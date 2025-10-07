Николаев впервые с 2022 года снова с централизованным водоснабжением. ФОТО

Впервые с 2022 года Николаев получил централизованное снабжение пресной водой.

Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что после того, как россияне взорвали ключевой магистральный водопровод, более полумиллиона жителей Николаева остались без постоянного водоснабжения. Чтобы вернуть людям доступ к пресной воде, за год построили новый водопровод.

По словам Кулебы, речь идет о сложнейшем инфраструктурном проекте:

▪️Полностьью построен новый трубопровод протяженностью 136 км - в две нитки по 67,9 км каждая.

▪️Готовые насосные станции.

▪️У августе состоялось тестовое заполнение сети с соблюдением всех технологических норм. Сегодня пресная вода поступает к потребителям.

▪️Система защищена от обстрелов, насколько это возможно в условиях большой войны, кабельные линии проложены под землей, есть укрытия для персонала, резервные генераторы и современное оборудование.

"Благодарен Сергею Сухомлину (глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. - Ред.) за работу. Именно благодаря экспертизе Агентства восстановления стоимость проекта удалось уменьшить более чем на 2,5 миллиарда гривен. Она составила 6,3 млрд грн, что на 25% меньше первоначальной оценки. Сэкономленные средства направляем на другие объекты водоснабжения, в частности, строительство водопроводов для Мировской и Томаковской громад в Днепропетровской области, Болградского и Суворовского водопроводов в Одесской области, а также водопровода в Лубнах Полтавской области и в Вапнярке Винницкой области. Их реализация обеспечит стабильное водоснабжение для более 180 тысяч человек", - отмечает вице-премьер.

