Окупанти вперше з початку війни атакували Миколаїв КАБами, - ОВА

Російські війська вперше вдарили по Миколаєву двома керованими авіабомбами (КАБ).

Про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім 17 жовтня в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

Атака сталася 16 жовтня.

"Це вперше, коли до Миколаєва долетіли КАБи. В принципі, це перший раз від початку війни, коли околиці міста були атаковані керованими авіаційними бомбами", - зазначив Кім.

За його словами, тип КАБів зараз встановлюють фахівці.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що близько 12:00 16 жовтня Росія атакувала Миколаїв з літака Су-34 з акваторії Чорного моря. Минулося без постраждалих.

У моніторингових телеграм-каналах стверджували, що Росія вперше випробувала на Миколаєві модернізовану КАБ дальністю 150 км.

