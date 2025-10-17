1 340 15
Окупанти вперше з початку війни атакували Миколаїв КАБами, - ОВА
Російські війська вперше вдарили по Миколаєву двома керованими авіабомбами (КАБ).
Про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім 17 жовтня в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
Атака сталася 16 жовтня.
"Це вперше, коли до Миколаєва долетіли КАБи. В принципі, це перший раз від початку війни, коли околиці міста були атаковані керованими авіаційними бомбами", - зазначив Кім.
За його словами, тип КАБів зараз встановлюють фахівці.
Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що близько 12:00 16 жовтня Росія атакувала Миколаїв з літака Су-34 з акваторії Чорного моря. Минулося без постраждалих.
У моніторингових телеграм-каналах стверджували, що Росія вперше випробувала на Миколаєві модернізовану КАБ дальністю 150 км.
