В Чернигове возможны перебои с водоснабжением: людей просят подготовиться

После обстрела в Чернигове могут возникнуть проблемы с водоснабжением

Жителей Чернигова просят заблаговременно сделать запас воды из-за возможных проблем с электроснабжением. Как сообщает Цензор.НЕТ, в городе может временно исчезать вода в случае полного блэкаута.

По информации "Черниговводоканала", подачу воды смогут обеспечивать только в часы пикового потребления.

Максимальное давление в сети будут поддерживать с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00.

Читайте: Враг массированно атаковал Нежин и Чернигов: масштабные разрушения, раненые гражданские. ФОТОрепортаж

Коммунальщики просят людей заранее наполнить резервные емкости и экономно использовать воду. Также в случае длительного отключения электричества горожанам рекомендуют следить за дополнительными объявлениями служб.

Напомним, из-за очередного обстрела российских оккупантов северные районы Черниговщины остались без электроснабжения. Энергетики отмечают, что восстановят подачу света сразу, как только позволит ситуация с безопасностью. Жителей просят сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Также в результате российского обстрела по энергетической инфраструктуре временно обесточен город Славутич Киевской области.

Чернигов (943) Черниговщина (1487)
Топ комментарии
+4
Зелена гніда займається імітацією бурхливої діяльністі та торгує територіями, а ні захистом України.
21.10.2025 00:23 Ответить
+2
А усье. Прартія жаби тоже?
21.10.2025 00:15 Ответить
+2
а можно так зробити щоб брянці теж готувались до перебоїв з водою??
21.10.2025 00:19 Ответить
Під готуватися?
21.10.2025 00:13 Ответить
А усье. Прартія жаби тоже?
21.10.2025 00:15 Ответить
а можно так зробити щоб брянці теж готувались до перебоїв з водою??
21.10.2025 00:19 Ответить
Краще члєнєградци і мокшвичи.
21.10.2025 00:34 Ответить
це далеко і складно, тому довго. А без енергії Брянськ швидко за одну ніч робиться двома "нептунами" у ПС "Бєлобєрежская" у Карачеві (53°09'03.0"N 34°51'08.0"E, 170 км від Новгород-Сіверського), а ще трьома у ЛПУМГ у Глініщєво (53°17'41.5"N 34°05'38.4"E, 150 км від Новгород-Сіверського) Брянськ залишається без газа для опалення. Тоді 300+ тисяч брянців почнуть готувати їжу на вогнищах прямо у дворах багатоповерхівок, і срати будуть там же. Війна повинна прийти і на їх теріторію, а інакше вона ніколи не закінчиться.
21.10.2025 01:27 Ответить
Гладко било на бумагє...
21.10.2025 08:21 Ответить
Це обовʼязково потрібно робити, і не тільки там, а де тільки можливо. Відповідь повинна бути адекватною
21.10.2025 08:17 Ответить
поки що третю добу нема ніякої інформації про ураження енергетичної інфраструктури у відповідь. Чернігівщина без світла, Славутич без світла, а ПС Бєлобєрєжская 500/220 кВ, 1002 МVA у Карачеві (53°09'03.0"N 34°51'08.0"E, від Новгород-Сіверська 170 км) працює у штатному режимі, хоча три тижні тому Карачевський завод "Електродеталь" розїбали "нептунами" в труху. Тому виглядає, що начебто не обовязково.
21.10.2025 08:27 Ответить
Зелена гніда займається імітацією бурхливої діяльністі та торгує територіями, а ні захистом України.
21.10.2025 00:23 Ответить
А чому люди повинні рятуватись самі і власним коштом?
21.10.2025 01:42 Ответить
Тому що люди зробили свій вибір у 2019 році, а точніше то "зробили себе разом "
21.10.2025 04:34 Ответить
не правда.
21.10.2025 04:50 Ответить
4 рік сво?
по спражньому то обсіралаво...
21.10.2025 03:23 Ответить
Все.В Чернігові блекаут.
21.10.2025 07:12 Ответить
Нас ніхто не попереджав. Херак і мікрорайрн на три дні без води. Благо 22 гий рік навчив запасатись.
Регіонально - Миколаїв (Кульбакіне)
21.10.2025 07:36 Ответить
 
 