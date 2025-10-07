РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11149 посетителей онлайн
Новости Проблемы с водоснабжением
662 7

Николаев впервые с 2022 года снова с централизованным водоснабжением. ФОТО

Впервые с 2022 года Николаев получил централизованное снабжение пресной водой.

Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что после того, как россияне взорвали ключевой магистральный водопровод, более полумиллиона жителей Николаева остались без постоянного водоснабжения. Чтобы вернуть людям доступ к пресной воде, за год построили новый водопровод.

По словам Кулебы, речь идет о сложнейшем инфраструктурном проекте:

▪️Полностьью построен новый трубопровод протяженностью 136 км - в две нитки по 67,9 км каждая.
▪️Готовые насосные станции.
▪️У августе состоялось тестовое заполнение сети с соблюдением всех технологических норм. Сегодня пресная вода поступает к потребителям.
▪️Система защищена от обстрелов, насколько это возможно в условиях большой войны, кабельные линии проложены под землей, есть укрытия для персонала, резервные генераторы и современное оборудование.

Также читайте: "Через неделю можно будет смотреть на воду": Глава Николаевской ОГА назвал срок начала работы нового водопровода

водопровод в Николаеве
водопровод в Николаеве
водопровод в Николаеве

"Благодарен Сергею Сухомлину (глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. - Ред.) за работу. Именно благодаря экспертизе Агентства восстановления стоимость проекта удалось уменьшить более чем на 2,5 миллиарда гривен. Она составила 6,3 млрд грн, что на 25% меньше первоначальной оценки. Сэкономленные средства направляем на другие объекты водоснабжения, в частности, строительство водопроводов для Мировской и Томаковской громад в Днепропетровской области, Болградского и Суворовского водопроводов в Одесской области, а также водопровода в Лубнах Полтавской области и в Вапнярке Винницкой области. Их реализация обеспечит стабильное водоснабжение для более 180 тысяч человек", - отмечает вице-премьер.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Николаев (2199) Николаевская область (2222) водоснабжение (730) Николаевский район (123)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Молодці". З фоточками, координатами, плануванням - все як кацапи *******. Тепер чекайте прильотів...
показать весь комментарий
07.10.2025 15:26 Ответить
Може це деза, щоб ввести орків в оману? Вони сидять і чухають потилицю. Що робити, бити чи не бити?
показать весь комментарий
07.10.2025 15:31 Ответить
Але пити цю воду можуть лише самогубці. Чому? А тому що внутрешні мережі міста, районів, будинків і осель забруднені техничною водою. І заміна їх триватиме десятиліття
показать весь комментарий
07.10.2025 15:29 Ответить
не пийте.я купую в автоматі
показать весь комментарий
07.10.2025 15:39 Ответить
Технічна вода має таку властивість - проникати через залізо та пластик та відкладати там яйця.
Поки не поміняють всі труби - вона буде плодитись та проникати далі, в інші міста.
показать весь комментарий
07.10.2025 15:40 Ответить
Чому в нас все напоказ? - надворі війна
показать весь комментарий
07.10.2025 15:37 Ответить
чекаємо стогін Кіма скільки буде потрібно грошей на чергове відновлення
показать весь комментарий
07.10.2025 15:39 Ответить
 
 