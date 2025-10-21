В Чернигове возможны перебои с водоснабжением: людей просят подготовиться

Жителей Чернигова просят заблаговременно сделать запас воды из-за возможных проблем с электроснабжением. Как сообщает Цензор.НЕТ, в городе может временно исчезать вода в случае полного блэкаута.

По информации "Черниговводоканала", подачу воды смогут обеспечивать только в часы пикового потребления.

Максимальное давление в сети будут поддерживать с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00.

Коммунальщики просят людей заранее наполнить резервные емкости и экономно использовать воду. Также в случае длительного отключения электричества горожанам рекомендуют следить за дополнительными объявлениями служб.

Напомним, из-за очередного обстрела российских оккупантов северные районы Черниговщины остались без электроснабжения. Энергетики отмечают, что восстановят подачу света сразу, как только позволит ситуация с безопасностью. Жителей просят сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Также в результате российского обстрела по энергетической инфраструктуре временно обесточен город Славутич Киевской области.

