Рашисти обстріляли Харків та 5 населених пунктів Харківщини: загинула людина, 14 постраждалих. Є численні пошкодження. ФОТО

Упродовж минулої доби, 18 жовтня 2025 року, ворожих ударів зазнали м. Харків і 5 населених пунктів Харківської області.

Жертви ворожих атак

Як зазначається, внаслідок обстрілів одна людина загинула, 14 - постраждали.

Так, у с. Баранівка Золочівської громади загинув 35-річний чоловік, постраждали чоловіки 31, 33, 49 років; у с. Сподобівка Шевченківської громади постраждали 19-річний і 25-річний чоловіки; у сел. Ківшарівка Куп'янської громади постраждав 83-річний чоловік; у сел. Шевченкове постраждала 82-річна жінка; у м. Лозова постраждали 39-річний чоловік і жінки 47, 54, 66, 79, 80 років; у сел. Куп'янськ-Вузловий Куп'янської громади постраждав 44-річний чоловік.

Чим окупанти били по області?

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️10 КАБ;

▪️3 fpv-дрони;

▪️1 БпЛА (тип встановлюється).

Руйнування

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у м. Харків пошкоджено скління вікон гуртожитку;

▪️у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, 1 будівлю (с. Сподобівка, 4 приватні будинки (с. Андріївка), 14 приватних будинків (с. Осинове), автомобіль (сел. Куп'янськ-Вузловий);

▪️у Лозівському районі пошкоджено 12 приватних будинків (м. Лозова);

▪️у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Баранівка).

Що передувало?

Нагадаємо, сьогодні близько 17:30 окупанти вдарили по житловому сектору міста Лозова в Харківській області, внаслідок чого сталася пожежа. За останніми даними, постраждали шестеро людей.

Раніше повідомлялося, що російські війська вперше з початку війни атакували Миколаїв КАБами.

