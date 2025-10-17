УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8520 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Миколаєва
1 340 15

Окупанти вперше з початку війни атакували Миколаїв КАБами, - ОВА

Росіяни вперше атакували Миколаїв керованими авіабомбами

Російські війська вперше вдарили по Миколаєву двома керованими авіабомбами (КАБ).

Про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім 17 жовтня в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

Атака сталася 16 жовтня.

"Це вперше, коли до Миколаєва долетіли КАБи. В принципі, це перший раз від початку війни, коли околиці міста були атаковані керованими авіаційними бомбами", - зазначив Кім.

За його словами, тип КАБів зараз встановлюють фахівці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Миколаїв готується до зими: Данія передала енергетикам нову техніку

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що близько 12:00 16 жовтня Росія атакувала Миколаїв з літака Су-34 з акваторії Чорного моря. Минулося без постраждалих.

У моніторингових телеграм-каналах стверджували, що Росія вперше випробувала на Миколаєві модернізовану КАБ дальністю 150 км.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба: після 3 років перерви в Миколаїв повернули прісну воду

Автор: 

Миколаїв (1865) обстріл (31402) Кім Віталій (475) КАБ (445)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
А зеленський, з умеровим гончаруком шмигалем та разумковим і даниловим, ********** самітами міру-мір ублажав та гадив Україні!
показати весь коментар
17.10.2025 17:53 Відповісти
+4
За це мешканці Миколава повинні дякувати Слугам ***** та особисто найвеличнийшаму шашличнику Ze.
показати весь коментар
17.10.2025 18:05 Відповісти
+1
Народна прикмета: Якщо рашисти масово почали бомбардувати міста і енергетику, значить скоро будуть перемовини. Це все до чого призводить ваще загравання з рашистами
показати весь коментар
17.10.2025 17:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Народна прикмета: Якщо рашисти масово почали бомбардувати міста і енергетику, значить скоро будуть перемовини. Це все до чого призводить ваще загравання з рашистами
показати весь коментар
17.10.2025 17:52 Відповісти
А зеленський, з умеровим гончаруком шмигалем та разумковим і даниловим, ********** самітами міру-мір ублажав та гадив Україні!
показати весь коментар
17.10.2025 17:53 Відповісти
З Зеленським не може бути інакше !
показати весь коментар
17.10.2025 18:03 Відповісти
За це мешканці Миколава повинні дякувати Слугам ***** та особисто найвеличнийшаму шашличнику Ze.
показати весь коментар
17.10.2025 18:05 Відповісти
Якби Ze було президентом - цієї війни би не було.
показати весь коментар
17.10.2025 18:08 Відповісти
Точно, з 2014.
показати весь коментар
17.10.2025 18:12 Відповісти
Так так, і України б давно не було. Но в той час, 2014 рік, Вальодя не болотувався в президенти, він в той час рубив бабло на Московії по саунам товстосумів та виступав на ТОТ перед сепарами, а тоб він точно б задавив би цю війну у зародиші.
До речи, вас давно з дурки виписали?
показати весь коментар
17.10.2025 18:14 Відповісти
Останній раз більше ніж два роки тому.
показати весь коментар
17.10.2025 18:32 Відповісти
Воно ж і відчуваєтся.
показати весь коментар
17.10.2025 18:44 Відповісти
Якось непомітно на Шмарофоні пропали ********** "пазітівних" про кацапські КАБи, які летять недалеко, і не попадають. Але розповідей про розкрадання всіх і всього Порошенком побільшало.
показати весь коментар
17.10.2025 18:07 Відповісти
Дивно, що хтось досі дивится ту похабну клоунсько-марафонську клоунаду.
показати весь коментар
17.10.2025 19:12 Відповісти
Кім Чен Ин . Кім ще там? Я думав, пішов по шляху мера Одеси...
показати весь коментар
17.10.2025 18:07 Відповісти
карти з направлєніями шляхів піднесуть і зразу піде )
показати весь коментар
17.10.2025 18:20 Відповісти
Зате знов будують шляхи. Куча техніки, бетону - та разі потрібні військовим бетоні укріпрайьони - нахрін тих військовик. Це тіки суровікін зміг побудувати на Запоріжжі укріплення. А наші військові і так будуть - саме так хотіла ота українська більшість - https://www.youtube.com/shorts/o9XL8ZxxQ0o
показати весь коментар
17.10.2025 18:41 Відповісти
У відподьвідь на вороджі обстріли очикуємо :
-поховання загиблих
-новий надпотужний відосик
-гру хрєном на роялі.
показати весь коментар
17.10.2025 18:52 Відповісти
 
 