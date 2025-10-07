УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10286 відвідувачів онлайн
Новини Проблеми з водопостачанням
3 078 26

Кулеба: після 3 років перерви в Миколаїв повернули прісну воду

водогін

Вперше, з 2022 року, коли росіяни підірвали ключовий магістральний водогін, Миколаїв отримав централізоване постачання прісної води.

Про це повідомив у телеграм-каналі віцепрем’єр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Після того, як росіяни підірвали ключовий магістральний водогін, понад півмільйона жителів Миколаєва залишилися без постійного водопостачання. Щоб повернути людям доступ до прісної води, за рік ми побудували новий водогін – надскладний інфраструктурний проєкт", - зазначає Олексій Кулеба.

Загальна вартість будівництва склала 6,3 млрд грн, що на 25% менше від початкової оцінки. Зекономлені 2,5 млрд грн будуть направлені на інші об’єкти водопостачання.

За інформацією посадовця, за три з половиною роки, в Миколаєві збудовано повністю новий трубопровід протяжністю 136 км – у дві нитки по 67,9 км кожна. Готові насосні станції.У серпні відбулось тестове заповнення мережі з дотриманням усіх технологічних норм. "Від сьогодні прісна вода надходить до споживачів", - повідомив віце-прем’єр-міністр.

Важливим є те, що система захищена від обстрілів, наскільки це можливо в умовах великої війни, кабельні лінії прокладені під землею, є укриття для персоналу, резервні генератори й сучасне обладнання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "За тиждень можна буде дивитися на воду": Голова Миколаївської ОВА назвав строк початку роботи нового водогону

За інформацією Олексія Кулеби, завдяки експертизі Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, вартість проєкту вдалося зменшити на понад 2,5 мільярда гривень. Вона склала 6,3 млрд грн, що на 25% менше від початкової оцінки.

Зекономлені кошти будуть спрямовані на інші об’єкти водопостачання, зокрема, будівництво водогонів для Мирівської та Томаківської громад на Дніпропетровщині, Болградського та Суворовського водопроводів на Одещині, а також водогону у Лубнах на Полтавщині та у Вапнярці на Вінниччині. Їх реалізація забезпечить стабільне водопостачання для понад 180 тисяч людей.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Миколаїв (1862) Миколаївська область (2380) водопостачання (851) Кулеба Олексій (208) Миколаївський район (134)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
"Молодці". З фоточками, координатами, плануванням - все як кацапи *******. Тепер чекайте прильотів...
показати весь коментар
07.10.2025 15:26 Відповісти
+14
Чому в нас все напоказ? - надворі війна
показати весь коментар
07.10.2025 15:37 Відповісти
+5
чекаємо стогін Кіма скільки буде потрібно грошей на чергове відновлення
показати весь коментар
07.10.2025 15:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Молодці". З фоточками, координатами, плануванням - все як кацапи *******. Тепер чекайте прильотів...
показати весь коментар
07.10.2025 15:26 Відповісти
Може це деза, щоб ввести орків в оману? Вони сидять і чухають потилицю. Що робити, бити чи не бити?
показати весь коментар
07.10.2025 15:31 Відповісти
Але пити цю воду можуть лише самогубці. Чому? А тому що внутрешні мережі міста, районів, будинків і осель забруднені техничною водою. І заміна їх триватиме десятиліття
показати весь коментар
07.10.2025 15:29 Відповісти
не пийте.я купую в автоматі
показати весь коментар
07.10.2025 15:39 Відповісти
в якому автоматі? там де ємність роками не миють і не дезинфікують? і навіщо купляти якщо в Миколаєві безкоштовні пункти видачі такої води
показати весь коментар
07.10.2025 16:56 Відповісти
Містер Степанов. В автоматі для продажу води . Недалеко від мого дому в районі Соборної. А чому не беру в пункті безплатного одержання води-можу ще знайти півтори гривні на більш-менш пристойну воду.
показати весь коментар
07.10.2025 20:00 Відповісти
Технічна вода має таку властивість - проникати через залізо та пластик та відкладати там яйця.
Поки не поміняють всі труби - вона буде плодитись та проникати далі, в інші міста.
показати весь коментар
07.10.2025 15:40 Відповісти
вибачте, я не дуже у водовідведені, тож перепитаю для впевненності: технічна вода відкладає яйця?
показати весь коментар
07.10.2025 15:59 Відповісти
так...і ці яйця мають вигляд куbіків
показати весь коментар
07.10.2025 16:53 Відповісти
😆😆😆
показати весь коментар
07.10.2025 20:03 Відповісти
Чому в нас все напоказ? - надворі війна
показати весь коментар
07.10.2025 15:37 Відповісти
За що боролись, на те і напоролись.
показати весь коментар
07.10.2025 15:41 Відповісти
підари, сер...
показати весь коментар
07.10.2025 16:54 Відповісти
Там відкат немаленький от вони і роблять усе напоказ в публічному просторі
показати весь коментар
07.10.2025 17:04 Відповісти
чекаємо стогін Кіма скільки буде потрібно грошей на чергове відновлення
показати весь коментар
07.10.2025 15:39 Відповісти
Точні координати виклали?
показати весь коментар
07.10.2025 15:42 Відповісти
шойло голобородька триває!
показати весь коментар
07.10.2025 15:49 Відповісти
Кланяйтесь Бубону і почесному шахраю Агрохімії, який і делегував Миколаєву корейця.
показати весь коментар
07.10.2025 16:02 Відповісти
СлаваЗЭ!
показати весь коментар
07.10.2025 16:06 Відповісти
Я вважаю це досягненням Лідара. Коли б ще побудували новий водогін для Миколаєва? Чи побудують...
показати весь коментар
07.10.2025 16:22 Відповісти
золотой мяч ему выдать!
показати весь коментар
07.10.2025 17:38 Відповісти
Цікаво в нас виходить,тільки на фронті щось придумають нове з дронами або протидію будь чого сразу все в мережі і щей з виділеними заголовками.Русня прям сцить за інфу і удосконалює наші розроби.Те саме по інфроструктурі десь щось зробили все сразу в мережі.Питання на що ви даєте лишній повід ворогу реагувати на такі речі?Все повинно бути тихо !Розроби і удосконалення теж тихо !Ну що за дурня твриться який рік війни.
показати весь коментар
07.10.2025 17:53 Відповісти
шойло голобородько повинно продовжуватись, незважаючи ні на що!
показати весь коментар
07.10.2025 19:54 Відповісти
те, що повинні були зробити, ще два роки тому, мовчки за чесні гроші, видається як нев'їбенний подвиг!
та й же ******** половину!
тепер чекайте, коли зимою почнуть труби рватися, бо три роки на них забили болт!
показати весь коментар
07.10.2025 19:53 Відповісти
Це ж треба багато розуму мати - в місто яке стоїть на річці протягнули 70 км
водогону від іншої річки. Ну не кретини?
показати весь коментар
07.10.2025 20:04 Відповісти
За рахунок чого зекономили 2,5 млрд? Хтось хотів тупо скомуніздити ці гроші чи щось викинули з проекту, як непотрібне? В першому випадку бажано б вказати, хто хотів нажитися, а в другому випадку вказати, що викинули з проекту, щоб в наступних проектах це враховували проектанти.
показати весь коментар
07.10.2025 20:40 Відповісти
 
 