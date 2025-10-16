Враг массированно атаковал Нежин и Чернигов: масштабные разрушения, раненые гражданские. ФОТОРЕПОРТАЖ
С вечера 15 октября русские захватчики атакуют Черниговщину. Под ударами оказались областной центр, Нежин и Семеновская громада.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вячеслав Чаус.
Вечером в Нежине БпЛА попал в жилую многоэтажку. Получили ранения двое гражданских - мужчина и женщина. Также атакой поврежден терминал "Новой почты", магазин и отделение служб доставки. Огнем уничтожено 2 грузовых и легковое авто. Под утро - повторная атака на город, ранен мужчина.
Утром в Чернигове взрывами повреждено одно из предприятий города, возник пожар. Обломки одного из беспилотников упали на приусадебный участок на окраине города.
В одном из сел Семеновской громады в результате минометного обстрела вспыхнул нежилой дом.
А поки що розповідають про "вундервафлі" типу Фламінго і товстого з довгим Нептуном,
"Зелені клоуни" продовжують свій кривавий саботаж.
Нещодавно була знищена повністю пускова установка для ракет "Нептун", яку підігнали близько до лінії фронту і були в наявності 4 стандартні ракети, зроблені насилу, на 280 км.
Підвели просто під удар московських.
В цей же час "клоуни" здали координати одного українського виробника українських ракет для ППО та самих систем, яка виробляла 45% комплектуючих для ракет "Нептун" та системи ППО "FrankenSAM" з американцями, від яких вони були в захваті і хотіли придбати для США."ФранкенСАМ", це модернізована система ППО-Бук 1 М, повністю відцифрована та з інтегрованими Західними ракетами від RIM-7 "Sea Sparrow" до ракет ASSRAAM від MBDA.https://youtube.com/shorts/5Qyfuioj5PM?si=5SKoxNLQwDJuFxN1Загалом інтегрували 8 типів ракет. Ці системи у невеликій кількості працювали й у Києві та інших регіонах збиваючи навіть московські КАБи, які інші системи збивати не могли.Найцікавіше, що виробництво було перенесено до Хмельницького, але координати знову здали Москві та були прильоти, довелося переїхати до Київської області. Поставили на чергування систему ППО біля виробництва, т.як. проводилася інтеграція різних типів ракет, та випробування вже готової першої Української системи ППО з ефективними ракетами для яких дістали навіть змішане ракетне тверде паливо, ракети за характеристиками не поступалися Західним зразкам. ttps://youtube.com/shorts/Q4SX4oOCW8w?si=cTNcwCt0flFAL2NtІ ось Командувач ППО України дав команду зняти з чергування поруч із виробництвом одну із систем ППО разом із екіпажем, при цьому не попередили керівництво компанії, знаючи, що в цехах знаходяться і проходять модернізацію системи ППОБук 1 М - "ФранкенСАМ", і знаходяться готові ракети від союзників.Менше ніж за день, уночі прилетіли 9 Шахедів,і п'ять із них завдали точкового удару прямо по цехах, де знаходилася техніка та готові системи ППО для відправлення на фронт.Значить хтось поставив маячок для точного наведення Шахедов по цілі.Ось так, "зелені мерзотники" постійно проводять саботаж у всіх напрямках, а все, що гундосять по відео та розповідають у туалетних ЗМІ, це звичайна більшовицька брехня, піздеж та провокація.
А знаєш, про що це каже? Що ти - звичайний кацапський провокатор... І твоя "інформація" - "з пальця висмоктана"...
Резніков з бакановим і кулінічем, все ще глибоко захвильовані так і тиняються по Західній Європі, бо записи у трудовій книжці їм уже зробили ж кадровики!!!
Ніжин - то біля дорогого моєму серцю містечка. Була в Ніжині. Містична аура справді українського містечка.
Не пробачимо собі після війни, що не робили такого ж кацапам, що вони продовжували солодко спати у своїх ліжаках.
@ "В кожному БПЛА є дві системи. Система супутникової навігації і система інерційна. В Україні немає суцільного поля РЕБ, тому просто технічної проблеми для БПЛА пролетіти всю Україну і впасти в Польщі немає.
Пролетіти всю Україну і попасти в конкретну точку місцевості - так, це проблема. Тому що для цього треба CRPА-антенна, для цього треба суттєвий захист, і для цього треба, щоб РЕБ не справився з цією задачею.
Тобто РЕБ дрони не відводить. Відводить просто вітер. Інерційна система - вона ж діє поступово: чим далі політ, тим більша її похибка."