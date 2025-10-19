Рашисти обстріляли Харків та 5 населених пунктів Харківщини: загинула людина, 14 постраждалих. Є численні пошкодження. ФОТО
Упродовж минулої доби, 18 жовтня 2025 року, ворожих ударів зазнали м. Харків і 5 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Жертви ворожих атак
Як зазначається, внаслідок обстрілів одна людина загинула, 14 - постраждали.
Так, у с. Баранівка Золочівської громади загинув 35-річний чоловік, постраждали чоловіки 31, 33, 49 років; у с. Сподобівка Шевченківської громади постраждали 19-річний і 25-річний чоловіки; у сел. Ківшарівка Куп'янської громади постраждав 83-річний чоловік; у сел. Шевченкове постраждала 82-річна жінка; у м. Лозова постраждали 39-річний чоловік і жінки 47, 54, 66, 79, 80 років; у сел. Куп'янськ-Вузловий Куп'янської громади постраждав 44-річний чоловік.
Чим окупанти били по області?
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️10 КАБ;
▪️3 fpv-дрони;
▪️1 БпЛА (тип встановлюється).
Руйнування
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у м. Харків пошкоджено скління вікон гуртожитку;
▪️у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, 1 будівлю (с. Сподобівка, 4 приватні будинки (с. Андріївка), 14 приватних будинків (с. Осинове), автомобіль (сел. Куп'янськ-Вузловий);
▪️у Лозівському районі пошкоджено 12 приватних будинків (м. Лозова);
▪️у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Баранівка).
Що передувало?
Нагадаємо, сьогодні близько 17:30 окупанти вдарили по житловому сектору міста Лозова в Харківській області, внаслідок чого сталася пожежа. За останніми даними, постраждали шестеро людей.
Раніше повідомлялося, що російські війська вперше з початку війни атакували Миколаїв КАБами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@RudijLis
·
17 год
Пріпіздєнт асабіста керує збиттям ракет і шлюхедів! 🐸
Тому так хєрово збивають 🤷♀️
https://x.com/i/status/1979533909408014614