломки одного из беспилотников упали на приусадебный участок на окраине города.

В одном из сел Семеновской громады в результате минометного обстрела вспыхнул нежилой дом.

